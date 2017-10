iPhone 8 Plus có nhiều điểm tốt hơn cả iPhone X

Bị iPhone X thu hút hết sự chú ý nên không có gì khó hiểu khi bộ đôi iPhone 8 của Apple đang rất ế ẩm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là iPhone 8 Plus là một chiếc điện thoại thiếu hấp dẫn. Sự thật là mẫu iPhone này còn có những điểm còn tốt hơn cả iPhone X.

Bài viết dưới đây được viết theo quan điểm của nhà báo Sam Byford tới từ trang công nghệ TheVerge để giải thích về những điều khiến iPhone 8 Plus tốt hơn iPhone X:

Dường như chẳng có ai quan tâm tới iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Tuần trước, các tờ báo công nghệ trên khắp thế giới đã đua nhau đăng tải thông tin bộ đôi iPhone mới của Apple đang bán không chạy bằng hai sản phẩm tiền nhiệm là iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Tôi không thể đảm bảo tính xác thực từ thông tin này vì chưa có số liệu chính thức từ Apple. Tuy nhiên, nếu nó là sự thật, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. iPhone 8/ 8 Plus không phải là một phiên bản cải tiến đáng kể và giá của iPhone 7/ 7 Plus ở Mỹ lại vừa giảm 100 USD. Như vậy đã là quá đủ để giải thích về cách tiêu tiền của người dùng.

Mỗi năm, tôi lại mua cho mình một chiếc iPhone mới. Mặc dù vậy, nếu bạn nghĩ tôi sẽ mua iPhone X trong năm nay, câu trả lời là không. Sự thật là tôi đã mua một chiếc iPhone 8 Plus khi Apple bắt đầu bán ra vào tháng trước.

Lý do dẫn tới quyết định của tôi không phải là giá, vì tôi sẵn sàng trả thêm tiền nếu cảm thấy mình thích iPhone X hơn. Khi xem xét một cách tỉ mỉ, tôi đã cảm thấy một điều khá chắc chắn là iPhone 8 Plus tốt hơn iPhone X. Dưới đây, là tổng hợp về những lý do của tôi:

Màn hình

Đây là một lý do cực kỳ quan trọng. Tôi đã nghe nhiều người khẳng định rằng iPhone X có màn hình lớn hơn iPhone 8 Plus khi nhìn những hình ảnh so sánh hai điện thoại này với nhau. Tuy nhiên, sự thật không hẳn là như vậy và tôi nghĩ nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng về kích thước màn hình thực tế của iPhone X khi được cầm máy trên tay.

Theo như công bố của Apple, iPhone X có màn hình kích thước 5.8 inch và iPhone 8 Plus chỉ có màn hình kích thước 5.5 inch. Tuy nhiên, điều bất ngờ là iPhone 8 Plus mới là chiếc điện thoại có diện tích màn hình lớn hơn. Nguyên nhân là vì iPhone X sử dụng màn hình tỉ lệ 19.5:9 thay vì tỉ lệ 16:9 truyền thống của iPhone 8 Plus. Do đó, mặc dù có chiều dài đường chéo nhỏ hơn, diện tích màn hình của iPhone 8 Plus lại lớn hơn.

So sánh diện tích màn hình giữa iPhone X và iPhone 8 Plus.

Tôi biết là kích thước màn hình từ lâu đã không còn là chuẩn mực để so sánh hai smartphone với nhau. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là iPhone 8 Plus có thể hiển thị nhiều nội dung hữu ích hơn iPhone X, kể cả khi có độ phân giải thấp hơn. Khi iPhone 6 Plus được ra mắt, Apple đã giới thiệu một lớp kích thước mới để thiết kế bố cục (layout) cho ứng dụng trên iPhone màn hình lớn. Theo đó, ứng dụng hay trang web sẽ có kích thước hiển thị là 414 đơn vị chiều ngang.

Màn hình của iPhone X có độ phân giải là 1125 x 2436 pixel. Vì Apple sử dụng công nghệ màn hình 3X nên số lượng điểm ảnh trong mỗi chiều (ngang và dọc) của iPhone X sẽ là 375 x 812 điểm ảnh (lấy 1125 x 2436 chia cho 3). Tương tự, iPhone 8 Plus có độ phân giải là 1242 x 2208 pixel. Như vậy, số lượng điểm ảnh trong mỗi chiều của iPhone 8 Plus sẽ là 414 x 736 điểm ảnh.

So sánh khả năng hiển thị của iPhone 8 Plus và iPhone X khi để bình thường và xoay ngang.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy số lượng điểm ảnh trong chiều ngang của iPhone 8 Plus vừa bằng con số 414 đơn vị chiều ngang được Apple dùng để thiết kế ứng dụng. Trong khi đó, số lượng điểm ảnh trong chiều ngang của iPhone X chỉ có 375. Điều này nghĩa là khả năng hiển thị nội dung của iPhone 8 Plus sẽ tốt hơn so với iPhone X.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu các ứng dụng trên iPhone X sử dụng cùng một layout cơ bản như iPhone 8 (iPhone màn hình nhỏ). Bạn sẽ thấy được nhiều nội dung hơn khi dùng ở điều kiện bình thường. Tuy nhiên, nếu xoay ngang màn hình, bạn sẽ nhìn thấy ít nột dung trên ứng dụng hay trang web hơn vì các nhà phát triển phải tránh nút Home ảo cũng như phần khuyết ở phía trên. Có lẽ, bạn phải chờ thêm một thời gian nữa để Apple tạo ra layout tối ưu dành cho ứng dụng trên iPhone X.

iPhone X là chiếc iPhone đầu tiên được Apple trang bị màn hình OLED. Vì vậy, chất lượng hiển thị của iPhone X sẽ tốt hơn tất cả những chiếc iPhone từ trước tới nay của Apple. Hơn nữa, thiết kế của iPhone X rõ ràng là thời thượng hơn khi thiết kế viền dày của iPhone 8 Plus đã trở nên "lỗi thời" trong năm 2017. Tuy nhiên, tôi đã quá quen với việc sử dụng những mẫu iPhone Plus của Apple và việc chuyển sang dùng một màn hình có diện tích nhỏ hơn thật không dễ chịu chút nào.

Touch ID

Tôi hi vọng Face ID, tính năng nhận diện khuôn mặt thay thế cho Touch ID, sẽ hoạt động tốt trên iPhone X. Rõ ràng là Apple không muốn lập lại sai lầm của Apple Maps, khi mà họ đã loại bỏ một tính năng hữu ích như Google Maps để thay thế bằng một thứ tồi tệ và phải nhận vô số chỉ trích của người dùng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi thật sự muốn sử dụng Face ID. Là một tính năng mới, Face ID có thể gặp một vài sự cố kỹ thuật khi được phát hành và Apple có lẽ là cảm nhận rõ nhất điều này khi họ đã gặp sự cố ngay tại buổi giới thiệu iPhone X. Nếu bạn còn nhớ, Phó Chủ tịch Craig Federighi đã không thể đăng nhập được vào một chiếc iPhone X demo sau khi cố gắng sử dụng Face ID để mở khóa.

Apple sau đó đã xác nhận hệ thống Face ID vẫn hoạt động bình thường vì tính năng nhận diện khuôn mặt đã vô tình bị bật lên trước đó. Tuy nhiên, vấn đề là nếu sự cố Face ID có thể diễn ra ngay tại sự kiện lớn nhất trong năm của Apple, liệu người dùng bình thường có thể gặp điều tồi tệ tương tự.

Trong khi đó, Touch ID trên iPhone 8 Plus vẫn hoạt động theo cách quen thuộc với chúng ta trong nhiều năm qua. Nhanh chóng, đáng tin cậy và bạn có thể biết chính xác cách để khiến nó hoạt động. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được tiếp tục sử dụng Touch ID và không có chút ghen tỵ nào đối với những người dùng iPhone X được sử dụng Face ID.

Thiết kế

Apple đã nói rằng bộ đôi iPhone 8 của năm nay có một "thiết kế mới". Có thể bạn sẽ bật cười khi nhớ lại Apple cũng đã nói điều tương tự về iPhone 7. Sự thật là iPhone 8 Plus vẫn chỉ là phiên bản cải tiến về thiết kế của iPhone 6. Tuy nhiên, vấn đề là bạn nghĩ như thế nào về những cải tiến của Apple.

Tôi có thể nói là mình rất thích những cải tiến tới từ Táo khuyết trong năm nay. Mặt lưng kính đã quay trở lại trên iPhone và điều này thật tuyệt. Ngoài ra, dù Apple đã chậm trễ trong việc trang bị công nghệ sạc không dây nhưng ít nhất là muộn còn hơn không. Hơn nữa, tôi cũng rất phấn khích với màu "vàng" mới của iPhone 8 Plus vì nó trông giống như thiết bị đã từng được một nhân vật phản diện trong loạt phim về điệp viên 007 sử dụng. Bên cạnh đó, phiên bản màu xám và trắng trên iPhone 8 Plus cũng đã được Apple cải tiến để trông "sạch sẽ" hơn so với iPhone 6.

Được sở hữu một thiết kế mới, iPhone X có thể là một chiếc điện thoại hấp dẫn hơn đối với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thiết kế viền mỏng và đó là lúc để họ tìm tới iPhone 8 Plus. Tôi hài lòng với thiết kế của đa phần điện thoại ngày nay và thật sự muốn được sở hữu chiếc điện thoại tốt nhất trong số chúng.

Giá

Giá thường không phải là vấn đề bận tâm quá lớn đối với người mua iPhone. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng vậy. Nếu bạn mua iPhone 8 Plus, bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất là 200 USD (khoảng hơn 4 triệu đồng) so với iPhone X. Trong trường hợp bạn đang muốn nâng cấp từ iPhone đời cũ lên iPhone đời mới, sự chênh lệch này cũng đáng để suy nghĩ.

Độ sẵn có

Kể cả khi bạn đã đọc tất cả những điều kể trên nhưng vẫn muốn sở hữu iPhone X, tôi chỉ biết chúc bạn may mắn để có thể mua được một chiếc trong năm nay. Các báo cáo về chuỗi cung ứng của Apple cho biết họ đang có một năng suất thấp tới mức đáng báo động trong việc sản xuất linh kiện Face ID cho iPhone X. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chờ hàng tháng, hay thậm chí là năm sau để có thể mua được iPhone X.

Nếu bạn thay mới điện thoại mỗi năm, đó có thể không phải là vấn đề gì quá to tát. Tuy nhiên, nếu bạn đã phải để dành tiền để mua điện thoại mới sau hai hay thậm chí là ba năm, việc chờ đợi tới tận năm 2018 sẽ khiến bạn cảm thấy thật bực mình.

Trong khi đó, bạn có thể ngay lập tức mua được một chiếc điện thoại mới của Apple với cùng một hệ điều hành, vi xử lý, camera cao cấp, sạc không dây, màn hình rộng, nhiều lựa chọn màu sắc hấp dẫn, bảo mật vân tay Touch ID quen thuộc và có giá rẻ hơn iPhone X. Đó chính là iPhone 8 Plus.

Hãy xem xét kỹ

Tôi hiểu rằng ai cũng muốn được trải nghiệm những điều mới mẻ, ở đây là iPhone X với tính năng Face ID và thiết kế không viền. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ, tôi thật sự cảm thấy khó khăn để tìm ra lý do chính đáng để mua iPhone X. Nhu cầu và mong muốn của bạn không bao giờ giống nhau và hãy lưu ý điều này. Nếu bạn muốn mua một chiếc iPhone trong năm nay, tôi khuyên bạn nên xem xét tới việc mua một chiếc iPhone 8 Plus thay vì điên cuồng đặt trước iPhone X (đã hết hàng rất nhanh) như nhiều người hiện nay. iPhone 8 Plus có thể không thú vị như iPhone X nhưng có thể là sự lựa chọn tốt hơn dành cho bạn.

Nếu mua iPhone X, bạn sẽ mua tầm nhìn trong tương lai của Apple. Trong khi đó, nếu mua iPhone 8 Plus, bạn sẽ mua phiên bản smartphone tốt nhất hiện tại của Táo khuyết. Đồng nghiệp Nilay Patel của tôi tại TheVerge đã từng viết: "Nếu như iPhone X là tầm nhìn táo bạo của Apple trong tương lai. iPhone 8 Plus lại là sự an toàn của hiện tại". iPhone X có thể thú vị hơn nhưng nếu bạn muốn tìm một chiếc điện thoại đáng tin cậy để dùng vào lúc này, iPhone 8 Plus sẽ là một lựa chọn khá hợp lý.

Nguyễn Long