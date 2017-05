Galaxy S8/S8 Plus sử dụng hai chuẩn bộ nhớ UFS khác nhau?

Samsung cho biết bộ đôi Galaxy S8/S8 Plus sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 2.1 mới nhất vào thời điểm ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, một số người dùng đã phát ra việc Galaxy S8 của họ chỉ được trang bị chuẩn bộ nhớ UFS 2.0, thay vì UFS 2.1 như quảng cáo.

Theo ghi nhận của một số thành viên trên XDA-Developers, bộ đôi Galaxy S8/Galaxy S8 Plus của Samsung sử dụng hai chuẩn bộ nhớ UFS khác nhau là UFS 2.1 và UFS 2.0. Điều này đã dẫn tới việc hiệu suất xử lý giữa các máy Galaxy S8 có sự khác biệt. Cụ thể, những máy dùng chuẩn bộ nhớ UFS 2.1 sẽ có tốc độ đọc vào khoảng 700-800 MB/s. Trong khi đó, những máy dùng chuẩn bộ nhớ UFS 2.0 chỉ có tốc độ đọc vào khoảng 500-600 MB/s.

Không có cách nào để nhận biết Galaxy S8/S8 Plus sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS nào trước khi mua thiết bị. Tuy nhiên, nếu đã có trong tay một chiếc Galaxy S8, bạn có thể kiểm tra bằng cách tải ứng dụng Terminal Emulator trên Play Store và nhập vào đoạn mã :"cat /proc/scsi/scsi".

Ứng dụng này sẽ cho bạn biết chính xác số model của chip nhớ trên smartphone. Nếu kết quả bạn nhận được là đoạn mã có nội dung: "KLUCG4J1ED-B0C1", điều đó có nghĩa là Galaxy S8/Galaxy S8 Plus của bạn sử dụng chip nhớ UFS 2.1 do Samsung sản xuất.

Trong trường hợp bạn nhận được kết quả là đoạn mã có chứa nội dung: "THGAF4G9N4LBAIRA" hoặc "THGAF4G9N4LBAIRB", điều đó có nghĩa là Galaxy S8/Galaxy S8 Plus của bạn được trang bị chip nhớ UFS 2.1 do Toshiba sản xuất. Tuy nhiên, nếu kết quả bạn nhận được là đoạn mã có nội dung: "THGBF7G9L4LBATRA" hoặc "THGBF7G9L4LBATRC", thật không may khi Galaxy S8/S8 Plus của bạn chỉ được trang bị chip nhớ UFS 2.0.

Những trường hợp Galaxy S8/S8 Plus sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 2.0 được thành viên của diễn đàn XDA-Developers phát hiện đều là những máy dùng chip Snapdragon 835. Trong khi đó, Samsung sẽ chỉ bán Galaxy S8/S8 Plus sử dụng chip Exynos 8895 tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, để chắc chắn, bạn cũng nên thử kiểm tra lại chuẩn bộ nhớ trên chiếc Galaxy S8/S8 Plus mới mua của mình.

Trường hợp của Galaxy S8/S8 Plus có vẻ tương tự như những điều Huawei (Trung Quốc) đã gặp phải vào hồi cuối tháng trước. Công ty Trung Quốc đã bị tố cáo dùng linh kiện có chất lượng không đồng đều trên bộ đôi P10/P10 Plus khi sử dụng tới 3 loại chip nhớ có tốc độ khác nhau là eMMC 5.1, UFS 2.0 và UFS 2.1. Richard Yu, lãnh đạo của Huawei sau đó đã phải lên tiếng giải thích rằng đang có một cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ UFS 2.1. Có lẽ, Samsung cũng bị ảnh hưởng giống như Huawei.

Những ảnh hưởng tới người dùng

Thực tế, hầu hết người dùng bình thường sẽ không nhận ra sự khác biệt đáng kể giữa hiệu suất của một chiếc Galaxy S8 dùng chuẩn bộ nhớ UFS 2.0 so với một chiếc Galaxy S8 dùng chuẩn bộ nhớ UFS 2.1. Trong điều kiện sử dụng bình thường, những chiếc Galaxy S8 sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 2.0 cũng sẽ không dễ bị hiện tượng nghẽn cổ chai (bottleneck) nên sẽ không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn.

Tuy nhiên, trong quảng cáo, sự khác nhau giữa hai chuẩn bộ nhớ UFS 2.0 và UFS 2.1 đã được nhiều hãng smartphone sử dụng như là một cách để tâng bốc cho sản phẩm của mình. Khi công bố bộ đôi Galaxy S8, Samsung đã cho biết là máy được sử dụng công nghệ bộ nhớ UFS 2.1 mới nhất và cũng là nhanh nhất.

Thông tin về bộ nhớ UFS 2.1 của Galaxy S8/S8 Plus đã bị Samsung xóa trên trang chủ (bên trái là hình chụp màn hình website vào 1 tuần trước).

Hiện nay, Samsung vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về những phản ánh về sự khác biệt trong chuẩn bộ nhớ trên Galaxy S8/S8 Plus. Tuy nhiên, theo ghi nhận của trang công nghệ Sammobile, Samsung đã âm thầm xóa thông tin về bộ nhớ UFS 2.1 trong phần thông số kĩ thuật của Galaxy S8/S8 Plus trên trang chủ.

Nguyễn Long