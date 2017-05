Vì sao chơi game trên iPhone, iPad "sướng" hơn trên Android?

Tại sao iPhone, iPad thường được đánh giá cao hơn các thiết bị Android cho trải nghiệm game di động?

Phần lớn các cuộc tranh luận giữa 2 nền tảng iOS và Android liên quan đến cách bạn sử dụng các thiết bị cho mục đích gì. Nếu muốn thưởng thức các tùy chỉnh và ROM của bên thứ 3: hãy chọn Android. Bạn muốn trải nghiệm liền mạch giữa điện thoại di động và máy tính để bàn? Hãy nhắm đến thiết bị iOS.

Nhưng hệ điều hành nào tốt nhất cho game di động? Ngành công nghiệp này rất lớn, đặc biệt là với những người chơi game không chuyên nghiệp. Theo ước tính, gần một tỷ người đã chơi một game trên điện thoại thông minh của họ ít nhất một lần vào năm 2016.

Nếu bạn là một trong số những người này, hãy chọn thiết bị của Apple. Đó là lời khuyên của cây viết công nghệ Dan Price từ trang tin Makeuseof. Và dưới đây là những lí do để bạn làm như vậy:

1. Cách tiếp cận của các hãng game: Ưu tiên iOS

Nhà phát triển thường phát hành trò chơi của họ trong Apple App Store trước khi chúng có mặt trên Android. Super Mario Run Alto's Adventure, The Room 3, Prune… là những ví dụ điển hình.

Điều gì khiến các nhà phát triển phải phát hành game của mình trên iOS trước thay vì Android? Trong nhiều trường hợp, nó liên quan đến tài chính. Các thống kê cho thấy, người dùng iOS dành nhiều tiền hơn cho các ứng dụng so với nền tảng Android (con số chênh nhau khoảng 33%). Mức chi tiêu cao này của người dùng cho phép Apple trả hơn 25 tỷ USD cho các nhà phát triển iOS từ năm 2008.

Là người dùng Android, điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ phải chờ dài cổ trước khi game yêu thích của mình được phát hành trên Google Play. Thậm chí, thời gian chờ có khi kéo dài cả năm trời.

2. Phát triển game cho iOS dễ dàng hơn

Có bao nhiêu thiết bị iOS được Apple hỗ trợ vào cùng một thời điểm? Câu trả lời là không quá 5 hay 6 thiết bị. Và bạn hãy cân nhắc xem có bao nhiêu thiết bị Android đang lưu hành. Vào năm 2015, Google cho biết đã có hơn 18.000 thiết bị Android cạnh tranh trên toàn thế giới.

Mỗi thiết bị trong số 18.000 này lại có kích cỡ màn hình, phần cứng và các nút chức năng khác nhau. Tệ hơn nữa, các phiên bản Android còn được nhà sản xuất tùy biến cho các thiết bị của mình. Hãy nhìn trải nghiệm khác nhau hoàn toàn giữa một thiết bị của Samsung với một chiếc điện thoại Nexus (cài Android gốc) cũng đủ thấy điều này.

Tất nhiên, các nhà phát triển sẽ không test trò chơi của họ trên tất cả 18.000 thiết bị này. Nhưng chắc chắn họ phải kiểm tra chúng trên ba hoặc bốn điện thoại và máy tính bảng hàng đầu từ mỗi nhà sản xuất hàng đầu - tổng số thiết bị có thể lên đến hàng trăm.

Cuối cùng, đây là một quá trình tiêu tốn thời gian và đầy phức tạp. Đó là lí do vì sao nhiều trò chơi có mặt trên Android quá chậm trễ. Thậm chí, nhiều trường hợp các nhà phát triển còn không thèm đoái hoài tới Android.

3. Trải nghiệm người dùng nhất quán

Những vấn đề phát trong phát triển game này cũng liên quan một phần tới quan điểm của người dùng.

Nếu bạn mua một trò chơi trên iOS, bạn có thể tin tưởng rằng nó sẽ hoạt động không giới hạn trên bất kỳ thiết bị di động nào của Apple mà bạn sở hữu. Bạn cũng có thể yên tâm rằng nó vẫn hoạt động tốt trên các thiết bị Apple tương lai mà bạn có ý định nâng cấp.

Đó không phải là trường hợp của Android. Chắc chắn, các trò chơi từ những nhà phát triển lớn nhất thế giới đã được một đội ngũ hùng hậu đầu tư nên sẽ làm việc tốt trên các thiết bị Android nhưng các tựa game từ các nhà phát triển độc lập thì lại khác. Vấn đề này càng phổ biến đối với các thiết bị giá rẻ.

Và lưu ý rằng không phải lúc nào các trò chơi nổi tiếng cũng hoạt động tốt trên các thiết bị Android. Bất kỳ game thủ nào trên Android chắc cũng đôi lần gặp tình trạng ứng dụng không khởi chạy thành công. Nói chung, những vấn đề này hiếm khi xảy ra trên các thiết bị iOS.

4. Ứng dụng "Fake" (giả mạo)

Các cửa hàng Google Play và Apple App Store đều có vấn đề với các ứng dụng giả mạo. Tuy nhiên, tình trạng này trên nền tảng của Google thường nghiêm trọng hơn.

Ví dụ, năm 2016, hàng chục ngàn người đã tải xuống phiên bản giả mạo của game Pokemon Go với các tên gọi như "Pokémon Go Ultimate," "Pokémon Go: New Version for Free App Game," và "Go Catch ‘Em All!".

Tồi tệ hơn, công ty bảo mật ESET đã phát hiện ra rằng các trò chơi giả mạo thường chứa malware (phần mềm độc hại). Pokémon Go Ultimate có khả năng khóa điện thoại của người dùng và bí mật truy cập trang web dành cho người lớn ở chế độ nền.

Một năm trước đó, cùng một công ty an ninh tìm thấy 30 ứng dụng Minecraft giả trong Cửa hàng Google Play, hầu hết trong số đó được cho là cheat và add-ons. Đã có 600.000 lượt tải xuống những ứng dụng giả mạo này. Các vấn đề tương tự cũng xảy ra với bản fake của Mario Run khi nó xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng của Apple năm 2016.

Parvinder Walia, Giám đốc ESET, nói về loại phần mềm di động độc hại này: "Liên kết các ứng dụng giả mạo với các trò chơi phổ biến chỉ là một ví dụ khác về kỹ thuật lén lút được sử dụng bởi tin tặc để khuyến khích người dùng tải phần mềm độc hại (ẩn trong game, ứng dụng). Điều này có thể gây nguy hiểm cho người dùng vì nó có thể cho phép truy cập vào thiết bị di động và lấy đi các thông tin nhạy cảm mà không cần sự đồng ý của bạn".

5. Tốc độ khung hình

Tốc độ khung hình (FPS: Frame Per Second) là một trong những số liệu thống kê quan trọng nhất cần xem xét khi mua một thiết bị di động để chơi game.

Hầu hết các trò chơi được giới hạn ở 30 FPS để giúp tiết kiệm pin, nhưng một số lại cao tới 60 FPS. Để tối ưu hóa trò chơi, điện thoại của bạn cần phải đạt đến giới hạn FPS mà nhà phát triển trò chơi cung cấp. Đáng buồn thay, không phải lúc nào các thiết bị Android cũng đáp ứng được điều này.

Các bài kiểm tra độc lập cho thấy iPhone SE và iPhone 6s của Apple có thể đạt đến mức 60 FPS trên Lara Croft Go. Trong khi đó, Samsung Galaxy S7 Edge và HTC 10 chỉ có thể tiếp cận con số 44 FPS, LG G5 chỉ đạt 42 FPS. Người chơi bình thường có thể không cảm nhận hoặc không quan tâm đến những khác biệt này nhưng với những gamer thực thụ thì đây là một việc không thể chấp nhận được.

Tất nhiên, bài viết này chỉ tập trung vào khía cạnh trải nghiệm game di động chứ không khẳng định iPhone và các điện thoại Android cái nào tốt hơn toàn diện. Tùy vào nhu cầu người dùng có thể lựa chọn cho mình thiết bị phù hợp.

Bạch Đằng