Ống kính telephoto của iPhone X chỉ cần 25% lượng ánh sáng so với iPhone 7 Plus

Một bài test sử dụng ống kính telephoto trên iPhone X trong điều kiện thiếu sáng đã cho thấy ống kính này vẫn hoạt động tốt mà chỉ cần 25% lượng ánh sáng so với iPhone 7 Plus.

Theo 9to5mac, bài test này do Dan Provost đến từ Studio Neat thực hiện. Anh này cho biết iPhone X sẽ tự quyết định lúc nào nên và không nên sử dụng ống kính telephoto (ống kính chân dung), ngay cả khi bạn đã chọn chế độ telephoto trước đó. "Khi bạn zoom lên 2 lần, camera của iPhone X không phải lúc nào cũng tự chuyển qua ống kính telephoto. Trong một số trường hợp, mà đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, nó sẽ vẫn sử dụng ống kính gốc rộng và tự động cắt (crop) ảnh để trông như được chụp bằng ống kính telephoto. Dù đây có thể gọi là hành động lừa dối người dùng, nhưng Apple sẽ biện hộ rằng nếu hình ảnh đã được cắt đẹp hơn trong các điều kiện thiếu sáng thì cách làm của họ là hợp lý".

Tại sao iPhone X lại hoạt động như vậy? Bởi ống kính telephoto có khẩu độ nhỏ hơn so với ống kính gốc rộng, do đó nó sẽ cần nhiều ánh sáng hơn. iPhone X tự động phát hiện lúc nào có đủ lượng ánh sáng cần thiết thì mới chuyển sang ống kính telephoto.

Provost đã tiến hành bài test để tìm hiểu xem lúc nào iPhone X mới chuyển sang ống kính telephoto và so sánh với iPhone 7 Plus. "Tôi đặt một chủ thể (trong bài test này là một chiếc máy ảnh Rolleiflex) trên nền trắng, và đặt 2 bóng đèn LED studio ở hai bên của chủ thể. Sau đó tôi gắn iPhone 7 Plus và iPhone X lên tripod sao cho góc ảnh chúng thu được càng giống nhau càng tốt. Tôi tắt hết đèn trong phòng, từ từ tăng độ sáng lên và quan sát xem lúc nào thì hai chiếc iPhone bắt đầu chuyển sang sử dụng ống kính telephoto".

Kết quả là, khi độ sáng đạt 16 lux thì iPhone X đã đủ ánh sáng để dùng ống kính telephoto, trong khi iPhone 7 Plus cần độ sáng lên đến 88 lux. Tức là iPhone X chỉ cần 25% lượng ánh sáng so với iPhone 7 Plus, tương đương 2 stops. "iPhone X cần ít hơn 2 stops ánh sáng để chuyển sang ống kính telephoto so với iPhone 7 Plus. Đây là một kết quả khá tuyệt, cho thấy Apple đã cải tiến ống kính thứ 2 tốt thế nào chỉ sau một năm nghiên cứu. Tôi đã dùng iPhone X được vài tuần, và rất hiếm khi iPhone X phải sử dụng đến mánh cắt hình (như đã nói ở đầu bài)".

Mời bạn xem bài test trong video bên dưới.

Tấn Minh