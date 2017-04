Tắt màn hình bằng cách nhấn nút nguồn trên Windows 10 Creators

Nếu sử dụng nhiều màn hình, thiết lập này còn giúp bạn tắt tất cả chúng chỉ với thao tác bấm nút nguồn trên máy tính.



Ảnh: HP

Bên cạnh những cải tiến lớn như ứng dụng vẽ Paint 3D, Game Mode, Nightlight,… thì vẫn còn đó rất nhiều tính năng mới để người dùng khám phá trong bản cập nhật Windows 10 Creators vừa được Microsoft phát hành.

Cụ thể, một trong những tính năng trên sẽ cho phép bạn tắt nhanh màn hình máy tính khi cần chỉ với thao tác bấm nút nguồn, và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kích hoạt tính năng đó.

Trước hết, bấm chuột phải vào nút Start (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + X), sau đó vào mục Power Options. Ứng dụng Settings mở ra, nhấp vào tùy chọn Additional power settings ở cột bên phải.

Tiếp theo, nhấn chọn mục Change plan settings ở cấu hình đang lựa chọn.

Chọn Change advanced power settings.

Trong hộp thoại Power Options vừa xuất hiện, lựa tìm phần Power buttons and lid -> Power button action. Nếu dùng laptop hoặc tablet sẽ có 2 phần On battery và Plugged in, chọn trường hợp mà bạn muốn chỉnh, nhấp vào mũi tên xổ xuống ở ô chọn kế bên -> chọn Turn off the display. Cuối cùng, nhấn OK để lưu lại thiết lập và hoàn tất.

Kể từ bây giờ, mỗi lần nhấn nút nguồn, thay vì sleep hay tắt máy thì hệ thống sẽ chỉ tắt màn hình, còn lại những tác vụ, chương trình đang mở vẫn hoạt động bình thường. Nếu sử dụng nhiều màn hình, nhấn nút nguồn cũng sẽ tắt các màn hình còn lại.

Phúc Thịnh