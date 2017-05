Đăng ảnh lên Instagram lúc nào để được nhiều like nhất?

Dựa trên những chia sẻ của HopperH, một công cụ đăng tải hình ảnh lên Instagram theo lịch trình sẵn có, nhiều người sẽ biết cách để trang Instagram của mình trở nên thu hút hơn.

Công cụ lập kế hoạch đăng ảnh lên Instagram HopperH đã đưa ra một bộ dữ liệu phân tích đặc biệt về Instagram. Trong báo cáo chi tiết của HopperH, công cụ này đã đưa ra nhiều gợi ý về thời gian đăng Instagram tốt nhất, bộ lọc, caption hay nhiều thông tin khác tốt nhất để bạn có thể tạo được một bài đăng gây ấn tượng nhất với mọi người.

Theo đó, bộ lọc được ưa chuộng và nhận được nhiều like, lượt thích nhất là Gingham. Tiếp sau đó là Claredon.

Ngoài ra, các bài đăng từ người dùng nữ cũng nhận được nhiều lượt tương tác và tham gia của mọi người hơn nam giới. Trung bình các bài đăng của phái nữ nhận được 578 lượt like so với 117 like của phái nam.

Thời gian đăng Instagram tốt nhất là vào buổi tối, từ 6h tới 7h30 (áp dụng trong tuần). Nếu bạn đăng ảnh vào cuối tuần, hãy lựa chọn khung giờ tốt nhất vào 11h sáng.

Các lưu ý quan trọng khác như các bức ảnh ghi lại trải nghiệm cá nhân như du lịch, hành trình giảm cân sẽ nhận được nhiều quan tâm hơn.

Cách lựa chọn hashtag thông minh cũng là cách giúp các bức ảnh của bạn thêm nổi bật và phổ biến hơn. Hashtag phổ biến nhất hiện nay là #love với hơn 1 tỷ bài đăng sử dụng hashtag này. Đứng vị trí cuối là #me với khoảng 312,8 triệu bài đăng.

Một bài đăng Instagram luôn đi kèm một dòng caption (tiêu đề). Các phân tích đã chỉ ra, độ dài caption quyết định khá nhiều tới việc người dùng có bấm like hay không. Nếu họ phải nhấn vào chữ More (Thêm) để xem caption, họ sẽ ít có xu hướng nhấn Like cho bài đăng của bạn. Ngoài ra, một caption có chứa một emoji nào đó cũng rất thú vị và thu hút hơn.

Để đọc chi tiết hơn về báo cáo của HopperH, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Tiến Thanh