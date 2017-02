7 đối thủ đáng gờm của Samsung Galaxy A5 2017 ở Việt Nam

Samsung vừa chính thức ra mắt chiếc Galaxy A5 2017 tại Việt Nam với mức giá 9 triệu đồng. Ở tầm giá này, smartphone của hãng điện thoại Hàn Quốc sẽ cạnh tranh với một loạt sản phẩm từ tầm trung đến cao cấp của nhiều đối thủ đang có mặt trên thị trường.

Với ngân sách từ 9-10 triệu đồng, hiện người dùng có khá nhiều lựa chọn đa dạng. Không kể đến các smartphone xách tay, tính riêng ở phân khúc điện thoại chính hãng Galaxy A5 2017 sẽ phải đối mặt với nhiều đại diện cả cũ lẫn mới.

Điểm lợi thế của Galaxy A5 2017 là ở kiểu dáng bắt mắt, thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ dòng sản phẩm cao cấp Galaxy S. Máy được trang bị cả khả năng chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP 68, tính năng Always On Display. Cấu hình cũng được cải thiện với màn hình 5.2 inch Super AMOLED Full HD, vi xử lý Exynos 7880 tám nhân 1.9 GHz, 3GB RAM và bộ nhớ trong 32GB. Camera trước sau đều 16MP, khẩu độ lớn f/1.9, có cổng USB Type-C, cảm biến vân tay và pin 3.000 mAh.

Dưới đây sẽ là những đối thủ đáng gờm mà Galaxy A5 2017 phải đối mặt tại thị trường Việt Nam.

Huawei P9

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái, Huawei P9 đánh dấu bước tiến đáng kể ở phân khúc cao cấp của hãng điện thoại Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Máy có kiểu dáng sang trọng với thân kim loại nguyên khối cùng chất lượng hoàn thiện rất tốt. Các chi tiết được gia công tỉ mỉ, tinh xảo, các đường phay mịn màng mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu.

Khả năng chụp ảnh trên điện thoại này cũng gây chú ý với cụm camera kép hợp tác với Leica gồm một camera chuyên dụng cho chụp ảnh đen trắng, chụp xóa phông, chụp trước lấy nét sau. Chất lượng ảnh chụp của P9 ấn tượng, độ chi tiết, sắc nét cao, màu sắc tươi tắn và nước ảnh có chiều sâu. Mức giá hiện tại của Huawei P9 tại một số cửa hàng chỉ còn khoảng 9 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức giá khoảng 11 triệu đồng khi mới ra mắt.

iPhone SE 16GB

Sở hữu thiết kế của iPhone 5s và cấu hình của chiếc iPhone 6s, iPhone SE có thể coi là chiếc smartphone 4 inch mạnh mẽ nhất hiện nay. Sau hai năm, dòng iPhone mới của Apple đã khiến người dùng chấp nhận xu hướng màn hình lớn nhưng vẫn có một lượng không nhỏ khách hàng không thoải mái với iPhone cỡ bự. Có lẽ đó là lý do Apple ra mắt iPhone SE, chiếc smartphone cỡ nhỏ nhưng có những cập nhật phần cứng mạnh mẽ, hiện đại.

Thông thường, smartphone cỡ nhỏ sẽ bị hạn chế về sức mạnh xử lý hoặc camera. Nhưng cả hai điều này đều không đúng với iPhone SE. Trải nghiệm iPhone SE rất nhanh và mượt như iPhone 6s. Camera có tốc độ ấn tượng, chụp, lấy nét gần như ngay tức thì khi thao tác. Tuy nhiên, iPhone SE cũng thiếu một số tính năng mới của iPhone 6s như cảm ứng lực 3D Touch, camera trước độ phân giải chỉ 1.2MP (camera trước của iPhone 6s là 5MP) và không có lựa chọn bộ nhớ 128GB.

Hiện iPhone SE chính hãng đang được các cửa hàng chào bán với mức giá khoảng 9 triệu đồng cho phiên bản 16GB, tốt hơn khá nhiều mức giá 11,5 triệu đồng lúc mới ra mắt.

HTC Desire 10 Pro

Trong năm 2016, HTC đã có nhiều thay đổi, biết lắng nghe hơn và cũng bắt đầu bớt "hoang tưởng" hơn khi định giá sản phẩm. Những thay đổi này thể hiện rõ ràng trên chiếc HTC Desire 10 Pro, sản phẩm có thiết kế mới lạ, cấu hình khá ấn tượng và giá bán 7,99 triệu đồng cũng trở nên hợp lý hơn so với truyền thống định giá ban đầu cao của HTC lâu nay.

HTC Desire 10 Pro sử dụng khung kim loại và mặt lưng nhựa polycarbonate cho cảm giác mềm mại, mịn tay, cầm nắm rất dễ chịu. Đặc biệt, HTC đã bổ sung một đường kim tuyến màu vàng nổi bật, nhất là trên phiên bản màu đen khiến cho sản phẩm trông khác biệt cho dù tổng thể thiết kế vẫn mang ngôn ngữ quen thuộc của HTC. Các phím điều hướng (back, home và đa nhiệm) cũng đã được đưa ra khỏi màn hình đồng thời logo HTC ở phía mặt trước cũng không còn.

Sony Xperia X

Cùng ra mắt tại Việt Nam với người anh em Xperia XA vào tháng 6 năm ngoái nhưng Xperia X lại nhận được ít sự quan tâm hơn hẳn. Mức giá ban đầu quá cao (13,99 triệu đồng) được cho là nguyên nhân chính khiến Xperia X trở nên kém hấp dẫn. Ngay một tháng sau đó, Sony đã phải có động thái giảm giá model này xuống còn 12,99 triệu đồng, thậm chí một số cửa hàng còn chủ động "phá giá" máy xuống còn 11,49 triệu đồng nhưng vẫn không thu hút nhiều chú ý.

Với sự thay thế của Xperia XZ ở phân khúc cao cấp, mức giá 7,99 triệu đồng hiện tại của Xperia X đã hợp lý hơn nhiều so với khi ra mắt. Sản phẩm vẫn giữ những nét đặc trưng của Sony với thiết kế có phần vuông vắn, nam tính, tạo nét sang trọng bằng bộ khung và mặt lưng kim loại đồng màu, mặt kính cong 2.5D. Cấu hình của Xperia X ở mức khá với màn hình 5 inch Full HD, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 650, 3GB RAM, bộ nhớ 64GB, có khe cắm thẻ nhớ, 2 SIM, cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, pin 2620 mAh, cài sẵn Android 6.0. Camera chính 23MP, f/2.0, cảm biến lớn 1/2.3", trong khi camera trước cũng có độ phân giải lớn tới 13MP. Đáng tiếc, Xperia X không được trang bị khả năng chống nước/chống bụi.

Oppo F1 Plus

Là sản phẩm cao cấp nhất hiện nay của Oppo tại thị trường Việt Nam, F1 Plus tỏ ra khá giữ giá khi chưa hề có một động thái giảm giá bán nào so với mức ban đầu 9,99 triệu đồng từ tháng 5 năm ngoái. Sản phẩm có ưu điểm ở thiết kế kim loại nguyên khối mỏng nhẹ, viền gọn. Tuy nhiên, kiểu dáng của F1 Plus vẫn bị ảnh hưởng nhiều từ iPhone 6 Plus, có thể nói nhìn vào là nghĩ ngay đến iPhone cả ở mặt trước lẫn mặt sau.

Máy có màn hình 5.5 inch Full HD sử dụng công nghệ AMOLED cho màu sắc rực rỡ. Vân tay tích hợp vào nút home hoạt động mượt, chính xác. Camera trước 16MP cho chất lượng ảnh selfie tốt, sắc nét, nhiều chi tiết, màu sắc tươi tắn. Hạn chế của F1 Plus có lẽ là cấu hình chưa tương xứng khi CPU chỉ là Mediatek MT6755 Helio P10 tám lõi 2GHz với khả năng xử lý đồ họa hạn chế, khó chơi được game nặng ở mức đồ họa cao dù lượng RAM tới 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Viên pin 2850 mAh cũng chỉ cho thời lượng trung bình khá. Chất lượng ảnh chụp từ camera sau 13MP cũng chưa thuyết phục.

Vivo V5 Plus

Ngay sau khi tung ra chiếc V5 vào cuối tháng 11 năm ngoái với camera trước tới 20MP nhằm cạnh tranh ở phân khúc smartphone 6 triệu đồng, đầu tháng 1 năm nay, hãng điện thoại Trung Quốc Vivo tiếp tục tấn công vào phân khúc cao hơn với chiếc V5 Plus sở hữu camera selfie kép có khả năng xóa phông với mức giá 9,99 triệu.

Theo Vivo, V5Plus kế thừa thế mạnh selfie "khủng" từ V5 bằng cách nâng cấp camera trước thành cụm camera kép với 1 camera sử dụng cảm biến hình ảnh IMX376 độ phân giải 20MP của Sony và 1 camera 8MP để xóa phông, tạo bokeh với khẩu độ f/2.0 giúp ảnh "tự sướng" có chiều sâu hơn. Camera trước của V5Plus còn có chế độ chụp trước lấy nét sau và chế độ xóa phông (Bokeh), tương tự nhiều modul camera chính trên nhiều smartphone hiện nay.

Ngoài camera selfie kép, cấu hình Vivo V5Plus cũng được nâng cấp với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 625 tám nhân, màn hình AMOLED 5.5 inch Full HD dùng kính cường lực Corning Gorrila Glass 5, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Máy tích hợp camera sau 16MP khẩu độ f/.2.0 với tính năng lấy nét theo pha, chạy trên nền hệ điều hành Funtouch 3.0 (dựa trên nền Android 6.0.1) cùng thỏi pin 3160mAh được tích hợp công nghệ sạc nhanh. Ngoài ra, Vivo còn tích hợp thêm chip âm thanh AK4376 nhằm tăng cường trải nghiệm nghe nhạc.

Xiaomi Mi 5

Sau sự ra mắt của Xiaomi Mi 5s, giá bán của Mi 5 cũng đã giảm đáng kể. Với những người chịu khó săn hàng giảm giá Lazada có thể mua được Mi 5 xách tay với giá chỉ khoảng 5 triệu đồng. Tại Việt Nam, FPT trading cũng đã có phân phối chính hãng Mi 5 với mức giá khoảng 7,5 triệu đồng.

Điểm nhấn từ sản phẩm của hãng điện thoại Trung Quốc là cấu hình tương đương các sản phẩm cao cấp với CPU Qualcomm Snapdragon 820, thiết kế khung viền kim loại cùng mặt lưng kính cong 3D. Màn hình 5 inch Full HD có chất lượng tốt, độ sáng cao tới 600 nit. Phiên bản FPT phân phối có RAM 3GB, ROM 32GB, camera chính 16 MP, camera trước 4MP Ultrapixel, pin 3000 mAh, 2 khe cắm SIM đều hỗ trợ kết nối 4G LTE, cổng USB Type-C và hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0.

Máy có một vài điểm hạn chế về cảm giác cầm nắm không được dễ chịu, chất lượng quay phim không xuất sắc mặc dù đã có chống rung quang học 4 trục.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy A5 2017 và các đối thủ

Thành Đạt