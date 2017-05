Xử lý những vấn đề thường gặp trên Samsung Galaxy S8/S8+

Có thể tính năng Always On Display khá là "ngon" nhưng sẽ tiết kiệm được nhiều pin nếu tắt đi tính năng này. hãy vào Settings > Lock screen and security và chạm vào nút chuyển đổi để tắt Always On Display. Hoặc bạn có thể thiết lập trong này để giới hạn thời gian chạy của nó thay vì là mở suốt cả ngày.