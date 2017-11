iOS beta mới sẽ hiện thông báo cụ thể cho người dùng khi điều chỉnh WiFi hay Bluetooth

Như các thông tin từ hồi tháng 9, các nút trên Control Center của iOS 11 không thực sự tắt hẳn Bluetooth hay WiFi như các thế hệ trước. Thay vào đó, bạn nhấp vào biểu tượng đó, nó chỉ đơn giản thực hiện nhiệm vụ: ngắt kết nối từ bất cứ thiết bị nào hoặc dịch vụ mà đang kết nối trên iPhone.

> Thủ thuật và mẹo vặt với iOS 11 (phần 2)

Engadget cho hay, Apple thực hiện thay đổi này là bởi vì muốn bạn luôn giữ kết nối với các dịch vụ như AirDrop hay các thiết bị như Apple Watch. Tuy nhiên, điều này rất dễ gây ra nhiều nhầm lẫn. Vì thể, nguồn tin cho biết thêm, phiên bản iOS 11.2 beta mới nhất sẽ thông báo cho bạn một cách cụ thể khi bạn nhấp vào các nút trên Control Center.

Theo những hình chụp màn hình này, chiếc iPhone của bạn sẽ hiện thông báo như sau: "Disconnecting Nearby WiFi Until Tomorrow" (Tạm dịch: Ngắt kết nối WiFi gần đầy cho đến ngày mai) cùng với giải thích cụ thể về các kết nối hiện tại và gần đó sẽ được kết ngắt kết nối cho đến ngày mai như thế nào. Nó cũng lưu ý "WiFi will continue to be available for AirDrop, Personal Hotspot, and location accuracy" (Tạm dịch: WiFi sẽ tiếp tục được bật cho AirDrop, trạm phát WiFi Personal Hotspot và độ chính xác vị trí).

Bạn cũng thể nhận được thông báo này với Bluetooth nếu bạn nhấp vào nó. Bản cập nhật iOS 11.2 beta thứ ba này sẽ được tung ra sau bản beta thứ hai, bao gồm các nâng cấp như Apple Pay Cash thông qua ứng dụng Messages, và một ngày sau khi Apple tung ra iOS 11.1.1 nhằm sửa lỗi tự động tự động sửa từ khó chịu.

Minh Hùng