Truy cập và khóa máy tính Windows 10 bằng... smartphone

Bên cạnh các tùy chọn đăng nhập thông thường, Windows 10 Creators Update còn hỗ trợ thêm thuật toán đăng nhập bằng điện thoại thông qua kết nối Bluethooth.

Bài viết từ AddictiveTips hôm nay sẽ hướng dẫn bạn kích hoạt và sử dụng thuật toán mới này của Windows 10.

Windows 10 hỗ trợ nhiều tùy chọn giúp bảo vệ an toàn cho máy tính của bạn. Bạn có ba cách đặt mật khẩu cho thiết bị bao gồm mật khẩu dạng chữ và số kết hợp (alphanumeric), mật khẩu chỉ chứa số (PIN), và mật khẩu hình ảnh (picture password). Nếu đang sở hữu một thiết bị hỗ trợ Windows Hello, bạn thậm chí có thể huấn luyện để nó nhận diện khuôn mặt của bạn.

Bản cập nhật Creators cho Windows 10 mang đến một thuật toán khóa máy mới cho máy tính của bạn đó là Dynamic Lock. Thuật toán này rất hữu ích cho những ai thường xuyên quên khóa thiết bị mỗi khi rời khỏi máy tính. Nó hoạt động với các thiết bị Bluetooth đã được kết nối với máy tính. Khi thiết bị Bluetooth, đặc biệt là điện thoại, không còn ở gần máy tính, Windows 10 sẽ tự động khóa máy sau 30 giây. Sau đây là các bước kích hoạt Dynamic Lock trên Windows 10.

Trước hết, bạn cần kết nối điện thoại với máy tính Windows 10 thông qua Bluetooth. Để kết nối một thiết bị Bluetooth, bạn mở ứng dụng Settings. Di chuyển đến nhóm thiết lập Devices và thêm thiết bị từ thẻ Bluetooth & other devices.

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt Dynamic Lock. Mở ứng dụng Settings và di chuyển tới nhóm thiết lập Accounts. Chọn Sign-in Options từ cột bên trái. Di chuyển lướt qua các tùy chọn đăng nhập thông thường là Password, PIN, và Picture password, đến Dynamic Lock.

Ở đây, bạn bật tùy chọn Allow Windows to detect when you're away and automatically lock the device.

Sau khi đã bật Dynamic Lock trên Windows 10, nó sẽ tự động nhận diện thiết bị nào trong số các thiết bị đã kết nối với máy tính là điện thoại. Do đó, bạn không cần phải xác định thiết bị theo cách thủ công. Khi bạn rời xa máy tính của mình cùng với điện thoại trên người, Windows 10 sẽ tự động khóa máy sau 30 giây. Ở thời điểm viết bài này, người viết vẫn chưa thấy bất kỳ tùy chọn nào cho phép khóa máy ngay lập tức sau khi người dùng rời xa máy tính.

Hiện nay, có nhiều ứng dụng tương tự thế này dành cho cả Windows và macOS. Chúng hoạt động thông qua Bluetooth và điện thoại của người dùng. Khi người dùng rời xa máy tính, nó sẽ tự động khóa máy. Khi người dùng quay lại, máy tính sẽ tự động mở khóa.

Dynamic Lock của Windows 10 tương thích với hầu hết các dòng smartphone và không bắt buộc bạn phải sử dụng điện thoại chạy hệ điều hành Windows Mobile. Chức năng này hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển và mới chỉ có mặt trên Windows 10 Insider Build 15031. Do đó, bạn có thể gặp lỗi ứng dụng Settings bị thoát trong quá trình kết nối thiết bị Bluetooth.

Mặc dù build 15031 vẫn chưa được phát hành chính thức, bạn có thể trải nghiệm sớm nó bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết Hướng dẫn tải và trải nghiệm Windows 10 Creators Update ngay từ bây giờ của VnReview.

Nga Nguyễn