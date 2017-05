Những vấn đề thường gặp ở LG G6 và cách giải quyết

Theo nhiều đánh giá, LG G6 có thể coi là một trong những mẫu smartphone tốt nhất 2017. Nhưng như vậy không có nghĩa đây là một smart phone hoàn hảo, như bất kì chiếc điện thoại thông minh nào khác, G6 vẫn có những vấn đề của riêng mình.

Theo Android Authority, G6 đã mang về những tín hiệu tốt cho LG, sau khi họ gặp một số vấn đề khi thử nghiệm thiết kế mô đun trên LG G5. Với sản phẩm mới nhất của mình, LG đã cơ bản làm tốt ở lần quay lại này, bao gồm thiết kế đẹp mắt, máy ảnh tuyệt vời, hiệu suất nhanh nhẹn và pin khá tốt. Đồng thời công ty cũng cố gắng mang lại điểm mới cho sản phẩm khi sử dụng màn hình với tỉ lệ 18:9 mới lạ. Nhìn chung, LG G6 có thể coi là một trong những mẫu smartphone tốt nhất 2017.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa đây là một smart phone hoàn hảo, như bất kì chiếc điện thoại thông minh nào khác, LG vẫn có những vấn đề của riêng mình. Và sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn một số vấn đề phổ biến mà LG G6 mắc phải và cách khắc phục chúng.

Lưu ý: Không phải tất cả người dùng LG G6 đều mắc phải những vấn đề này, và trong thực tế, có nhiều khả năng bạn sẽ không mắc phải bất kì vấn đề nào trong danh sách dưới đây.

Vấn đề #1: LG G6 thông báo " thiết bị hỏng" khi bị treo máy

Rất nhiều người dùng đã gặp phải sự cố này, sau khi bị treo máy, trên màn hình hiển thị thông báo "Thiết bị của bạn bị hỏng, không thể tin cậy và có thể hoạt động không đúng cách". Đồng thời sự cố này cũng gặp trong trường hợp người dùng đã Unblock Bootloader, thông báo này vẫn hiện ra trong khi họ không thay đổi bất cứ cài đặt điện thoại nào.

Các giải pháp tiềm năng:

Vấn đề này liên quan đến quá trình Verified Boot mà Google đã giới thiệu trên Android Nougat 7.0. Một số ứng dụng nhất định và những tính năng khác có thể đã làm gián đoạn quá trình, khiến nó hoạt động không đúng cách và dẫn đến sự xuất hiện của thông báo này.

Nhưng một số người dùng đã phát hiện rằng việc thiết lập lại có thể giải quyết vấn đề. Trong một số trường hợp, thiết bị tự khởi động lại và hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên một số trường hợp người dùng cần thực hiện một số thao tác Soft Reset hoặc Hard Reset để thiết bị hoạt động lại. Xin lưu ý, nếu chỉ khởi động lại theo cách thông thường thì thiết bị có thể bình thường trở lại sau vài lần thử, vì vậy tốt nhất bạn nên thử khởi động lại nhiều lần trước khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc (Factory Reset).

Vấn đề #2: Cảm ứng vân tay không hoạt động

Mặc dù đa số người dùng nhận thấy rằng mở khóa bằng cảm biến vân tay trên G6 là cực kì nhanh và chính xác, nhưng một số người dùng LG G6 đã gặp vấn đề với nó, máy quét không nhận ra dấu vân tay trong đa số những lần mở khóa, hoặc mở khóa thiết bị tốn rất nhiều thời gian.

Các giải pháp tiềm năng:

Đơn giản nhất, bạn hãy thử xóa và đặt lại dấu vân tay lưu trên thiết bị, và thậm chí, bạn có thể lưu một dấu vân tay hai lần, một số người dùng đã thử cách này.

Trong các trường hợp khác, ban có thể xóa bộ nhớ cache bằng cách: Đi tới Cài đặt => Cài đặt chung => Điện thoại => Lưu trữ trên thiết bị, sau đó chọn vào Dữ liệu Cached và xóa nó đi.

Một vài người dùng cũng tìm ra rằng vấn đề này có thể do chế độ Always on Display bị vô hiệu hóa, và kích hoạt lại nó sẽ cố định được vấn đề . Tuy nhiên, đây là thông tin hai chiều, vì một số người lại thấy ngược lại, cho thấy có thể đây không phải là một biện pháp sửa chữa đáng tin cậy.

Vấn đề #3: Hiệu suất và tiêu thụ pin

Một số người dùng đã gặp phải các vấn đề khác nhau về hiệu suất, như bị lag, tự khởi động lại và rất mất thời gian cho khâu khởi động lại. Cũng có trường hợp người dùng gặp phải sự tiêu hao pin đáng kinh ngạc, ngay cả khi điện thoại dang ở chế độ chờ.

Giải pháp tiềm năng:

Hãy tải ứng dụng Greenify từ cửa hàng Google Play. Với ứng dụng này, bạn có thể xem danh sách các ứng dụng khởi động cùng điện thoại và có thể thay đổi cài đặt cho các ứng dụng đó, điều này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng máy chạy chậm.

Một ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể là nguyên nhân của tình trạng giật, lag hoặc hao pin. Hãy khởi động thiết bị vào chế độ an toàn (Safe Mode), nếu bạn không biết làm như thế nào thì cuối bài có hướng dẫn chi tiết. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn thì chắc chắn ứng dụng đó chính là vấn đề. Sau đó, bạn có thể xóa vài ứng dụng mình đã cài trước khi gặp sự cố hoặc khôi phục cài đặt gốc, đây là chỉ là đề xuất trong trường hợp xấu nhất, vì bạn sẽ mất hoàn toàn dữ liệu của mình.

Ngoài ra, LG đã cung cấp rất nhiều tính năng trong trải nghiệm phần mềm và việc vô hiệu hóa chúng khi không cần đến sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất hoạt động của máy.

Nếu bạn mua LG G6 từ một nhà mạng Hoa Kỳ, rất có thể có nhiều ứng dụng đã được cài đặt sẵn. Mặc dù bạn không thể xóa những ứng dụng này nhưng bạn có thể tắt chúng. Đi tới phần Ứng dụng trong Cài đặt, tìm các ứng dụng đó và tắt nó đi cũng là một cách khắc phục sự cố.

Vấn đề #4: Độ sáng tự động

Rất nhiều người không hài lòng về tính năng tự điều chỉnh độ sáng trên LG G6, sự điều chỉnh độ sáng không phù hợp và kịp thời ở thiết bị gây ra sự khó chịu cho các trải nghiệm của họ.

Các giải pháp tiềm năng:

Đây là vấn đề về phần mềm và bản vá sửa lỗi sẽ đến vào bản cập nhật sắp tới. Và từ đây đến lúc đó, bạn có thể cài đặt ứng dụng Lux Auto Brightness có sẵn trên CH Play, đây là một trong những công cụ tốt nhất để kiểm soát độ sáng của thiết bị.

Vấn đề #5: "OK Google" nhập lệnh bằng giọng nói không hoạt động

Một số người dùng nhận thấy rằng lệnh "OK Google" bằng giọng nói để khởi chạy Google Assistant không hoạt động, nó không nhận ra thậm chí là không nhận giọng khi bạn tái đào tạo mẫu giọng nói.

Các giải pháp tiềm năng:

Xóa dữ liệu ứng dụng của Google bằng cách đi tới Cài đặt => Ứng dụng => Ứng dụng Google => Lưu trữ => Quản lý không gian và chạm vào Xóa tất cả dữ liệu. Sau đó, khởi động lại điện thoại và bây giờ bạn sẽ có thể tái đào tạo mẫu giọng nói. Chuyển tới Cài đặt => Dịch vụ của Google => Tìm kiếm => Tiếng nói => Phát hiện "OK Google" => Tái đào tạo mẫu giọng nói. Lệnh thoại bây giờ sẽ hoạt động như mong đợi.

Vấn đề #6: Các kết nối chập chờn

Cũng giống như bất kỳ thiết bị mới nào, bạn có thể gặp phải một số sự cố kết nối với Bluetooth và Wi-Fi. Và sự cố Bluetooth với LG G6 đã được tìm thấy.

Các giải pháp tiềm năng:

Vấn đề về Wi-Fi

- Tắt thiết bị và bộ định tuyến trong ít nhất mười giây, sau đó quay lại và thử lại kết nối.

- Đi tới Cài đặt => Tiết kiệm năng lượng và đảm bảo rằng tùy chọn này đã bị tắt.

- Sử dụng Trình phân tích Wi-Fi để kiểm tra số lượng kết nối và chuyển sang lựa chọn tốt hơn.

- Hãy quên đi kết nối Wi-Fi bằng cách đi tới Cài đặt - Wi-Fi và nhấn vào liên kết bạn muốn, sau đó chọn "Quên". Nhập lại chi tiết và thử lại.

- Đảm bảo tường lửa của router đã được cập nhật.

- Đảm bảo ứng dụng và phần mềm trên thiết bị được cập nhật.

- Đi vào Wi-Fi => Cài đặt => Nâng cao và lưu ý địa chỉ MAC của thiết bị của bạn, sau đó đảm bảo rằng nó được phép truy cập vào bộ lọc MAC của router.

Vấn đề Bluetooth

- Với các vấn đề khi kết nối với xe hơi, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cho thiết bị và xe hơi và đặt lại các kết nối.

- Đảm bảo rằng bạn không thiếu một phần quan trọng của quá trình kết nối.

- Chuyển tới Cài đặt => Bluetooth và đảm bảo không có gì cần thay đổi

- Đi vào Cài đặt => Bluetooth xóa tất cả các cặp kết nối trước và thử đặt lại chúng từ đầu.

- Khi nói đến sự cố với kết nối nhiều thiết bị, một cập nhật trong tương lai sẽ có thể giải quyết vấn đề này.

Hướng dẫn : Soft Reset, Hard Reset, khởi động vào Safe Mode (chế độ an toàn), chế độ điều khiển bằng phần cứng

Soft reset

Khi màn hình không phản hồi, nhấn và giữ phím nguồn khoảng 10 giây đến khi thiết bị khởi động lại.

Hard reset

- Tắt nguồn thiết bị

- Nhấn giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng, và khi logo LG xuất hiện, thả tay khỏi phím nguồn, chỉ giữ phím giảm âm lượng, và ngay sau đó ấn phím nguồn một lần nữa. và chờ đến khi bảng chọn Factory reset hiển thị.

- Nhấn phím nguồn để tiếp tục và phím âm lượng để quay trở lại

Khởi động vào chế độ Safe Mode

- Tắt nguồn điện thoại và khởi động lại. Khi logo LG xuất hiện, nhấn và giữ phím giảm âm lượng đến khi nhìn thấy màn hình chính, đó là chế độ Safe Mode.

- Khi điện thoại bật lên, nhấn giữ phím nguồn đến khi bảng tùy chọn tắt máy xuất hiện. Nhấn giữ lựa chọn "Tắt nguồn" đến khi thông báo xác nhận xuất hiện và nhấn chọn "OK". Thao tác này sẽ đưa điện thoại vào chế độ Safe Mode.

Kiểm soát phần cứng

Nếu màn hình điện thoại bị rơi vỡ, bạn vẫn có thể thực hiện một số chức năng cơ bản bằng các phím cứng.

- Tắt nguồn điện thoại.

- Nhấn giữ phím nguồn và cả 2 phím âm lượng hơn 10 giây để kích hoạt chế độ điều khiển bằng phần cứng.

- Nhấn phím âm lượng để di chuyển đến lựa chọn bạn muốn, và nhấn phím nguồn để xác nhận.

- Để trả lời một cuộc gọi, hãy nhấn cả hai phím âm lượng cùng lúc.

- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút nguồn suốt cuộc gọi.

- Để ngưng báo thức, nhấn giữ cả 2 phím âm lượng cùng lúc khi báo thức reo.

Trên đây là bản tổng hợp các vấn đề phổ biến của LG G6 và các giải pháp khắc phục chúng. Nếu bạn gặp vấn đề khác, hãy phản hồi trong phần bình luận và chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn tìm câu trả lời. Và đừng để danh sách vấn đề này ngăn cản bạn sở hữu một trong những chiếc smartphone tốt nhất 2017 đến thời điểm hiện tại nhé. Như chúng tôi đã đề cập từ đầu, có nhiều khả năng rằng bạn sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào nói trên, và thậm chí nếu có thì những bản sửa lỗi đơn giản luôn sẵn sàng để giải quyết chúng.

