Cách đổi mã vùng điện thoại cố định hàng loạt trên smartphone

Từ ngày 11/2/2017 bắt đầu thực hiện đổi mã vùng điện thoại cố định trên toàn quốc. Mặc dù bạn có thể sử dụng cả cách quay số cũ và mới nhưng chỉ được một thời gian nhất định. Vậy tại sao bạn không chuyển luôn tất cả số điện thoại cố định trong danh bạ theo mã vùng mới ngay từ giờ?

Mã vùng điện thoại cố định trên toàn quốc sẽ bắt đầu được chuyển đổi từ ngày 11/2/2017

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 11/2 tới đây và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017. Cụ thể, số thuê bao sẽ được giữ nguyên và chuyển toàn bộ mã vùng cố định sang đầu số mới. Ví dụ, số cố định của Ban biên tập VnReview tại Hà Nội là 04.7308.7308, sau ngày 11/2/2017, nếu độc giả ở tỉnh khác gọi về sẽ phải quay số 024.7308.7308. Lúc này, mã vùng Hà Nội được bổ sung số 2 trước số 4.

Lưu ý rằng không có quy luật nào cho việc đổi mã vùng điện thoại (xem chi tiết cuối bài viết) do đó người dùng không có cách nào khác là buộc phải nhớ mã vùng mới của các tỉnh nếu gọi từ điện thoại cố định đến điện thoại cố định. Đối với gọi từ danh bạ trên smartphone thì đơn giản hơn bởi bạn có thể chuyển mã vùng số cố định trên danh bạ hàng loạt.

Đối với điện thoại Android

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Update Phone Code (Cập nhật mã vùng điện thoại) tại đây. Ứng dụng tương thích với các thiết bị chạy Android 2.3 trở về sau.

Sau khi khởi chạy, bạn chờ một lát để ứng dụng lọc ra danh sách các số điện thoại cố định có trong danh bạ. Số màu vàng là mã vùng cũ và màu xanh là mã vùng mới. Ví dụ, mã vùng cũ của Hà Nội là 04, sau khi chuyển đổi sẽ thành 024, số thuê bao phía sau vẫn được giữ nguyên.

Để thực hiện việc đổi mã vùng, người dùng chỉ cần đánh dấu vào các số cần chuyển hoặc Select all và nhấn Update. Tương tự, nếu muốn đổi lại mã vùng cũ, bạn phải đánh dấu vào tùy chọn Reverse converting, chọn số rồi nhấn Update. Ứng dụng sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi mã vùng các đầu số cố định cho bạn.

Ngoài ra, Update Phone Code còn hỗ trợ người dùng thêm số liên lạc mới, hoặc chạm vào một số bất kỳ để thực hiện nhanh cuộc gọi mà không cần mở danh bạ.

Đối với iPhone

Để đổi hàng loạt mã vùng điện thoại trên iPhone, bạn vào App Store và tìm ứng dụng Contact Pro Free - Backup Duplicate Delete Export của nhà phát triển Nguyen Sang. Hoặc bạn có thể tải ứng dụng về tại đây.

Ứng dụng Contact Pro Free - Backup Duplicate Delete Export

Việc chỉnh sửa mã vùng các đầu số cố định trên iPhone phức tạp hơn Android. Bạn phải tự nhập đầu số cần chuyển và đầu số cũ để ứng dụng thực hiện việc chuyển đổi. Lý do và lộ trình chi tiết đổi mã vùng điện thoại bạn đọc thêm tại đây.

Sau khi khởi chạy ứng dụng, bạn chọn tiếp mục Utilities/Edit Country code. Bạn sẽ thấy có hai ô để điền tiếp là Old Country code và New Country code. Bạn điền đầu số cũ vào phần Old Country code, điền đầu số mới vào New Country code. Ví dụ chuyển từ đầu số 08 (TP.HCM) thành 028, bạn điền Old Country code là 08, New Country code là 028, rồi bấm Edit. Sau bước này các đầu số cũ đã được đổi thành đầu số mới.

Chi tiết mã vùng điện thoại cố định áp dụng kể từ ngày 12/2/2017

G.L