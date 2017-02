Now Launcher sắp bị Google gỡ khỏi Play Store

Theo AndroidAuthority, trong một email do Google gửi đến các đối tác thuộc Google Mobile Servies (GMS), hãng cho biết sẽ gỡ bỏ Google Now Launcher ra khỏi kho ứng dụng Play Store trong quý 1 năm nay. Điều đó có nghĩa rằng ứng dụng sẽ bị gỡ khỏi Play Store trước khi tháng 3 kết thúc.

Trong đoạn email mà trang tin Android Police nhận được, Google xác nhận sẽ "khai tử" Google Now Launcher. Người dùng sẽ không thể tải về ứng dụng sau khi nó bị gỡ bỏ, song hãng vẫn sẽ hỗ trợ cho những người đã cài Now Launcher từ trước thông qua các bản cập nhật của Google Search. Các đối tác GMS cũng sẽ không được cài Google Now Launcher trên những thiết bị bán ra sau ngày 1/3/2017 nữa.

Được biết, lý do "khai tử" Now Launcher của Google là do các thiết bị Android từ bên thứ ba đã có thể tích hợp trang của Google Now trên tất cả các launcher do họ phát triển, vì vậy Google không cần làm một launcher riêng cho Google Now nữa.

Google Now Launcher được giới thiệu lần đầu vào tháng 2/2014, được nhiều người dùng yêu thích bởi sự nhẹ nhàng và "thuần" Android. Hiện Google vẫn có một launcher tùy biến khác mang tên Pixel Launcher dành cho bộ đôi Pixel/Pixel XL ra mắt tháng 10 năm ngoái.

Phúc Thịnh