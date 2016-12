Chuyển đổi video để xem trên mọi thiết bị di động

Bạn vừa mua được thiết bị di động mới nhưng lại không biết cách để xem các bộ phim, đoạn clip hay trên thiết bị mới mua? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

Theo Cnet, WonderFox DVD Video Converter là phần mềm cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi file video để tương thích với các thiết bị di động mà họ sử dụng. Điều này cho phép ngay cả những người không có các kiến thức chuyên sâu về máy tính cũng có thể dễ dàng sử dụng phần mềm này. WonderFox DVD Video Converter có giao diện thân thiện và cách thức sử dụng đơn giản, tương thích với mọi máy tính chạy Windows.

Giao diện WonderFox DVD Video Converter

Mặc dù có tên gọi DVD Video Converter, tuy nhiên phần mềm trang bị hầu như đầy đủ các chức năng, bao gồm chuyển đổi định dạng file video, xử lý file video, download video từ Internet...

Phần mềm hỗ trợ NVIDIA CUDA, Intel Quick Sync, CPU đa lõi mới nhất, chế độ làm việc hàng loạt (không giới hạn số lượng), công nghệ mã hóa độc đáo, làm cho tốc độ chuyển đổi nhanh hơn từ 30 - 50 lần. Hơn nữa, nó thông qua tỷ lệ Variable Bite (VBR) giúp cung cấp chất lượng tốt hơn cho những tập tin có kích thước nhỏ hơn.

Đầu tiên bạn cần tải và cài đặt phần mềm WonderFox DVD Video Converter tại đây. Đây là phần mềm có bản quyền 59,95 USD, nhưng hiện WonderFox đang có chương trình tặng key bản quyền trọn đời cho người dùng. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tặng key các phần mềm HD Video Converter Factory Pro (39,95 USD) và Watermark Software (29 USD). Bạn đọc có thể xem chi tiết tại đây.

Chuyển đổi DVD, video sang các thiết bị di động

Từ giao diện chính của phần mềm, bạn nhấn Add Files từ menu để thêm file video cần xử lý vào phần mềm. Bạn có thể chọn đồng thời nhiều file để xử lý cùng lúc trên WonderFox DVD Video Converter.

Danh sách những file đã chọn sẽ xuất hiện trên giao diện chính của phần mềm.

Phần mềm có thể chuyển đổi DVD sang tất cả các định dạng video hiện có bao gồm HD AVI, MP4,HD MP4, HD MOV, FLV, AVI, MKV, WMV , MPEG, H264, HEVC… Tại mục Output Format, bạn chọn kiểu định dạng file video mới mà mình muốn chuyển đổi thành.

Phần mềm cung cấp hầu như đầy đủ mọi định dạng file video, đặc biệt còn cho phép người dùng chuyển đổi file video sang các định dạng phù hợp với các loại thiết bị di động phổ biến nhất hiện nay như iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4/3/2, iPhone 6S/6, iPhone 5s/5, Apple TV 4/3/2, Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, LG G5, Sony Xperia XA, Xperia X, HTC 10, BlackBerry Classic, BlackBerry Leap, các loại TV...

Sau đó, bạn vào mục Out put Folder để chọn thư mục lưu lại file video sau khi chuyển đổi định dạng. Nếu muốn ghép những file video có trong danh sách đã chọn thành một file duy nhất, bạn hãy đánh dấu vào tùy chọn Merge all videos into one file. Sau khi hoàn tất các thiết lập, bạn nhấn nút Run để bắt đầu quá trình chuyển đổi định dạng file video.

Theo nhà phát triển, WonderFox DVD Video Converter được cải thiện rất nhiều về tốc độ chuyển đổi video: Một đoạn video 120 phút với độ phân giải 1280x720 có thể được chuyển đổi trong khoảng từ 3 - 7 phút mà không làm giảm chất lượng.

Tải video từ Youtube, Facebook, Vimeo…

Một trong những tính năng đáng chú ý của WonderFox DVD Video Converter là cho phép tải video trực tuyến từ YouTube, Facebook, Vimeo, LiveLeak, Metacafe và những nguồn video trực tuyến phổ biến khác. Theo nhà phát triển, phần mềm còn cho phép chọn và tải video có độ phân giải cao từ YouTube, có thể tải 10 video trực tuyến cùng lúc.

Để sử dụng tính năng này, bạn bấm vào nút Download Video từ giao diện chính của phần mềm, dán đường link chứa đoạn video cần download vào khung Add URL, sau đó nhấn nút Analyze.

Phần mềm sẽ tiến hành phần tích file video có trong đường link mà bạn cung cấp. Sau khi quá trình phân tích kết thúc sẽ cho phép người dùng lựa chọn chất lượng file video tải về máy.

Chỉnh sửa nội dung file video

Ngoài hai tính năng kể trên, WonderFox DVD Video Converter còn được tích hợp trình biên tập video mạnh mẽ, cho phép người dùng cắt, xoay hình hoặc thêm hiệu ứng hình ảnh trên các đoạn video. Để sử dụng tính năng này, bạn thêm file video vào phần mềm, sau đó chọn nút Edit tương ứng với file video vừa được thêm vào.

Với tùy chọn này, bạn nối video, cắt video, xóa các phần không mong muốn, thêm một hoặc nhiều hiệu ứng đặc biệt vào video như làm mờ, làm sắc nét, tạo hiệu ứng phim cũ… Cuối cùng nhấn Ok để quay trở lại giao diện chính, sau đó nhấn nút Run để phần mềm xử lý file video theo tùy chọn của người dùng.

Tạo nhạc chuôngcho điện thoại

WonderFox Ringtone Studio được nhúng trong phần mềm sẽ giúp người dùng có thể tự thiết kế nhạc chuông cho thiết bị Android, iOS. Bạn sẽ dễ dàng tạo nhạc chuông cho điện thoại của mình với 3 bước đơn giản cùng khả năng kiểm soát chính xác timeline.

Tiến Thanh