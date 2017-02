Làm thế nào mua được Macbook cũ nhưng còn tốt?

Bạn muốn mua một chiếc laptop của Apple với ngân sách phải chăng thì chỉ có một lựa chọn duy nhất: mua máy cũ.

Riêng với Macbook, điều trước tiên khi mua bạn nên biết rằng một chiếc Macbook đã qua sử dụng rất khác với mua một chiếc PC tương tự. Trong khi nhiều người làm mới PC hay laptop chạy Windows của họ một cách thường xuyên thì người dùng Mac rất chậm trong việc nâng cấp dù không ai phủ nhận việc Macbook được thiết kế chắc chắn và chất lượng tốt hơn nhiều dòng máy tính xách tay khác trên thị trường.

Mỗi khi Apple phát hành Macbook hay Macbook Pro mới, bạn có cơ hội mua sắm cho mình một chiếc Macbook đã qua sử dụng với giá rẻ. VnReview.vn xin lược dịch lại các bài viết trên Apple ToolBox và Cnet về những vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm mà bạn cần lưu ý khi mua lại Macbook đã qua sử dụng.

Phần cứng

Mặc dù nhiều người trong chúng ta cố gắng để có một thỏa thuận bảo hành từ Amazon hay một nhà phân phối địa phương nhưng điều quan trọng là bạn phải kiểm tra được những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến chiếc Macbook đã qua sử dụng mà mình muốn mua lại. Những vấn đề về phần cứng không thể giải quyết chỉ bằng cách xem hình ảnh hoặc video của người bán cung cấp. Ví dụ, bạn cẩn thận đóng Macbook và sau đó mở lại để xem phần bản lề có bị lỏng hay không. Điều này có thể tiết kiệm cho bạn một khoảng tiền vì phải mang máy đến trung tâm sửa chữa để thay thế bản lề bị lỗi.

Một khía cạnh phần cứng khác khá quan trọng mà bạn phải kiểm tra là các cổng kết nối bên ngoài của Macbook. Kế đó, bạn phải tìm xem có bất kỳ vết lõm nào trên bề mặt của máy không vì nếu có dấu hiệu này, tức máy từng bị va chạm mạnh, thì khả năng phần cứng bên trong sẽ có nhiều bất ổn.

Serial Number

Đây là một chi tiết quan trọng của máy tính mà người dùng thường bỏ qua khi mua. Vì vậy, bạn phải kiểm tra số serial khi mua Macbook. Con số này được tìm thấy ở phía dưới cùng của Macbook gần với phần bản lề. So sánh số Serial mà bạn tìm thấy tại đây với con số hiển thị trên phần mềm. Click vào "About this Mac" và tìm đến trường cuối cùng để thấy số Serial. Hãy chắc chắn rằng 2 số Serial này là giống nhau.

Số Serial cũng là một tài sản quan trọng khi nói đến việc theo dõi các thông tin dịch vụ và bảo hành chiếc Macbook mà bạn đang muốn mua. Nếu máy tính xách tay đã vài năm tuổi, Apple có thể từ chối bảo hành cho sản phẩm (tất nhiên bạn có thể sửa chữa tính phí). Để tìm thông tin này, truy cập vào trang kiểm tra của Apple tại đây và nhập số Serial bạn vừa tìm thấy để biết được thiết bị này có được mua thông qua Apple hay không và các bảo hành của máy tính nếu còn cũng sẽ hiển thị thông qua kết quả.

Test phần cứng

Bước tiếp theo là tiến hành một thử nghiệm phần cứng trên máy. Apple Hardware Test (AHT) có chứa một bộ các công cụ chẩn đoán để kiểm tra phần cứng trên máy của bạn. Đó là một cách tuyệt vời để loại trừ một số vấn đề về phần cứng khi xử lí sự cố máy tính của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn kết nối với nguồn điện AC khi chạy công cụ Apple Hardware Test trên một máy tính xách tay Mac. Hủy bỏ bất kỳ kết nối nào với các phần cứng bên ngoài như USB khi kiểm tra phần cứng Macbook. Ngoài những thử nghiệm cơ bản với công cụ này, bạn cũng nên chạy máy trong một thời gian tương đối dài để xem có vấn đề nào về phần cứng phát sinh nữa hay không.

Các vấn đề về pin

Đây là một khía cạnh quan trọng mà ta nên kiểm tra kỹ trước khi thỏa thuận mua lại Macbook. Việc thay thế pin sẽ rất tốn kém nếu thỏi pin trong máy có vấn đề. Để đánh giá trình trạng pin của máy, bạn có thể Click vào Applications > Utilities > System Information. Trên màn hình thông tin hệ thống, click vào nút "Power" và tìm hiểu trình trạng và chu kỳ sử dụng pin tại Health Information. Ví dụ, trong trường hợp dưới đây (ảnh dưới), pin của thiết bị đã được sử dụng qua nửa chu kỳ của nó.

Bạn có thể nhấn vào link kết này của Apple để xem chu kỳ tối đa của các dòng Macbook khác nhau. Mô hình trong ví dụ được phát hành vào năm 2010 với số lượng chu kỳ tối đa là 1000 và người dùng đã sử dụng được 429 chu kỳ.

Nếu không cẩn thận, bạn có thể tốn 50 USD cho pin thay thế cộng với tiền công của nhân viên kỹ thuật. Bạn cũng nên lưu ý một vấn đề là các phiên bản Macbook có RAM từ 8 GB sẽ cho trải nghiệm tốt nhất.

Camera của Macbook

Cách tốt nhất để kiểm tra camera trên Macbook xem nó có làm việc hay không là mở ứng dụng Photo trên thiết bị. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng FaceTime để kiểm tra. Nếu bạn nhận được thông báo "Không có máy ảnh kết nối" (There is no connected Camera) thì nghĩa là máy ảnh có thể gặp vài vấn đề và cần được kiểm tra kỹ hơn.

Kiểm tra màn hình hiển thị

Tiếp theo, mở một trang Word để kiểm tra xem tất cả các điểm ảnh trên màn hình có làm việc đúng hay không, đặc biệt là khu vực quanh góc và cạnh. Nếu có thời gian, bạn hãy kiểm tra từng thành phần RGB của các điểm ảnh bằng cách sử dụng một chương trình để vẽ một hộp màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ nguyên bản sau đó di chuyển chúng khắp màn hình. Nếu một điểm ảnh không hoạt động đúng, nó sẽ hiển thị màu tối hoặc khác những chỗ còn lại. Tất nhiên, việc một chiếc Macbook cũ bị chết vài điểm ảnh là điều không thể tránh khỏi.

Kiểm tra bàn phím

Hãy kiểm tra tất cả các phím chức năng trên máy xem chúng có hoạt động hay không. Lưu ý rằng chi phí thay bàn phím không hề rẻ và nếu bỏ qua bước kiểm tra này bạn sẽ hối tiếc.

Kiểm tra trackpad

Kiểm tra trackpad xem nó có hoạt động đúng tính năng hay không. Nhiều trường hợp trackpad không phản hồi lực nhấn của người dùng hoặc bị kẹt và nhấp liên tục vào các đối tượng, bạn cũng kiểm tra kỹ các góc của bộ phận này xem có vết nứt nào hay không.

Sound /Audio

Đây là một chi tiết khác của phần cứng mà bạn nên kiểm tra một cách chắc chắn. Hãy chắc rằng loa trên thiết bị đang hoạt động và cổng cắm tai nghe cũng vậy. Hãy cắm một bộ tai nghe vào máy tính và kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào một số vấn đề liên quan đến phần mềm trên thiết bị.

Phần mềm

Điều quan trọng là bạn hãy chắc chắn rằng người bán đã xóa tài khoản iCloud của họ trên Macbook. Đặc biệt, bạn phải xem tính năng "Find my Mac" đã được khóa hay chưa.

Nhiều người bảo vệ Macbook của họ bằng cách thiết lập mật khẩu firmware vì vậy hãy chắc chắn rằng người bán đã loại bỏ chúng. Hãy khởi động lại máy và sử dụng tổ hợp phím Command R để tìm và xóa mật khẩu này. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về mật khẩu firmware từ trang web của Apple.

Reset PRAM và NVRAM luôn là một quyết định sáng suốt khi thử nghiệm một máy cũ. Đôi khi, bạn phải reset SMC nếu có vấn đề lạ với màn hình hoặc đèn nền bàn phím (System Management Controller: là một subsystem của máy tính Macintosh dựa trên nền tảng của Intel. SMC có chức năng quản lý năng lượng và nhiệt độ hệ thống, quá trình sạc pin, xử lý hiển thị đồ hoạ, quá trình khởi động và tắt máy, chế độ sleep và hibernate, chỉ số đèn nền màn hình).

Mua Macbook cũ ở đâu

Các cửa hàng Apple là nơi tốt nhất để tìm một chiếc máy Mac được tân trang lại với giá hời. Apple kiểm tra rất kỹ các phần cứng được tân trang và thường cung cấp cho người mua chương trình bảo hành một năm. SquareTrade là một nhà cung cấp internet chuyên bán bảo hành cho các sản phẩm Mac và các sản phẩm điện tử khác.

Powermax là một nhà bán lẻ trực tuyến có uy tín lớn trong việc kinh doanh máy Mac, hãy kiểm tra trang web của họ để tìm sản phẩm tốt nhất của mình. Ngoài ra còn có Mac Mall và Mac of All Trades.

Ở Việt Nam, có rất nhiều cách để sở hữu một chiếc máy Mac đã qua sử dụng. Bạn có thể tìm mua Macbook tân trang tại các cửa hàng phân phối ủy quyền của Apple. Còn nguồn hàng được nhập theo kiểu xách tay thì chất lượng không đồng đều. Do đó, bạn phải tham khảo kỹ qua bạn bè hoặc cộng đồng người dùng trước khi lựa chọn cho mình một nhà cung cấp có uy tín. Lưu ý khi mua loại sản phẩm này là bạn phải kiểm tra kỹ và quan trọng là phải hỏi kỹ các điều khoản liên quan đến bảo hành.

Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng lại một chiếc Macbook từ bạn bè, người thân cũng là một kênh đáng tin cậy. Nếu không rành về mặt kỹ thuật, tốt nhất bạn hãy tìm người hỗ trợ đi cùng khi mua Macbook đã qua sử dụng.

Bạch Đằng