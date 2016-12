3 công cụ biến ổ USB thành thiết bị khóa PC

Những phần mềm dưới đây là chiếc chìa khóa để bạn đăng nhập vào máy tính của mình, thay vì phải gõ mật khẩu như thông thường.

Predator

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows

Predator là một trong những công cụ phổ biến nhất để biến ổ lưu trữ USB thành một thiết bị điều khiển truy xuất máy tính. Phần mềm hoàn toàn miễn phí không giới hạn cho người dùng cá nhân. Bên cạnh đó, còn có phiên bản 30 USD cho mỗi máy tính với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp hơn để phục vụ cho mục đích thương mại.

Predator dùng ổ USB để mở khóa máy tính

Sau khi được cài đặt và cấu hình, nếu gắn ổ USB vào máy tính thì bạn sẽ được cấp quyền truy xuất vào máy tính đó mà không cần phải gõ mật khẩu giống như mọi khi. Ngoài ra, tính năng lưu trữ của ổ USB này vẫn có thể sử dụng bình thường. Điều khác biệt là bạn không thể xóa hay chỉnh sửa nội dung các tập tin trong đó mà chỉ có thể sao chép.

Predator là một giải pháp tốt nhất, nhanh chóng và đơn giản miễn là bạn bạn đang chạy Windows và có cổng USB còn dư. Đây là chương trình mạnh mẽ và linh hoạt nhất trong số các phần mềm cùng được giới thiệu, tích hợp khả năng tùy biến theo người dùng và nhiều tính năng mà bạn sẽ không thể tìm thấy trong những đối thủ cạnh tranh.

Rohos Logon Key

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows & Mac

Rohos Logon Key là một chương trình kiểm soát truy cập đa nền tảng, nhằm tạo ra khóa USB cho máy tính chạy hệ điều hành Windows và Mac. Chương trình có phiên bản miễn phí không giới hạn với một số tính năng chính, nhưng chỉ dành cho Windows. Nếu bạn muốn bảo mật và được bảo vệ đầy đủ hơn, hoặc nếu bạn đang sử dụng máy Mac thì sẽ cần phải mua phiên bản 32 USD.

Rohos Logon Key có cả phiên bản cho Windows và Mac

Rohos hoạt động bằng cách lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và tự động nhập thông tin khi bạn cắm USB vào máy tính. Phương pháp đăng nhập này cho phép bạn mở khóa và truy cập vào máy tính Windows hoặc Mac thông qua điện thoại thông minh.

Sau khi cài đặt, Rohos được đánh giá là có giao diện đơn giản hơn so với Predator. Thay vì phải nhập vào các thông tin đăng nhập, ở màn hình mở khóa của Windows hay Mac, bạn chỉ cần cắm thiết bị USB vào để mở khóa. Điều này tất nhiên làm cho nó kém an toàn hơn so với Predator.

USB Lock

Hệ điều hành hỗ trợ: Mac

USB Lock là một ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành Mac, giống như Predator chỉ dành cho Windows. Nó biến ổ USB của bạn thành chiếc chìa khóa được cấp quyền truy cập vào máy tính. Khi bạn rút ổ USB ra, ngay lập tức máy tính sẽ bị khóa. Việc tạo USB chứa phần mềm USB Lock sẽ không ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ các tập tin trong ổ.

USB Lock thay thế thao tác nhập khẩu khi đăng nhập bằng cách cắm thiết bị USB vào máy tính.

Đây là một giải pháp độc đáo nhằm thay thế thao tác nhập mật khẩu mỗi khi cần đăng nhập máy tính Mac. Nhược điểm duy nhất là USB Lock không có phiên bản miễn phí mà chỉ được cung cấp với giá thấp nhất từ 3 USD.

Về cơ bản, USB Lock giống như bản Predator Lite. Nó phục vụ cho mục đích cốt lõi là phải gắn USB vào thì máy tính mới có thể sử dụng được. Do đó, bạn luôn phải để dành một cổng USB trên máy tính để gắn thiết bị có cài đặt USB Lock.

Theo PCWorldVN