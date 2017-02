Cách chọn máy in phù hợp

Ngày nay, máy in không còn là thiết bị quá xa lạ với chúng ta. Với sự đa dạng về chủng loại cũng như tầm giá hợp lý của máy in, chúng ta hoàn toàn có thể chọn cho mình một sản phẩm phù hợp phục vụ cho công việc của bản thân. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bị loạn vì chính sự đa dạng đó.

Bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn một chiếc máy in đúng. Theo Consumer Report, bạn sẽ tìm được một chiếc máy in phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của bạn nếu bạn trả lời được hai câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Bạn cần một chiếc máy in chuyên dụng hay chiếc máy in đa chức năng?

Một chiếc máy in chuyên dụng không có tác dụng nào khác ngoài chức năng in. Một chiếc máy in đa chức năng có thể cho phép bạn scan, phô tô, fax, và chúng có các phiên bản máy in phun và máy in laser.

Ưu điểm: giúp bạn tiết kiệm không gian cũng như tiền bạc nhiều hơn so với việc mua 4 chiếc máy riêng: một chiếc máy scan, một chiếc máy fax, một chiếc máy phô tô, và dĩ nhiên, thêm một chiếc máy in chuyên dụng nữa.

Nhược điểm: Máy in đa chức năng bao quát các chức năng trên nhưng không chuyên về chức năng nào cả. Nó sẽ không có đầy đủ các công dụng và chức năng như một chiếc máy scan chuyên dụng, một chiếc máy fax chuyên dụng hay một chiếc máy copy chuyên dụng. Và nếu một trong các chức năng của chiếc máy in đa chức năng bị hỏng, bạn sẽ phải sửa hoặc thay thế cả tổ hợp tất cả các chức năng nó có.

Câu hỏi 2: Bạn cần một chiếc máy in phun hay một chiếc máy in laser?

Mỗi loại – máy in phun hoặc máy in laser – đều có những ưu và nhược điểm riêng. Mời bạn tham khảo bảng so sánh sau để có quyết định cho riêng mình.

Anh Cao