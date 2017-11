Đã có hơn một nửa iPhone, iPad được cập nhật lên iOS 11

Theo trang hỗ trợ Apple App Store, iOS 11, phiên bản hệ điều hành mới nhất của Apple dành cho iPhone và iPad, hiện đã được cài trên 52% thiết bị iOS.

Dù con số này có vẻ khá ân tượng, nhưng The Verge cho hay, nó vẫn đứng sau những gì mà những phiên bản iOS trước đây đạt được. Năm ngoái, iOS 10 đã được cài trên 60% thiết bị (theo như công bố của Tim Cook tại sự kiện Mac "Hello Again" diễn ra vào 27/10/2016), trong khi đó phiên bản iOS 9 lại đạt được con số 67% khi tính đến thời điểm 16/11/2015.

Thế nhưng, nó vẫn khá tốt khi so với những con số của Android O. Phiên bản hệ điều hành Android mới nhất này đang được đưa đến các thiết bị ở hiện tại. Và trên trang thông tin dành cho lập trình viên của Google thống kê chỉ có 0,2% thiết bị đang chạy Oreo, tính đến thời điểm ngày 02/10.

Tỉ lệ cập nhật chậm của iOS 11 có thể do một số yếu tố như: Hệ điều hành này đã gặp quá nhiều lỗi khi tung ra, dẫn đến số lượng cập nhật ít dần nhằm chờ bản sửa lỗi, và hầu như được tập trung cập nhật cho iPad, khi mà những tính năng mới dành cho iPhone quá ít để thu hút người dùng nâng cấp lên phiên bản mới.

