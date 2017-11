Cách tăng dung lượng lưu trữ cho Android TV Box

Android TV Box đang ngày một trở nên phổ biến hơn, là lựa chọn hàng đầu dành cho những người muốn xem phim trực tuyến trên các TV thông thường. Những Android TV cao cấp như Nvidia Shield Pro có bộ nhớ trong khá lớn (500GB), trong khi đó những mẫu Android TV Trung Quốc thường chỉ có 4GB. Sau đây sẽ là cách để tăng dung lượng lưu trữ cho những mẫu Android TV này.

Theo MakeUseOf, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp dung lượng bộ nhớ cho các Android TV Box, và các bước thực hiện rất đơn giản bởi hầu hết các thiết bị Android TV hiện nay đều có ít nhất một cổng USB và có thể đọc/ghi lên các thiết bị nhớ gắn ngoài.

Tuy nhiên, mặc định thì các Android TV Box sẽ không có quyền truy cập, cài đặt các ứng dụng và game lên thiết bị nhớ gắn ngoài, trừ khi bạn cho phép trong menu Settings:

- Đầu tiên, cắm USB hoặc ổ đĩa gắn ngoài vào thiết bị Android TV của bạn

- Tại màn hình chính, kéo xuống và chọn Settings

- Vào mục Storage and Reset

- Tìm ổ USB bạn vừa gắn

- Chọn Set up as internal storage hoặc Format as device storage

- Tuỳ thiết bị mà bạn sẽ cần phải chọn Move now hoặc không.

Đợi một chút để Android TV định dạng USB của bạn và bạn sẽ có thể quên đi bộ nhớ trong với dung lượng ít ỏi ban đầu của Android TV Box rồi. Cần lưu ý là khi sử dụng phương pháp này, bạn không nên tháo USB, hoặc không cắm nó lên các thiết bị khác.

Tấn Minh