Thời lượng pin Bphone 2017: Sử dụng hỗn hợp hơn 19 tiếng, sạc rất nhanh

Đây là bài viết của Diễn đàn công nghệ Tinh tế về thời lượng pin Bphone 2017. Kết quả sau quá trình test cho thấy máy có thể on screen được gần 8 tiếng, thời gian sử dụng hỗn hợp hơn 19 tiếng và xem phim liên tục được hơn 21 tiếng. Nhờ trang bị công nhệ sạc nhanh của Qualcomm nên thời gian sạc pin của máy rất nhanh và đây cũng là ưu điểm đáng lưu ý nhất của Bphone 2017.

Dưới đây sẽ là thông tin chi tiết hơn về thời gian sử dụng pin của máy và quy trình test mà Tinh tế thực hiện:

Cấu hình:

Chip xử lý: Snapdragon 625, tám nhân

Màn hình: 5.5" IPS 1.920 x 1.080

RAM: 3 GB

Bộ nhớ trong: 32 GB

Thẻ nhớ: micro SD

Camera chính: 16 MP, chống rung quang học

Camera trước: 8 MP, tự động lấy nét

Pin: 3.000 mAh, sạc nhanh Quick Charge 3.0

Các thông số trong thử nghiệm:

Sử dụng phiên bản Android 7.1.2 gốc không tuỳ chỉnh, không Root.

Độ sáng màn hình luôn duy trì mức 50% (không để auto). Wifi + 3G + Location + Sync luôn mở.

Môi trường thử nghiệm: ngoài trời nhiệt độ từ 27℃ - 31℃ (một ngày từ sáng đến tối).

Các phần mềm sử dụng trong quá trình thử nghiệm: Facebook, Messenger (FB), Browser gốc (Chrome), Asphalt 8, CPU-Z, Battery Widget, MX Player.

Tham khảo: Quy trình đánh giá thời gian sử dụng pin của một thiết bị. Hệ số standby.

Quy trình thử nghiệm:

Thử mỗi tác vụ trong 30 phút đến khi hết pin bao gồm: lướt web (web + chat + fb + đọc báo), xem Youtube, chơi game (Asphalt 8), sử dụng tất cả bằng Wifi.

Quá trình standby vẫn push mail, nhận tin facebook liên tục.

Xem phim liên tục, phim được sử dụng thử nghiệm là The Jungle Book 720p x264.

Thời gian sử dụng hỗn hợp được 19 tiếng 20 phút, on screen được 7 tiếng 44 phút

Mặc dù kết quả thực tế chỉ bằng gần 1/2 so với số liệu mà BKAV công bố tuy nhiên đó cũng không phải là một kết quả quá tệ. Qua thử nghiệm, Bphone 2017 có thể on screen được 7 tiếng 44 phút, từ đó ước tính thời gian sử dụng hỗn hợp vào khoảng 19 tiếng 20 phút.

Với thời gian sử dụng hỗn hợp như trên, có thể hình dung là bạn sạc đầy pin của thiết bị sau đó rút sạc vào lúc 7h sáng thì có thể sử dụng đến 2h20 sáng hôm sau máy mới hết pin. Nói gì thì đây cũng chỉ là những con số chung chung, nên tất nhiên thời gian sử dụng thực tế của máy còn phải phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sử dụng của bạn nữa.

Giải thích thêm:



- Thời gian on screen là thời gian mà màn hình máy được mở, tức là đang thực hiện một trong 3 các tác vụ (lướt web, xem Youtube, chơi game) trong quá trình sử dụng máy.



- Thời gian sử dụng hỗn hợp: được tính bằng cách lấy thời gian on screen x 2.5. Tại sao lại có con số 2.5 này thì bạn có thể đọc giải thích tại đây. Thời gian sử dụng hỗn hợp là tổng của Thời gian on screen và Thời gian standby. Standby là thời gian mà màn hình của máy được tắt.



Thời lượng xem phim liên tục được 21 tiếng 45 phút



Mình có tải một bộ phim về, chép vô máy và xem thông qua phần mềm MX Player thì thời gian xem phim liên tục từ lúc đầy pin cho đến khi cạn là khoảng 22 tiếng.

Về tốc độ sạc, sử dụng cục sạc kèm theo trong máy, thời gian sạc từ lúc cạn pin đến lúc đầy 100% là 1 tiếng 50 phút. Mất khoảng 30 phút để sạc được 50% pin và tốc độ sạc vẫn rất nhanh cho đến khi đạt ngưỡng 80% thì bắt đầu chậm dần để bảo vệ viên pin. Nếu bạn nào có nhu cầu gấp sử dụng máy thì chỉ cần cắm sạc một chút rồi rút ra là đủ dùng thoải mái.

Theo Tinh Tế