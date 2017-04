Những chiếc TV thông minh cần phải “thông minh” hơn nữa

Có thể thấy ngày nay, những chiếc TV dùng ăng ten đã không còn. Thay vào đó là những chiếc TV mỏng đẹp, bắt mắt, với màn hình rộng và trình kết nối wifi giúp chúng ta có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Nhưng những chiếc TV "thông minh" đến vậy liệu đã đủ làm thỏa mãn chúng ta? Để có một ngôi nhà thông minh hoàn hảo, những chiếc TV này cần phải có thêm những tính năng ưu việt nào khác nữa?

Ở bài viết này, qua bài viết của CNET, chúng ta sẽ xem liệu có cách nào giúp cho những chiếc TV hiện đại trở nên thông minh hơn nữa không.

Hiện nay, có rất nhiều TV được gọi là TV thông minh, nhưng hầu hết chúng sử dụng công nghệ đám mây chỉ để kết nối, thúc đẩy cập nhật phần mềm và truyền tải nội dung từ một số nguồn nhất định, ví dụ như Netflix. Sẽ rất ổn nếu bạn chỉ muốn theo dõi và cập nhật phần mới nhất của một bộ phim bạn yêu thích có sẵn trên Youtube hay Netflix, nhưng chiếc TV thông minh hiện tại sẽ không giúp được nhiều nếu bạn mong muốn chiếc TV sẽ phục vụ bạn như một trung tâm giải trí thông minh của gia đình mình.

Chúng tôi cho rằng TV đáng ra nên là một thiết bị giải trí thông minh hơn nữa cho căn nhà của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng TV là một trong những đồ dùng điện tử hay ho và kỳ diệu mà chúng ta đang sở hữu, và cũng là thứ chúng ta sử dụng thường xuyên hàng ngày. Hầu hết các phiên bản TV hiện đại đã tích hợp màn hình to rộng, điều khiển từ xa và có thể kết nối wifi. Vậy tại sao chúng tôi lại nói TV cần "thông minh" hơn nữa? Điều gì ngăn cản việc những chiếc TV này trở thành một phần không thể thiếu của nhà thông minh (smart home), được kết nối và đồng bộ hóa không giới hạn với các tiện ích khác như ánh sáng thông minh, nền tảng điều khiển giọng nói, v.v…. để tạo ra một căn nhà tuyệt vời hơn cho gia đình bạn trong tương lai?

Hãy khoan nói rằng, chiếc TV "thông minh" như vậy là đủ rồi. Cũng đừng vội khẳng định rằng không có cách nào có thể giúp chiếc TV tương tác hiệu quả hơn với một ngôi nhà thông minh. Sẽ có cách thôi, chỉ là do những tích hợp hiện có của chiếc TV chưa đủ hoặc chưa thực hiện tối đa chức năng của mình như được mong đợi. Và một số tính năng rõ ràng đã bị bỏ qua. Dưới đây là một số minh chứng điển hình!

Bộ điều khiển thông minh SmartThings Hubs

Sự tương tác giữa TV thông minh và các thiết bị được kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn là tương tác hai chiều. Trong một số trường hợp, các thiết bị kết nối thông minh của ngôi nhà đã giúp cho trải nghiệm xem ti vi của chúng ta tốt đẹp hơn, và trong một số trường hợp khác, chính chiếc TV của bạn đang cố gắng giúp bạn giám sát, kiểm soát hoặc tương tác với ngôi nhà thông minh của mình.

Trên thực tế, chúng ta đã nhìn thấy hoặc được thông báo về khá nhiều sự cải tiến tiềm năng, nhưng hầu hết chúng đều thất bại rất nhanh ngay từ đầu.

Ví dụ như việc Samsung đã mua lại nền tảng các sản phẩm thông minh (SmartThings) cho ngôi nhà thông minh (Smart Home) vào năm 2014, và chắc chắn rằng giờ đây bạn có thể lựa chọn các mẫu TV Samsung thông minh dưới sự kiểm soát của bộ điều khiển trung tâm SmartThings Hubs. Tại CES 2016, Samsung cũng đã hứa hẹn sẽ bắt đầu bán một mẫu USB khóa an toàn với bộ điều khiển giống vậy được bao gồm bên trong. Ý tưởng này sẽ giúp bạn có thể cắm chiếc USB vào TV thông minh và hạn chế tối thiểu sự cần thiết của điều khiển TV. Thời gian bán dự kiến là vào năm 2016.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, khi gần 1 năm đã trôi qua, chiếc USB thần thánh đó vẫn chưa thấy xuất hiện trên thị trường. Phát ngôn viên của SmartThings không đề cập đến thời điểm ra mắt, chỉ nói rằng sản phẩm này hiện vẫn đang bị trì hoãn. Và một phát ngôn viên của Samsung cũng nói với chúng tôi hệt như vậy.

TV của Apple rất phù hợp và tuyệt vời để xem video, nhưng lại thiếu mất chức năng của một công cụ điều khiển ngôi nhà thông minh - Nguồn ảnh: Chris Monroe/CNET

Samsung không phải là tên tuổi lớn duy nhất đã lỡ hẹn với chúng ta. Hãy cùng nhìn lại Apple TV và bộ Homekit của chúng, được dựa trên nền tảng iOS. Apple TV đóng một vai trò lớn trong Homekit, là người giữ cửa quan trọng và cho phép bạn có thể điều khiển các thiết bị gia đình từ xa khi bạn không có ở nhà. Ngoài ra còn có một số ứng dụng dành cho ngôi nhà thông minh của bên thứ ba, bao gồm cả các ứng dụng từ các nhà sản xuất máy ảnh như Canary và Nest, giúp bạn có thể nhìn thấy các nguồn cấp dữ liệu bảo mật ngay trên TV của mình.

Tuy vậy, nếu so với D-Link Omma – chiếc máy ảnh wifi đầu tiên hoạt động cùng HomeKit thì Apple TV có phần bị bỏ rơi phía sau. Bạn có thể xem lại các đoạn phim cùng với các tiện ích khác được tích hợp với HomeKit trong ứng dụng ngôi nhà thông minh của Apple trên thiết bị iOS của bạn. Nhưng hiện tại chưa có cách nào để xem các chương trình tương tự bằng cách sử dụng TV của Apple – đó là một thiếu sót lớn và cũng là một cơ hội lớn đã bị bỏ qua. Một phần là do D-Link không phát triển ứng dụng của bên thứ ba, nhưng cũng một phần cũng do lỗi của Apple – công ty hiện vẫn chưa đưa ra phiên bản của ứng dụng Apple TV dành cho ngôi nhà thông minh, và cũng chưa có thông tin gì cho chúng ta về việc chúng có được ra mắt hay không. Một lần nữa, chúng ta lại phải lắc đầu về sự bỏ qua, hoặc nói đúng hơn, sự chậm trễ đáng tiếc này.

Màu sắc chưa đủ ấn tượng

Trên màn hình của bảng điều khiển nhà thông minh theo định hướng truyền hình là hình thức giải trí bằng TV thông minh. Đây là điều mà nhiều người vẫn luôn chờ đợi trong nhiều năm nay. Mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ được áp dụng cho chiếc TV thông minh, nhưng như vậy dường như vẫn chưa đủ.

Một số những tích hợp sớm nhất về màu sắc của TV thường tập trung vào việc biến đổi màu sắc của ánh sáng. Khi có điều gì đó xảy ra trong chương trình bạn đang xem (một con cá mập khổng lồ đang hùng hổ ăn thịt con mồi của nó chẳng hạn), bạn sẽ thấy ánh sáng bị thay đổi màu sắc (trong trường hợp này có thể là một vệt máu đỏ rói bất ngờ xuất hiện trên màn hình TV bạn đang xem).

Bạn có thể trang bị thêm đèn thông minh và sau đó đồng bộ hóa chúng với một máy trợ lý bằng giọng nói nếu bạn muốn có những trải nghiệm tuyệt hơn với TV của mình - Nguồn ảnh: Chris Monroe/CNET

Chúng tôi đã kiểm tra sự tích hợp đó từ năm 2015, và nhìn chung chúng tôi thích điều này. Nhưng không ai trong chúng tôi đủ sẵn sàng để đi tậu ngay về một chiếc đèn thay đổi màu sắc thông minh chỉ vì để có những hiệu ứng thú vị đó.

Hai năm sau đó, những điều này không còn cần thiết. Philips đã không còn tập trung quá nhiều vào việc mở rộng kết nối màu sắc với Syfy, hay bất cứ mạng lưới nào khác cho vấn đề này. Hầu hết các sự tích hợp đáng chú ý với Sony, Microsoft, Nintendo hoặc bất kỳ bên nào khác đều không gây được sự chú ý đáng kể. Đây có lẽ là sự bỏ qua rất đáng tiếc của những cơ hội tuyệt vời trong việc thay đổi TV thông minh.

Trình kiểm soát giọng nói có phải là câu trả lời?

Sự thay đổi lớn nhất của hình thức giải trí bằng TV thông minh đó là việc điều khiển bằng giọng nói, hoặc ít ra là nó cũng có tác động tích cực hơn so với sự thay đổi màu sắc của ánh sáng như đã đề cập bên trên. Nếu bạn sử dụng một chiếc TV Apple, bạn sẽ có thể nói với chiếc điều khiển bằng giọng nói và yêu cầu Siri tìm kiếm một chương trình nào đó hoặc chạy một trình duyệt cụ thể nào đó. Điều này giống với trình duyệt tìm kiếm bằng giọng nói bằng cách giao tiếp với Alexa hiện đang có sẵn trên Amazon Fire TV.

Alexa và Logitech Harmony: Thiên đường của những ai lười biếng?

Bạn cũng có thể đồng bộ Alexa với ánh sáng thông minh, sau đó yêu cầu "cô ấy" làm mờ ánh sáng khi bạn xem một bộ phim, nhưng nếu bạn muốn ánh sáng tự động thay đổi, bạn cần một hệ thống điều khiển từ xa thông minh, thân thiện với ngôi nhà của bạn như Control4 hay Logitach harmony. Nhưng những tích hợp như vậy thường rất đắt, và theo kinh nghiệm cá nhân thì chúng khá là rườm rà, bất tiện, và tôi cũng khó mà bỏ ra một số tiền lớn chỉ để thỏa mãn cho sự lười biếng trong việc ấn nút của bản thân như vậy.

Loa thông minh của Google Home đang dẫn đầu trên đường đua về công nghệ kiểm soát giọng nói trong lĩnh vực "trung tâm giải trí – nhà thông minh" - Nguồn ảnh: Tyler Lizenby/CNET

Một điều thú vị hơn dành cho chúng ta: Trợ lý Google. Nhờ vào việc chúng tương thích với bộ tiếp hợp Chromecast, bạn có thể thêm loa thông minh của Google Home vào thiết lập giải trí gia đình có trang bị Chromecast, sau đó khởi chạy các video trên Youtube và các chương trình Netflix bằng cách sử dụng các lệnh thoại đơn giản. Điều này hoạt động rất hiệu quả với chiếc TV thông minh đời mới nhất của Vizio, kể từ khi chúng được tích hợp sẵn các tính năng Google Cast.

Dù vậy, vẫn có những hạn chế. Do Google Cast chỉ mạnh về mặt streaming, vì thể bạn không thể sử dụng nó để điều khiển các tính năng chủ yếu của TV như thay đổi đầu vào HDMI hay bật, tắt nguồn TV. Và cho đến hiện tại, duy chỉ có Youtube và Netflix là hai kênh video được hỗ trợ, do vậy, bạn sẽ có một chút thiếu may mắn nếu yêu thích xem phim ở các kênh khác như HBO chẳng hạn.

Và đó là điều chúng tôi muốn đề cập khi nói đến trung tâm giải trí của một ngôi nhà thông minh: Phần cứng thì đã ổn nhưng phần mềm cần phải thay đổi để bắt kịp các xu thế công nghệ mới. Nó giống như Amazon Alexa, trong những ngày đầu, chỉ điều khiển một số thứ như khóa, ánh sáng và nhiệt. Loa thông minh Echo là một bước ngoặt lớn của Amazon, nhưng các tích hợp có vẻ như hơi rườm rà trong thời kỳ đầu, thường đòi hỏi người dùng thêm các từ ngữ mang ý nghĩa yêu cầu vào các câu lệnh để có thể hoạt động được. Sau đó, Amazon đã đưa ra các khuôn khổ phần mềm cho từng loại. Và gần như ngay lập tức, việc ra lệnh đã trở nên dễ hơn và tự nhiên hơn – và rất nhiều thiết bị mới được sản xuất, ra mắt và đưa vào sử dụng.

Cho dù là Amazon, Google, Apple hay bất cứ một tên tuổi nào khác, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm nhìn thấy những tính năng vượt trội sẽ xuất hiện trong tương lai gần, góp phần làm cho ngôi nhà thông minh của chúng ta hoàn thiện hơn. Nếu chuyện đó xảy ra, những chiếc TV thông minh hiện tại chắc chắn sẽ còn thông minh hơn nữa. Nhưng hiện giờ, chúng ta hãy cứ vui vẻ với những cải tiến không ngừng của chiếc TV chúng ta xem hàng ngày, và cùng chờ đợi những cải tiến tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.

Anh Cao