WhatTheFont: công cụ nhận diện font chữ cực hay cho dân thiết kế

WhatTheFont là ước mơ của mọi dân thiết kế từ tay mơ đến chuyên nghiệp: một công cụ tìm kiếm tương tự Shazam dành cho font chữ.

Theo The Next Web, ứng dụng WhatTheFont do MyFonts phát triển chính là phiên bản di động của website cùng tên. Chỉ cần giơ camera điện thoại lên trước dòng chữ có font cần tìm, chờ một lúc để WhatTheFont xử lý và đưa ra danh sách font chữ gần giống nhất mà bạn cần trên hệ thống MyFonts. Bạn có thể mua hoặc chia sẻ nhanh lên mạng xã hội nếu thích.

Theo Seah Chickering-Burchesky, thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cấp cao của MyFonts, ứng dụng có thể nhận diện 130 ngàn font khác nhau với sự trợ giúp của học máy (machine learning). Phiên bản mới nhất của WhatTheFont cập nhật khả năng nhận diện nhiều font chữ trong một ảnh.

Các bạn có thể tải WhatTheFont trên Play Store và App Store.

Phúc Thịnh