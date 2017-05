Tắt Game DVR và Game Bar trên Windows 10

Game DVR và Game Bar là tính năng cho phép quay/chụp ảnh màn hình chơi game trên Windows 10. Tuy nhiên, vì là ứng dụng chạy nền nên hiệu suất chơi game sẽ bị ảnh hưởng khi kích hoạt Game DVR.

Game Bar

Nếu không cần thiết phải ghi lại màn hình chơi game, bạn có thể theo dõi hướng dẫn dưới đây do trang How To Geek để vô hiệu hóa Game DVR, giúp cải thiện hiệu suất chơi game. Cách làm này cũng áp dụng cho Game Bar, pop-up tự động mở ra cho phép người dùng quay/chụp màn hình khi bắt đầu game (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + G).

Game DVR và Game Bar

Là một phần của ứng dụng Xbox trên Windows 10 và được mô phỏng từ một tính năng tương tự trên Xbox One, Game DVR sẽ tự động ghi lại quá trình chơi game của người dùng bằng cách quay phim màn hình. Khi thoát game, Game DVR sẽ hỏi bạn có muốn lưu đoạn video đó hay không, hoặc chỉ lưu 5 phút quay cuối cùng. Tùy phần cứng mà Game DVR có được bật mặc định hay không.

Game DVR

Do là ứng dụng chạy nền nên Game DVR tiếu tốn khá nhiều tài nguyên. Nếu máy tính có cấu hình không quá mạnh mẽ, hoặc chỉnh game ở mức đồ họa cao thì Game DVR có thể gây ra hiện tượng giật lag, giảm khung hình và làm chậm hiệu suất đáng kể khi chơi game, do đó nếu không cần quay lại màn hình chơi game thì tắt Game DVR là giải pháp cần thiết giúp nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn.

Khác với Game DVR tự động chạy nền, Game Bar là thanh công cụ cho phép bạn quay/chụp màn hình và lưu lại chúng bằng Game DVR. Dù không làm tiêu tốn nhiều tài nguyên nhưng Game Bar có thể làm bạn khó chịu vì sẽ tự động hiện lên khi ứng dụng vừa mở được nhận diện là game. Game Bar được kích hoạt mặc định trên Windows 10.

Tất nhiên, nếu card đồ họa của bạn hỗ trợ các công cụ ghi lại màn hình chơi game (như ShadowPlay của Nvidia), tắt Game DVR và Game Bar sẽ không ảnh hưởng đến ShadowPlay hay các công cụ tương tự, nó chỉ là một trong những tùy chọn ghi lại màn hình mà thôi.

Tắt Game DVR

Trên Windows 10 Creators, Game Bar và Game DVR dễ dàng được tìm thấy ở phần thiết lập Gaming trong phần thiết lập Settings, thay vì nằm trong ứng dụng Xbox như trước.

Để tắt Game DVR, vào Settings -> Gaming -> Game DVR. Ở phần Record in the background while I'm playing a game (Ghi ở chế độ nền khi tôi chơi game), chuyển sang Off để tắt Game DVR.

Sau khi tắt Game DVR, nó sẽ không còn tự kích hoạt khi mở game nữa, và bạn có thể mở thủ công thông qua Game Bar. Nhưng nếu không thích, bạn có thể tắt luôn Game Bar.

Tắt Game Bar

Tương tự, vào phần Settings -> Gaming -> Game Bar rồi chuyển sang Off ở phần Record game clips, screenshots, and broadcast using Game bar (Quay clip, chụp màn hình và phát trực tiếp game bằng Game Bar) để tắt Game Bar.

Phúc Thịnh