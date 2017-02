Hướng dẫn tắt chức năng tự động phát âm thanh cho video trên Facebook

Nếu cảm thấy chức năng tự động phát video kèm âm thanh mới của Facebook phiền phức, bạn có thể dễ dàng tắt nó theo các hướng dẫn dưới đây.

Sau khoảng 6 tháng thử nghiệm, Facebook đã quyết định triển khai chức năng mới đến người dùng, đó là tự động phát video có âm thanh trên Trang tin (News feed), nhờ vào các "phản hồi tích cực (positive feedback)" từ những người dùng tham gia chương trình thử nghiệm.

Thế nhưng, nhiều người dùng cho rằng Facebook đã chọn sai đối tượng cho chương trình thử nghiệm lần này bởi vì chức năng tự động phát âm thanh tệ hại hơn chức năng tự phát video gấp nhiều lần.

Trước đó, video trên News feed được mặc định phát ở chế độ không có tiếng và bạn phải chạm vào nó để bật âm thanh nếu muốn. Lẽ ra nó nên được tiếp tục tắt mặc định như thế.

Mặc dù Facebook đã mang đến cho người dùng trải nghiệm tự phát âm thanh mượt mà, người dùng khó tránh khỏi việc bị làm phiền bởi âm thanh của những đứa bé đang khóc, tiếng chó sủa, hoặc những bài hát không mong muốn.

May thay, bạn có một số tùy chọn để khôi phục trải nghiệm Facebook như trước đây. Tùy chọn đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là đặt smartphone Android hay iOS của bạn ở chế độ im lặng, hoặc giảm âm lượng của điện thoại, máy tính về mức thấp nhất. Khi đó, bạn có thể chạm vào video để phát âm thanh và bấm vào nút tắt âm thanh hoặc điều chỉnh âm lượng phù hợp với nhu cầu.

Tuy nhiên, để đưa mọi thứ trở về như cũ, bạn phải truy cập vào phần Cài đặt (Settings) của Facebook.

Dưới đây là cách tắt chức năng tự động phát video có âm thanh trên Android, iOS và web được VnReview.vn tổng hợp từ WonderHowTo và CultofMac.

Cách tắt chức năng tự động phát video có âm thanh trên iOS

Mở ứng dụng Facebook trên iPhone, iPad, hay iPod touch, bấm vào thẻ trình đơn (hình 3 gạch ngang) ở phía dưới góc phải và chọn Settings. Tiếp theo, bạn chọn Account Settings từ cửa sổ mở ra.

Tại đây, bạn tìm đến phần Videos and Photos, sau đó chuyển công tắt tại mục Video in News Feed Start With Sound sang bên trái. Thế là xong. Kể từ bây giờ, Facebook sẽ chỉ giống như trước đây… phát video ở chế độ im lặng cho đến khi bạn quyết định bật âm thanh.

Cách tắt chức năng tự động phát video có âm thanh trên Android

Các bước thực hiện trên Android có khác biệt một tí so với trên iOS. Đầu tiên, bạn cũng mở trình đơn thiết lập bằng cách bấm vào nút hình 3 gạch ngang ở phía trên góc phải. Tiếp đến, bạn cuộn đến phần App Settings và chọn nó. Ở màn hình kế tiếp, bạn chạm vào mục Videos in News Feed Start With Sound để tắt nó.

Cách tắt chức năng tự động phát video có âm thanh trên web

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn. Sau đó, bạn bấm vào mũi tên xổ xuống ở phía trên góc phải và chọn Settings. Tìm đến phần Videos. Cuối cùng, bạn nhấn Tắt (Off) tại tùy chọn Video in News Feed Start With Sound.

Lưu ý : Tính năng tự động phát video kèm âm thanh sẽ được Facebook triển khai tuần tự đến người dùng. Do đó, một số người dùng có thể cần đợi thêm một thời gian nữa mới được trải nghiệm chức năng mới của Facebook.

Nga Nguyễn