Google đã bán được 1 triệu chiếc Pixel/Pixel XL?

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ kho ứng dụng Play Store, chỉ có hơn 1 triệu chiếc Pixel/Pixel XL được Google bán ra sau hơn nửa năm lên kệ.

Bản thân Google chưa bao giờ công bố doanh thu bán hàng, nhưng dữ liệu trên Play Store lại hiện rõ số lượt tải về ứng dụng trên một thiết bị Android. Những con số này thường nằm trong một khoảng rất rộng, từ 50 ngàn đến 100 ngàn, hoặc từ 1 triệu đến 5 triệu.

Đối với Pixel Launcher (launcher chính thức được phát hành độc quyền cho dòng sản phẩm Pixel) vừa đạt hơn 1 triệu lượt tải, 7 tháng sau khi Google giới thiệu Pixel/Pixel XL. Dựa trên số lượt tải về của Pixel Launcher, có thể ước tính lượng Pixel/Pixel XL bán ra của Google trong 7 tháng qua chỉ khoảng hơn 1 triệu chiếc.

Để so sánh, Samsung đã bán được 5 triệu chiếc Galaxy S8/S8+ chỉ sau 26 ngày, riêng quê nhà Hàn Quốc chỉ mất 37 ngày để đạt doanh số 1 triệu chiếc, gấp đôi so với thế hệ trước. LG G6 bán được hơn 2 triệu chiếc sau 6 tháng (ước tính). PhoneArena cho biết dù số máy bán ra khá ít ỏi, một phần do nguồn cung cấp không đủ cũng như thị trường bán ra khá hẹp, Google vẫn phát triển và dự kiến ra mắt thế hệ tiếp theo của Pixel vào cuối năm nay.

Cũng lưu ý rằng số lượt tải về ứng dụng trên Play Store được tính là 1 trên 1 tài khoản Google duy nhất, ngay cả khi gỡ và cài lại nhiều lần nhưng với cùng một tài khoản Google, lượt tải về vẫn chỉ là 1.

Phúc Thịnh