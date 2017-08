Danh sách smartphone Samsung, LG, Sony... dự kiến được nâng cấp lên Android 8.0

Sau hơn hai ngày ra mắt, Android O (Android 8.0) đã bắt đầu xuất hiện trên một số mẫu Android thuần Google. Tuy nhiên với những thiết bị từ các nhà sản xuất khác sẽ cần tìm hiểu xem máy của mình có được nhận bản cập nhật Android 8.0 Oreo hay không.

Android 8.0 Oreo mang tới nhiều thay đổi tích cực về cả giao diện lẫn tính năng. Phiên bản Android mới đã cải thiện tính năng thông báo, kiểm soát ứng dụng chạy nền, tăng tốc bộ nhớ cache tốt hơn và nhiều tính năng cử chỉ mới. Cũng trong Android 8.0 có nhiều tính năng cải tiến mới như khả năng bảo mật Google Play, chất lượng âm thanh…

Hiện chỉ có các thiết bị chạy Android thuần Google như dòng Nexus hay Google Pixel đã được nhận bản cập nhật Android 8.0 Oreo đầu tiên. Trong khi đó, các bản cập nhật tùy biến cho nhiều nhà sản xuất Android khác sẽ phát hành trong thời gian tới.

Trang The Leaker đã tiết lộ danh sách cập nhật các thiết bị sẽ nhận Android 8.0 Oreo của các hãng. Tuy vậy, đây mới chỉ danh sách dự kiến và có thể sẽ cập nhật và bổ sung thêm khi có thông báo. Bạn đọc có thể tham khảo dưới đây.

Google

- Google Pixel

- Google Pixel XL

- Google Pixel 2 (sắp ra mắt)

- Google Pixel C

- Google Nexus Player

- Nexus 6P

- Nexus 5X

Samsung

- Samsung Galaxy Note 8

- Samsung Galaxy S8 (G950F, G950W)

- Samsung Galaxy S8 Plus (G955,G955FD)

- Samsung Galaxy S7 Edge (G935F, G935FD, G935W8)

- Samsung Galaxy S7 (G930FD, G930F, G930, G930W8)

- Samsung Galaxy A3 (2017)(A320F)

- Samsung Galaxy A5 (2017)(A520F)

- Samsung Galaxy A7 (2017)(A720F, A720DS)

- Samsung Galaxy A8 (2017)(A810F, A810DS)

- Samsung Galaxy C7 và C7 Pro

- Samsung Galaxy C5

- Samsung Galaxy C9 Pro

- Samsung Galaxy J7v (Verizon)

- Samsung Galaxy J7 Max (2017)

- Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

- Samsung Galaxy J7 Prime (G610F, G610DS, G610M/DS)

- Samsung Galaxy A9 (2016)(SM-A9100) và A9 Pro

- Samsung Galaxy A7 (2016)(A710F, A710DS)

- Samsung Galaxy A5 (2016)(A510F, A510F)

- Samsung Galaxy A8 (2016)(A810F, A810DS)

- Samsung Galaxy Note FE

Motorola

- Moto G5 Plus( XT1684, XT1685, XT1687)

- Moto G5( All Models)

- Moto G4 Plus( All models)

- Moto G4( All models)

- Moto Z( XT1635-03)

- Moto Z2 Play

- Moto Z Play

- Moto Z Style

- Moto Z Force

LG

- LG G6( H870, H870DS, US987)

- LG G5( H850, H858, US996, H860N)

- LG V30 (sắp ra mắt)

- LG V20(H990DS, H990N, US996)

- LG V10(H960, H960A, H960AR)

- LG Nexus 5X

- LG Q8

- LG Q6 và Q6 Plus

- LG X Venture

- LG Pad IV 8.0

- LG X Max

- LG K10 (2017)

Huawei

- Huawei P10( VTR-L09, VTRL29, VTR-AL00, VTR-TL00)

- Huawei P10 lite (Lx1, Lx2, Lx3)

- Huawei Honor 9(AL00, AL10, TL10)

- Huawei P8 Lite 2017 (Huawei P9 Lite (2017), Huawei Honor 8 Lite, Huawei Nova Lite, Huawei GR3 (2017)

- Huawei Y7 Prime (chưa xác nhận)

- Huawei Nova 2(PIC-AL00)

- Huawei Nova 2 Plus(BAC-AL00)

- Huawei Honor 8 Pro

- Huawei P10 Plus

- Huawei Mate 9 phiên bản Porsche

- Huawei Mate 9 và Mate 9 Pro

- Huawei Nexus 6P

- Huawei Honor 6X (GR5 (2017) - khả năng cao sẽ nhận)

Asus

- Asus ZenFone 4 (ZE554KL)

- Asus ZenFone Pro (ZS551KL)

- Asus ZenFone 4 Max (ZC520KL)

- Asus ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL)

- Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)

- Asus ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)

- Asus Zenpad Z8s (ZT582KL)

- Asus Zenfone Go(ZB552KL)

- Asus Zenfone Live(ZB501KL)

- Asus Zenfone 3s Max

- Asus Zenfone AR

- Asus Zenfone 3 Zoom

- Asus Zenfone 3 Max

- Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5

- Asus Zenfone 3 Laser

- Asus Zenfone 3

- Asus Zenfone 3 Ultra

- Asus ZenPad Z8s

- Asus ZenPad 3s 8.0

- Asus ZenPad 3s 10

- Asus ZenPad Z10

HTC

- HTC U Ultra

- HTC U11

- HTC 10

- HTC U Play (dự kiến)

- HTC m9 Plus (dự kiến)

- HTC Desire 10 Pro (dự kiến)

- HTC 10 Evo (dự kiến)

- HTC Desire 10 Lifestyle (dự kiến)

VIVO

- Vivo X9 Plus

- Vivo X9

- Vivo Y53

Lenovo

- Lenovo K8 Note

- Lenovo P2 (dự kiến)

- Lenovo K6 Note (dự kiến)

- Lenovo K6 Power (dự kiến)

- Lenovo Zuk Z2

- Lenovo Zuk Z2 Plus

- Lenovo K5 Note (dự kiến)

Sony

- Sony Xperia XZ Premium( G8141, G8142)

- Sony Xperia XZS( G8231, G8232)

- Sony Xperia XA1( G3121, G3123, G3125, G3116, G3123)

- Sony Xperia X Compact

- Sony Xperia XZ( F8331, F8332)

- Sony Xperia XA1 ( G3121, G3112, G3116, G3125, G3123)

- Sony Xperia X Performance

- Sony Xperia XA Ultra

- Sony Xperia X( F5121, F5122)

- Sony Xperia XA1 Ultra( G3221, G3212, G3223, G3226)

Nokia

- Nokia 3

- Nokia 5

- Nokia 6

- Nokia 8

OPPO

- OPPO F3 Plus

- OPPO R11

- OPPO R11 Plus

- OPPO Find 9

Xiaomi

- Xiaomi Mi 6

- Xiaomi Redmi Note 5 (sắp ra mắt)

- Xiaomi Redmi Pro 2 (sắp ra mắt)

- Xiaomi Mi 5s

- Xiaomi Redmi Note 4

- Xiaomi Mi Max

- Xiaomi Mi Max 2

- Xiaomi Mi 5s Plus

- Xiaomi Mi Note 2

- Xiaomi Mi Mix

- Xiaomi Mi 5X

- Xiaomi Redmi 5A

OnePlus

- OnePlus 5

- OnePlus 3T

- OnePlus 3

BlackBerry

- BlackBerry Keyone

Các thay đổi mới nhất trong danh sách các thiết bị nhận Android 8.0 Oreo sẽ liên tục được VnReview cập nhật khi có thông báo từ phía các hãng.

