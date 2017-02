Mách thuê bao Viettel cách đổi mã vùng cho danh bạ chỉ trong vài phút

(Thông tin này được phát đi từ Di động, VnReview đăng tải nguyên văn)

Đối với khách hàng của Viettel, việc cập nhật danh bạ sau khi chuyển đổi mã vùng được thực hiện dễ dàng chỉ qua vài thao tác trên ứng dụng My Viettel.

Khách hàng của Viettel chắc hẳn không xa lạ với ứng dụng My Viettel - ứng dụng chăm sóc khách hàng đa chức năng cung cấp đầy đủ thông tin lịch sử tiêu dùng, nạp thẻ, gói cước, dịch vụ, hay hủy, đăng ký dễ dàng chương trình khuyến mại của người dùng,... Với việc chuyển đổi mã vùng cho các số điện thoại cố định có trong danh bạ smartphone, thuê bao Viettel có thể dễ dàng sử dụng My Viettel để thực hiện. Theo đó, khách hàng của Viettel chỉ cần tải và cập nhật phiên bản mới của ứng dụng My Viettel, rồi làm theo các hướng dẫn sau đây:

Sau khi đăng nhập vào My Viettel, khách hàng truy cập vào màn hình đồng bộ danh bạ từ Menu trái của My Viettel. Khi vào màn hình Đồng bộ danh bạ, có popup thông báo việc chuyển đổi mã vùng. Người dùng có thể:

• Xem chi tiết danh sách các tỉnh

• Vào màn hình chuyển đổi tự động

• Nhắc lại thông báo sau

• Bỏ qua thông báo

Có thể xem lại thông báo bằng cách nhấn vào nút Thông báo với biểu tượng chiếc chuông ở góc trên phải của màn hình.

Nếu người dùng chọn chuyển đổi ngay sẽ được chuyển vào màn hình tự động chuyển đổi liên hệ. Danh sách các liên hệ có thể được chuyển đổi sẽ được hiển thị. Bạn chỉ cần chọn những liên hệ mong muốn. Sau đó Click nút Chuyển đổi. Sẽ có thông báo yêu cầu xác nhận. Sau khi xác nhận, ứng dụng sẽ tự động chuyển đổi những liên hệ đã chọn.

Ngoài ra, thuê bao Viettel có thể gọi miễn phí tổng đài 18008098 để được tư vấn, hỗ trợ 24/24 về chuyển đổi mã vùng.

Thông báo đổi số/thêm số điện thoại mới

Gần đây My Viettel cũng chính thức tích hợp thêm tính năng "Thông báo đổi số", cho phép thuê bao khi đổi sang số điện thoại mới hoặc dùng thêm số điện thoại khác có thể thông báo đến toàn bộ danh bạ chỉ với vài thao tác, thay vì phải nhắn tin tới từng số.

Hệ thống sẽ soạn sẵn nội dung định dạng: "Xin chào, Tôi là …., hiện tôi không còn sử dụng số… nữa. Vui lòng liên hệ theo số mới….". Hoặc "Xin chào, Tôi là …, tôi đã sử dụng thêm số … Vui lòng lưu lại số này", khách hàng chỉ cần bổ sung nội dung phù hợp trước khi nhắn tin.

Theo Viettel