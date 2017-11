Giá linh kiện của iPhone X khoảng 357,5 USD

Theo ước tính của TechInsights, mức giá cho linh kiện của chiếc iPhone X sẽ khoảng 357,50 USD.

Theo MacRumors, với giá linh kiện như vậy, so với mức giá bán ra là 999 USD, thì iPhone X có tỷ suất lợi nhuận gộp biên (gross margin) lên đến 64%, cao hơn so với mức 59% của iPhone 8.

Cụ thể, nhiều linh kiện trong iPhone X có giá đắt hơn so với các linh kiện tương tự trên iPhone 8. Ví dụ: màn hình tràn viền 5.8 inch có giá 65,50 USD, so với màn hình 4.7 inch của iPhone 8 chỉ 36 USD. Hay khung sườn thép không gỉ của iPhone X có giá 36 USD, cao cấp hơn nhiều so với bộ vỏ 21,50 USD mà Apple trang bị cho iPhone 8.

Trước đó, tập đoàn nghiên cứu thị trường IHS iMarkit cũng đã mổ xẻ iPhone 8 và cho biết giá trị linh kiện ước tính của chiếc smartphone này là khoảng 247,51 USD, còn đối với iPhone 8 Plus là 288,08 USD.

Các số liệu ước lượng giá trị linh kiện của các công ty như TechInsights và IHS thường chỉ dựa trên giá ròng của linh kiện, chứ không tính thêm các chi phí liên quan tới quá trình sản xuất như: chi phí R&D, viết phần mềm, quảng cáo và phân phối sản phẩm. Do đó, chúng hầu như không thể hiện chính xác biên lợi nhuận của Apple đối với iPhone X, cũng như bức tranh tổng thể về chi phí tạo ra thiết bị này.

CEO Apple, Tim Cook từng cho biết những mổ xẻ về chi phí như trên thường rất khác so với thực tế. "Tôi chưa từng thấy ước tính nào phản ánh đúng giá trị thực tế cả", CEO Apple phát biểu hồi năm 2015.

