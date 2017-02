Làm thế nào để chặn ai đó trên Facebook?

Bài hướng dẫn của HowToGeek sẽ chỉ ra cho bạn cách chặn hoặc bỏ chặn ai đó trên Facebook.

Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh, và do vậy có rất nhiều vấn đề xuất phát từ đây. Bạn không chỉ thường xuyên phải đối mặt với các trò đùa bạn bè dành cho mình trên thế giới trực tuyến, bạn còn phải đối diện với niềm vui mới của người yêu cũ, bị quấy rối bởi những kẻ phiền phức,…

Rất may, bạn hoàn toàn có thể chặn (block) tất cả những dạng người dùng này nhờ vào tính năng có sẵn của Facebook.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chặn ai đó trên Facebook?

Khi bạn chặn ai đó trên Facebook:

- Họ sẽ không còn nhìn thấy các bài viết của bạn hoặc vào xem trang cá nhân (profile) của bạn.

- Họ không thể tìm thấy profile của bạn thông qua chức năng tìm kiếm.

- Họ không thể gửi tin nhắn cho bạn thông qua Facebook Messenger.

- Họ không thể kết bạn (add friend) với bạn.

- Họ không thể trêu chọc (poke) bạn, gắn thẻ (tag) bạn, mời bạn tham gia sự kiện hay thực hiện các tương tác tương tự với bạn.

- Bạn sẽ tự động hủy kết bạn (unfriend) và hủy theo dõi (unfollow) với họ.

Nếu tất cả những điều trên là những gì bạn mong muốn, mời bạn đọc tiếp bài viết của chúng tôi.

Làm thế nào để chặn ai đó trên Facebook?

Để chặn ai đó trên Facebook từ trình duyệt web, bạn hãy truy cập vào trang cá nhân của người đó và nhấn nút hình ba dấu chấm ở phía dưới góc phải ảnh bìa (cover photo) của họ.

Kế đến, bạn chọn Chặn (Block).

Và sau đó nhấn nút Chấp nhận (Confirm).

Bạn cũng có thể chặn ai đó bằng cách nhấp vào nút hình ổ khóa ở phía trên góc phải và sau đó chọn Làm cách nào để ngăn ai đó làm phiền tôi (How do I stop someone from bothering me?).

Nhập tên Facebook của người bạn muốn chặn rồi nhấn nút Chặn (Block).

Quy trình chặn ai đó trên Facebook từ ứng dụng di động cũng diễn ra tương tự. Đầu tiên, bạn truy cập vào trang cá nhân của họ và nhấn nút Nhiều hơn (More) hình ba dấu chấm ở bên phải. Xong, bạn chạm vào tùy chọn Chặn (Block) và sau đó nhấn tiếp nút Chặn (Block).

Hoặc bạn có thể truy cập vào trình đơn Tùy chọn (Options) bằng cách nhấn vào nút hình 3 gạch ngang ở phía trên góc phải và chạm lên tùy chọn Lối tắt quyền riêng tư (Privacy Shortcuts).

Tại đây, bạn cũng chọn Làm cách nào để ngăn ai đó làm phiền tôi (How do I stop someone from bothering me?), nhập tên Facebook của người bạn muốn chặn và nhấn nút Chặn (Block).

Cách bỏ chặn (unblock) ai đó trên Facebook

Để bỏ chặn ai đó trên Facebook, bạn hãy di chuyển đến mục Lối tắt quyền riêng tư (Privacy Shortcuts) và chọn Làm cách nào để ngăn ai đó làm phiền tôi (How do I stop someone from bothering me?) từ giao diện web hoặc trên ứng dụng di động.

Từ giao diện web, bạn chọn liên kết Xem tất cả người dùng bị chặn (View All Blocked Users).

Trên ứng dụng di động, bạn chọn Người dùng đã bị chặn (Blocked Users).

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả những người dùng bạn đã chặn. Để bỏ chặn ai đó, bạn chỉ việc nhấn nút Bỏ chặn (Unblock) bên cạnh tên của họ.

Cuối cùng, bạn nhấn nút Chấp nhận (Confirm).

Giờ đây họ sẽ không còn bị bạn chặn nữa. Để kết nối lại với họ, bạn cần phải kết bạn lại với họ.

Nga Nguyễn