10 thứ trên laptop bạn có thể bỏ qua để tiết kiệm chi phí

Khi mua laptop, bạn có thể tùy chọn các mẫu mã, các tính năng cùng với cấu hình khác nhau. Dĩ nhiên, bạn sẽ phải trả mức tiền cao hơn để nhận được những thứ tốt hơn.

Nếu ngân sách cho phép, bạn có thể vung tiền cho các chiếc máy có bộ xử lý nhanh, ổ cứng dung lượng cao hay thậm chí là khả năng xử lý đồ họa manh nhất. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chi quá nhiều, hãy bỏ qua 10 tính năng này có trên laptop do LaptopMag liệt kê dưới đây để có thể tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Đèn nền bàn phím (backlit)

Nếu bạn đã quá quen với việc gõ bàn phím, bạn sẽ chẳng thật sự cần đến những ánh đèn nền dưới bàn phím. Hay thậm chí trong trường hợp phòng tối, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm các phím từ ánh đèn từ màn hình.

Ngày nay, hầu hết các nhà sản xuất đều tích hợp đèn nền bán phím cho các sản phẩm của họ, nhưng vẫn có một số mẫu mã không có và người dùng có thể tùy chọn thêm hoặc bỏ nó đi để tiết kiệm chi phí.

Màn hình có độ phân giải cao hơn Full HD

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người đều muốn một chiếc laptop sở hữu màn hình có độ phân giải ít nhất là Full HD (1920x1080). Tuy nhiên, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá nếu bạn không chọn những chiếc laptop có độ phân giải màn hình cao hơn thế. Một ví dụ điển hình là Dell XPS 13: phiên bản có độ phân giải 3200x1800 (hỗ trợ cảm ứng) cao hơn phiên bản màn hình Full HD đến 300 USD.

Không phủ nhận độ phân giải càng cao thì hình ảnh sẽ càng sắc nét hơn, tuy nhiên, kích thước màn hình trên laptop chỉ có 13 inch, 14 inch hay 15 inch. Vì thế, bạn sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Ngoài ra, độ phân giải cao cũng làm giảm đi thời lượng pin và dễ gây khó chịu khi các icon/text bị thu nhỏ (dù có thể khắc phục bằng cách điều chỉnh DPI trên Windows).

CPU Core i7

Nếu bạn có đủ khả năng, hãy mua những chiếc laptop sử dụng vi xử lý Intel Core i5, bởi Core i5 sẽ cân bằng giữa hiệu năng và giá cả. Đa số mọi người dùng chưa cần đến khả năng xử lý của Core i7.

Sự khác nhau về giá cả là điều dễ nhận thấy. Hãy nhìn sang Surface Pro 4, phiên bản Core i7 cao hơn đến 349 USD so với phiên bản Core i5.

Dĩ nhiên, Core i7 sẽ nhanh hơn ở các tác vụ nặng, ví dụ như xuất video hay giải mã các công thức khổng lồ. Thế nhưng, nếu bạn không làm nó mỗi ngày thì việc chi ra thêm để sở hữu nó là không đáng. Tham khảo thêm bài viết này.

Card đồ họa rời

Nếu bạn không có dự định chơi những game mới nhất hay xử lý đồ họa chuyên nghiệp hoặc 3D, bạn sẽ không cần đến card đồ họa rời. Số nhiều các laptop đều cho phép bạn tùy chọn lựa chọn card đồ họa của AMD hoặc Nvidia. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một hiệu năng tốt hơn tuy nhiên mức giá chi ra sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, không phải cứ có card đồ họa rời là bạn có thể chơi game tốt. Ví dụ như GPU Nvidia 940MX chỉ đạt 15,2fps trong Rise of the Tomb Raider. Nếu bạn không có nhiều nhu cầu chơi game nặng và các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp thì máy tính tích hợp card đồ họa onboard của Intel/AMD hiện nay là sự lựa chọn tối ưu.

Camera hồng ngoại, RealSense 3D

Một số laptop tích hợp camera hồng ngoại hay RealSense 3D để hoạt động tốt với tính năng đăng nhập bằng gương mặt Windows Hello của Microsoft. Tuy nhiên, đó không phải là một điều cần thiết. Thậm chí nếu bạn kích hoạt Hello, Windows 10 vẫn cho phép bạn đăng nhập bằng mật khẩu, vì đây không phải là tính năng bảo vệ bạn khỏi những tin tặc. Và chắc chắn một điều rằng, nhập mật khẩu sẽ không chậm hơn so với việc webcam nhận diện gương mặt của bạn.

Cảm biến vân tay

Cũng giống như camera hồng ngoại, cảm biến vân tay sẽ cho phép bạn đăng nhập vào bằng Windows Hello. Đặt tay vào cảm biến sẽ dễ chịu hơn so với việc gõ mật khẩu. Tuy nhiên nó sẽ không bảo mật bởi nó vẫn cho phép bạn đăng nhập vào bằng mật khẩu.

Màn hình cảm ứng

Nếu bạn mua một chiếc laptop 2-trong-1, có thể xoay lật hay tháo ra để trở thành tablet, bạn sẽ thực sự cần đến màn hình cảm ứng. Nhưng với một chiếc laptop thông thường, nó không nên có, bởi nó sẽ giảm thời lượng pin và bạn sẽ phải chi nhiều tiền hơn, dễ bẩn màn hình hơn.

Bộ nhớ nhiều hơn 256GB

Nếu bạn cần một chiếc laptop có hiệu năng tốt, hãy xem xét tùy chọn ổ cứng thể rắn SSD. SSD sẽ cho phép chiếc máy tính của bạn khởi động, xử lý đa tác vụ và bật các ứng dụng nhanh gấp 3-5 lần so với ổ cứng HDD thông thường. Thế nhưng, sự khác biệt giữa giá SSD dung lượng 256GB và 512GB, hoặc thậm chí là 1TB, sẽ khá là lớn. Điển hình là bạn phải chi đến 192 USD để tùy chọn ổ SSD 512GB thay vì ổ SSD 256GB trên HP EliteBook x360.

Hãy để các dịch vụ đám mây và các ổ cứng di động lưu trữ nhạc và video của bạn. Đừng phung phí vào việc trang bị ổ cứng SSD có dung lượng trên 256GB,

Windows 10 Pro

Nhiều laptop hiện nay đều trang bị Windows 10 Home bản quyền. Có nhiều laptop dành cho doanh nhân cũng cấp thêm tùy chọn Windows 10 Professional. Phiên bản này cung cấp thêm các tính năng dành cho doanh nghiệp, ví dụ như mã hóa ổ đĩa Bitlocker, Domain Join và Group Policies. Tuy nhiên, đại đa số người dùng sẽ không cần những tính năng này. Thế nên, đừng phung phí vào việc mua Windows 10 Pro.

Dung lượng RAM nhiều hơn 16GB

Đa số với các tác vụ thông thường, bạn sẽ chỉ đến 8GB RAM. Bạn cũng có thể tùy chọn đến 16GB hoặc 32GB để xử lý các tác vụ nặng như xử lý đồ họa. Thế nhưng, nếu bạn không phải xử lý chúng hàng ngày, đừng phung phí vào việc nâng dung lượng RAM cao hơn 16GB.

Minh Hùng