Cuối cùng chiếc điện thoại "sát thủ iPhone" cũng đã xuất hiện

Cuối cùng chiếc điện thoại "sát thủ iPhone" cũng đã xuất hiện

Lần đầu tiên Apple ra iPhone là vào năm 2007, khi đó tất cả các đối thủ sản xuất smartphone đều phản ứng giống nhau. Họ đều tin iPhone sẽ chết yểu ngay sau đó...

Vài năm sau, iPhone chiếm lĩnh toàn ngành kinh doanh smartphone và khiến hàng loạt đại gia hấp hối phải thức tỉnh. Kể từ đó, chúng ta còn nghe nhiều câu chuyện về "sát thủ iPhone", chiếc điện thoại ra đời và có khả năng chấm dứt sự thống trị của iPhone. Người dùng sẽ không quan tâm đến iPhone nữa, và sự chú ý sẽ chuyển về một trong những mẫu điện thoại hấp dẫn mới.

Nhưng rồi hầu hết sát thủ iPhone đều "đi nhanh về nhanh", như Palm Pre, và gần đây nữa là điện thoại Essential. Những sát thủ khác như Motorola Droid bán tốt và duy trì được vài thế hệ, nhưng vẫn không thể đến gần iPhone. Thực tế, chúng thậm chí còn khiến doanh số iPhone lên cao hơn. Nhưng nay, năm 2017, cuối cùng cũng đã có một smartphone mới có tác động thực sự lên doanh số iPhone. Thực tế, nhà phân tích hàng đầu thế giới dự đoán chiếc điện thoại mới này có ảnh hưởng lớn lên doanh số iPhone đến nỗi Apple phải điều chỉnh mạnh mẽ việc sản xuất iPhone.

Vậy cuối cùng, chiếc điện thoại sát thủ iPhone là chiếc nào? Đó cũng là … một chiếc iPhone. Vâng, chúng ta đang nói đến iPhone X.

Gần đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của KGI Securities là nguồn đáng tin cậy nhất đối với những kế hoạch của Apple xung quanh các sản phẩm mới. Ông có một số nguồn tin trong chuỗi cung ứng của Apple, vì thế ông thường "bật đèn xanh" với các kế hoạch sản phẩm của Apple.

Tuyên bố đáng chú ý nhất của Kuo trong tuần qua là nhu cầu iPhone X có vẻ mạnh hơn Apple nghĩ. Thực tế, nó mạnh đến nỗi Apple sẽ tăng cường sản xuất iPhone X tầm 35-40% trong quý tới.

Nhưng không chỉ có thế. Có vẻ thành công của iPhone X là nhờ … iPhone 8. Theo lưu ý mới nhất của Ming-Chi Kuo, Apple dự định cắt giảm sản xuất iPhone 8 từ 50-60% từ quý tháng 12 đến quý tháng 3/2018, vì hầu như người dùng không có nhu cầu mua iPhone 8, mà tất cả đã chuyển sang iPhone X. Vì vậy, chiếc điện thoại duy nhất có khả năng tác động đến nhu cầu mua iPhone chính là một chiếc iPhone khác.

Trong khi đó, Kuo nói doanh số iPhone 8 Plus thực sự có tăng nhẹ so với dự kiến. Nói cách khác, chiếc iPhone X giá trên nghìn đô của Apple đã tiêu diệt nhu cầu mua các mẫu iPhone 8 giá rẻ hơn, nhưng iPhone 8 Plus giá cao hơn vẫn bán tốt hơn dự kiến. Trang BRG cho biết cách đây vài năm, một nửa Wall Street đã khóc ròng vì lo sợ Apple sẽ chìm xuồng, trừ phi hãng bán ra mẫu iPhone giá rẻ hơn.

Hoàng Lan