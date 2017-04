Cách thêm Google Photos vào ứng dụng Windows Photos

Thêm Google Photos vào ứng dụng Windows Photos giúp bạn xem ảnh dễ dàng hơn.

Google Photos không có ứng dụng dành cho desktop. Nó có giao diện web và bạn có thể sử dụng nó từ desktop thông qua trình duyệt web. Nó cũng có ứng dụng đồng bộ dùng để sao lưu (backup) ảnh của bạn. Google không cung cấp bất kỳ ứng dụng chính thức nào cho phép bạn xem hoặc đồng bộ Google Photos xuống desktop. Điều này có nghĩa trình duyệt là cách duy nhất để bạn xem ảnh Google Photos trên desktop trừ khi bạn áp dụng thủ thuật được cung cấp bởi AddictiveTips bên dưới.

Mặc dù Google không cung cấp ứng dụng Google Photos chính thức, gã khổng lổ tìm kiếm lại có ứng dụng Google Drive rất tuyệt vời. Google Drive có thể hỗ trợ đồng bộ Google Photos. Bạn có thể tận dụng ứng dụng này để thêm Google Photos vào ứng dụng Windows Photos trên Windows 10.

Sau đây là chi tiết các bước thêm Google Photos vào ứng dụng Photos của Windows 10.

Cài đặt Google Drive

Để làm việc này, trước hết bạn cần cài ứng dụng Google Drive cho desktop của bạn. Bạn hãy tải ứng dụng Google Drive tại đây và cài đặt nó vào máy tính.

Nếu bạn lo ngại về không gian lưu trữ hoặc băng thông (bandwidth), Google Drive có chức năng Selective sync (Đồng bộ chọn lọc) để bạn chọn thư mục muốn đồng bộ xuống desktop.

Thêm Google Drive vào Google Photos

Mở Google Drive trên trình duyệt của bạn. Ở bên trái, bạn sẽ thấy thẻ Google Photos. Hãy chọn nó. Từ thẻ Google Photos, bạn chọn biểu tượng hình bánh xe răng cưa ở phía trên, góc phải và chọn Settings (Cài đặt).

Tại cửa sổ cài đặt, bạn cuộn xuống dưới và kích hoạt tuỳ chọn Create Google Photos folder (Tạo thư mục Google Photos).

Thao tác trên sẽ thêm thư mục Google Photos vào Google Drive của bạn. Nếu bạn đã kích hoạt Selective sync trên ứng dụng Google Drive trên desktop, bạn cần đảm bảo thư mục Google Photos là một trong những thư mục được đồng bộ.

Thêm Google Photos vào ứng dụng Windows Photos

Mở ứng dụng Windows Photos. Ở phía trên bên phải, bạn chọn biểu tượng hình ba dấu chấm. Chọn Settings từ trình đơn xổ xuống.

Cuộn xuống dưới đến nhóm Sources và nhấn nút Add a folder.

Từ cửa sổ Select Folder, bạn duyệt đến thư mục Google Photos nằm bên trong thư mục Google Drive. Bạn cần chắc chắn mình không chọn nguyên thư mục Google Drive. Tiếp theo, bạn nhấn nút Add this folder to Pictures và đợi trong giây lát.

Bạn cần chờ một khoảng thời gian để hình ảnh từ thư mục bạn vừa thêm hiện ra. Hãy nhấn nút Refresh ở góc trên, bên phải một vài lần và thư mục, cùng với hình ảnh bên trong nó sẽ xuất hiện không lâu sau đó.

Lưu ý : Nếu không thấy ảnh xuất hiện trong thư mục Google Photos và nhận được thông báo No readable photos, videos, or folders found, bạn cần cấp quyền SYSTEM cho thư mục Google Drive bởi vì ứng dụng Photos của Windows 10 sử dụng tài khoản SYSTEM để truy cập thư mục.

Để thực hiện, bạn nhấp chuột phải lên thư mục Google Drive, chọn Properties. Tiếp theo, bạn chọn thẻ Security, nhấn nút Edit > Add, gõ SYSTEM vào hộp Enter the object names to select (examples), nhấn Check Names và sau đó nhấn 3 lần nút OK.

Thật ra, việc thêm thư mục Google Photos vào Google Drive là đã đủ để bạn tải hình về máy tính. Thủ thuật này chỉ là cách để bạn bù đắp cho việc thiếu ứng dụng Google Photos dành cho desktop. Với cách này, bạn có thể thêm Google Photos vào ứng dụng Windows Photos một cách chính thức. Bạn không cần nhờ đến File Explorer để mở hoặc xem ảnh. Thay vào đó, bạn chỉ cần chọn thư mục Google Photos và xem ảnh bên trong nó.

Ẩn Lê