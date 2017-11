Tổng hợp những ứng dụng di động tốt nhất năm 2017 (Phần 2)

Tiếp theo phần 1, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của danh sách những ứng dụng di động tốt nhất năm 2017.

> Tổng hợp những ứng dụng di động tốt nhất năm 2017 (Phần 1)

Phần 2 sẽ bao gồm các ứng dụng mạng xã hội, tin nhắn và trò chơi.

3. Các ứng dụng mạng xã hội và tin nhắn

- Bumble (iOS và Android, miễn phí): Bumble là ứng dụng tìm bạn tương tự Tinder, nhưng được xem là thân thiện với phụ nữ hơn bởi một lý do rất kỳ quặc: cuộc trò chuyện sẽ không bắt đầu cho tới khi người nữ lên tiếng trước. Ứng dụng này đã xuất hiện trên iPhone một thời gian rồi, và mới đây cũng đã được mang lên Android. Đây là ứng dụng khá hay nếu bạn muốn tìm người yêu để đi chơi Noel hay Valentine.

- Whim (iOS, miễn phí): Whim thậm chí còn tiện lợi hơn Spoonr. Với Whim, bạn chỉ cần chọn một người bất kỳ mà bạn muốn hẹn hò, và nó sẽ tự động phân tích lịch và sở thích của cả hai người để tự động chọn thời gian và địa điểm phù hợp cho việc…tâm sự.

- Lime (iOS và Android, miễn phí): Lime sẽ phân tích dữ liệu sức khoẻ mà bạn đang lưu trong điện thoại và đề xuất những người phù hợp để hẹn hò.

- Mood Chat (iOS, miễn phí): nếu bạn đã chán với việc thể hiện cảm xúc bằng emoji, hãy thử Mood Chat. Ứng dụng này cho phép bạn kết hợp giọng nói của bạn vào nhạc nền du dương để làm cuộc nói chuyện thêm phần thú vị.

- Follower (iOS, miễn phí): việc người ta theo dõi nhau trên mạng xã hội đã quá bình thường rồi. Ứng dụng Follower sẽ tìm một người ngẫu nhiên ngoài đời thực để dõi theo bạn trong vòng một ngày, ngắm nhìn bạn từ xa và cuối ngày sẽ gởi cho bạn một tấm hình đẹp về bạn mà họ chụp được trong quá trình đi theo. Tất nhiên, bạn nhận được thông báo vào buổi sáng đầu ngày mà bạn bắt đầu…được theo dõi.

- Hey! VINA (iOS và Android, miễn phí): nói một cách ngắn gọn, ứng dụng có tên gọi kỳ lạ này sẽ giúp các bạn nữ tìm được những bạn nữ khác có cùng sở thích và tính cách để kết bạn.

- Peach (iOS và Android, miễn phí): Peach là ứng dụng đến từ nhà đồng sáng lập Vine là Dom Hofmann, về cơ bản là một ứng dụng nhắn tin thông thường, nhưng khi bạn gõ một số từ khoá nhất định mà ứng dụng này gọi là "magic words", Peach sẽ cho phép bạn thực hiện một số hành động như vẽ, tạo hình GIF, thu âm giọng nói…

- Traces (iOS, miễn phí): ứng dụng nhắn tin này kết nối giữa thế giới thực và ảo bằng cách cho phép bạn đặt một bất ngờ "ảo" tại một địa điểm thực. Thay vì gởi hình ảnh cho bạn bè, bạn có thể đặt hình ảnh này tại một địa điểm thực ngoài đời, và người nhận phải đến đúng điểm đó để có thể xem được hình.

- Tindog (iOS và Android, miễn phí): ứng dụng tìm kiếm bạn bè cho…loài chó.

- Givvit (iOS và Android, miễn phí): ứng dụng này cho phép bạn gởi đến bạn bè hoặc người thân các voucher quà tặng, có thể là để ăn uống, mua sắm, hoặc một chiếc vé xem phim chẳng hạn. Tất nhiên các voucher này đều dưới hình thức điện tử (mã vạch, mã QR)…

- Starlike (iOS và Android, miễn phí): Starlike sẽ gom tất cả mọi cập nhật của bạn bè bạn trên tất cả các mạng xã hội về một mối để tiện theo dõi.

4. Các trò chơi và ứng dụng giải trí

- Forest (iOS và Android, 1.99 bảng): một game trồng cây ảo, nhưng ngược đời ở chỗ nếu bạn không dùng điện thoại trong một khoảng thời gian đã cài đặt trước thì cây sẽ sống, ngược lại cây sẽ chết. Cực kỳ thích hợp nếu bạn muốn rời xa điện thoại để tập trung làm một việc gì đó nhưng lo ngại sẽ không thể kiềm chế được.

- Egg, Inc (iOS và Android, miễn phí): một game thuộc thể loại clicker (chạm liên tục lên màn hình để chơi), trong đó bạn sẽ bán trứng gà, xây chuồng gà và nghiên cứu mở rộng nông trại.

- Beaker (iOS và Android, miễn phí): biến điện thoại thành một dụng cụ trong phòng thí nghiệm hoá học. Bạn chọn các hoá chất, bắt đầu thí nghiệm pha trộn, và ngắm các phản ứng hoá học được hiển thị với hiệu ứng tuyệt đẹp.

- Eliza (iOS và Android, miễn phí): ứng dụng này sử dụng AI Watson của IBM để phân tích cảm xúc trong các đoạn ghi âm giọng nói của bạn và cho bạn biết bạn thực sự đang cảm giác ra sao.

- Sea Hero Quest (iOS và Android, miễn phí): một game hỗ trợ y học, trong đó sẽ đánh giá khả năng định hướng của những người khoẻ mạnh và gởi dữ liệu người chơi về cho các nhà khoa học tại UCL và UEA. Các nhà thần kinh học hi vọng game này sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về chứng mất trí nhớ.

- The app formerly known as H__r (iOS, miễn phí): lại một ứng dụng với cái tên khá kỳ lạ. Ứng dụng này sẽ xử lý tiếng ồn trong môi trường xung quanh bạn và tạo thành các giao điệu êm ái hơn. Bạn có thể chọn trong 7 tuỳ chọn, trong đó có Vui vẻ, Giải trí và Nói chuyện, để biến những tiếng nói chuyện ồn ào thành các đoạn nhạc giúp thư giãn tâm hồn.

- The Westport Independent (iOS và Android, 3.99 bảng): game về quản lý một toà soạn báo. Bạn sẽ quản lý ngân sách quảng cáo và quyết định các đề mục xuất hiện trên tờ báo của mình, qua đó đánh giá khả năng điều hành một tờ báo tự do dưới sự kiểm soát gắt gao của chính phủ.

- Architecture of Radio (iOS và Android, 2.29 bảng): đúng như tên gọi của nó, ứng dụng này cho bạn thấy mọi loại sóng dữ liệu trong không gian xung quanh bạn, từ sóng của các trạm di động, sóng Wi-Fi và vệ tinh… và hiển thị chúng trên một bản đồ 360 độ cực kỳ chi tiết và bắt mắt.

- Churchill Solitaire (iOS và Android, miễn phí): một game đánh bài dựa trên lối chơi Solitaire cực kỳ khó mà Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill sáng tạo ra từ Thế chiến thứ 2.

- Prune (iOS và Android, 2.99 bảng): một ứng dụng trồng cây ảo khác,với thiết kế tối giản và gameplay cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần vuốt ngón tay để giúp cây ảo của bạn vươn lên đón nắng.

- The Everything Machine (iOS, 2.49 bảng): một game được thiết kế cho trẻ em, nhưng người lớn vẫn có thể chơi tốt. Bạn sẽ kết hợp các linh kiện phần cứng trên điện thoại của mình (tất nhiên là ảo thôi) để tạo thành các cỗ máy sáng tạo, như camera tốc độ chậm hay kính vạn hoa.

- Don't Starve (iOS và Android, 3.99 bảng): người chơi sẽ vào vai Wilson, một nhà khoa học dũng cảm bị mắc kẹt giữa tự nhiên. Nhiệm vụ của bạn là khai phá tài nguyên và tận dụng mọi thứ để có thể tồn tại.

- My Idol - 3D Avatar Creator (iOS và Android, miễn phí): ứng dụng biến hình ảnh selfie của bạn thành các nhân vật hoạt hình. Bạn có thể khoác lên người những bộ đồ…ảo và cho nhân vật của mình nhảy múa. Ứng dụng này khá thú vị, chỉ có điều nó chỉ có tiếng Trung Quốc!

- Materials Library (iOS, miễn phí): một thư viện tổng hợp các loại vật liệu từng được biết đến trên thế giới, với hình ảnh, video và cả audio cho phép bạn xem chi tiết về nhiều vật liệu độc đáo mà cả đời bạn chưa bao giowf biết đến.

- Funny or Die Weather (iOS, miễn phí): một ứng dụng thời tiết với giao diện thân thiện, kèm theo các thông tin thời tiết là các câu nói vui nhộn gây tiếng cười.

- Yoga 15 (iOS, miễn phí): huấn luyện viên Yoga ảo, giúp bạn tập Yoga 15 phút mỗi ngày. Ứng dụng này có hơn 100 đoạn video, nhưng chỉ có 6 đoạn video đầu tiên là miễn phí mà thôi.

(còn tiếp)

Tấn Minh