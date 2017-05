Cách tắt tính năng Always-On Display trên điện thoại Samsung và LG

Always-On Display là một tính năng hữu dụng, giúp bạn có thể xem các thông báo dễ dàng mà không cần nhấn nút nguồn của chiếc điện thoại. Tuy nhiên, tính năng này đôi khi cũng gây ra nhiều phiền phức vì màn hình của smartphone luôn sáng.

Theo How-To-Geek, trên Android gốc, có một tính năng được gọi là Ambient Display. Nó cũng tương tự như Always-On Display, tuy nhiên, nó không bật màn hình liên tục. Các thiết bị khác như Samsung Galaxy hay các điện thoại của LG sử dụng một phương thức khác: mặc định luôn luôn hiển thị. Thật may mắn, một số thiết bị cho phép bạn tùy chỉnh tính năng này. Một số khác chỉ cho bạn tắt hoặc bật chúng.

Cách tắt Always-On Display trên Samsung Galaxy

Nếu bạn đang sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy như S7 hay S8, tính năng Always-on Display sẽ mặc định được bật. Tính năng này mặc dù không gây tốn pin nhiều nhưng nó có thể sẽ khiến chúng ta mất tập trung. Và cũng như phong cách của Samsung, không hề dễ dàng để chúng ta có thể trùy chính chúng. Thậm chí, một điều khá hài hước là phần cài đặt này hoàn toàn khác nhau trên S7 và S8.

Để tùy chỉnh tính năng Always-On Display, đầu tiên hãy vuốt thanh thông báo xuống và nhấp vào biểu tượng Cài đặt (Settings).

Trên Galaxy S8, bạn cuộn xuống dưới và nhấp vào Màn hình khóa và Bảo mật (Lock Screen and Security).

Trên Galaxy S7, nhấp vào menu Hiển thị (Display).

Tiếp tục, bạn hãy vuốt xuống cho đến khi thấy mục Always-On Display. Hãy gạt cần gạt sang trái nếu bạn muốn tắt chúng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tùy chỉnh cách chúng hiển thị, hãy nhấp vào dòng chữ Always-On Display, nó sẽ đưa bạn vào một menu mới.

Tại đây, bạn sẽ có một vài tùy chọn. Trên S8, bạn có thể chọn nội dung chúng hiển thị, bao gồm Nút Home và Đồng hồ hay thông báo (Home Button and Clock or Information), Đồng hồ hoặc Thông báo (Clock or Information) hoặc Nút Home (Home Button).

Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chọn bố cục Always-On. Trên S8, các kiểu đồng hồ hiển thị trong mục Kiểu Đồng hồ (Clock Style).

Trên S7, bạn phải nhấp vào mục Bố cục (Layouts) để tùy chỉnh các kiểu đồng hồ.

Bạn cũng có thể tùy chọn bật tắt tính năng hay cài đặt giờ cho chúng.

Cách tắt tính năng Always-On Display trên các thiết bị LG

Trên các thiết bị LG thì đơn giản hơn nhiều bởi chúng không có nhiều tùy chọn, chỉ có thể tắt hoặc bật. Để làm điều đó, đầu tiên, bạn hãy vuốt thanh thông báo xuống và nhấp vào biểu tượng Cài Đặt.

Trong menu Cài đặt (Settings), nhấp vào Hiển thị (Display).

Tìm mục Always-On Display, và gạt sang trái để tắt nó.

Bạn cũng có thể nhấn vào dòng chữ Always-On Display để tùy chỉnh thêm một số mục.

Ở đây chỉ có một tùy chọn duy nhất là See what to show. Ở mục này, bạn có thể tùy chọn hiển thị Đồng hồ (Clock) hoặc Chữ ký (Signature).

Ngọc Trâm