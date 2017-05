Cách khôi phục hộp thoại xác nhận khi xóa ghi chú Sticky Notes

Sticky Notes là ứng dụng ghi chú có sẵn trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10. Được giới thiệu như là một ứng dụng nhỏ đi kèm (gadget) trên Sidebar của Windows Vista, và xuất hiện lần đầu trên Windows XP Tablet Edition vào năm 2002.

Ứng dụng cho phép bạn tạo ra các "mảnh giấy ghi chú" nhỏ trên màn hình máy tính. Và theo một nhân viên của Microsoft, ứng dụng này có hơn tám triệu người dùng hàng tháng, tính tới thời điểm tháng 4/2016.

Theo PC World, khi bạn click vào dấu x ở góc trên trái của một ghi chú nào đó (hoặc bấm tổ hợp phím tắt Ctrl + D) để xóa, sẽ luôn có một hộp thoại xác nhận bạn có chắc chắn muốn xóa đi ghi chú này. Trong hộp thoại xác nhận có một ô chọn là "Don't display this message again." Nếu bạn click vào ô chọn này, trong những lần sau, khi bạn xóa một ghi chú nào đó, hộp thoại xác nhận không hiển thị nữa, và cứ thế, bạn sẽ xóa đi một ghi chú nhanh hơn.

Không phải ngẫu nhiên Microsoft lại tạo ra hộp thoại xác nhận khi bạn muốn xóa đi một ghi chú nào đó, mà chính vì nhờ hộp thoại xác nhận này, bạn sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ lại có nên xóa một ghi chú nào đó chưa? Và nếu lỡ tay bấm chọn xóa, bạn vẫn còn có cơ hội hủy đi cú click nhầm, vì một khi đã xóa đi các ghi chú, cơ hội phục hồi được là rất thấp.

Vấn đề ở đây, nếu bạn đã "lỡ tay" chọn vào ô chọn trên để không hiển thị hộp thoại xác nhận nữa, bây giờ muốn lấy lại hộp thoại xác nhận trên thì làm thế nào? Đây cũng là vấn đề mà nhiều người đang gặp phải và cũng đặt câu hỏi trên diễn đàn Hỏi đáp của PCWorld.com.

Có hai cách để thực hiện vấn đề này tùy vào hệ điều hành bạn đang dùng, trong bài viết này, sẽ giới thiệu hai cách trên hai phiên bản hệ điều hành phổ biến của Microsoft là Windows 7 và Windows 10.

Cách 1: Chỉnh sửa Registry

Phạm vi áp dụng: Windows 7

Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run. Trong hộp thoại Run, gõ vào "Regedit" rồi nhấn Enter. Khi hiển thị ra màn hình có 2 lựa chọn Yes và No, click Yes.

Bước 2: Trong cửa sổ Registry Editor hiện lên, tìm đến đường dẫn sau:

HKEY_USERS\S-1-5-21-2540387792-992842428-3309283732-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\StickyNotes

Lưu ý:

Bên dưới khóa HKEY_USERS có rất nhiều mục bắt đầu bằng S-1-5… thì bạn sẽ chọn xem nội dung bên trong những khóa có tên dài nhất và có các nội dung như:

AppEvents

Console

Control Panel

Environment

EUDC

Identities

Keyboard Layout

Network

Printers

Software

System

Volatile Environment

Bước 3: Ở khung bên phải của khóa bạn tìm đến trong bước 2 ở trên, bạn double click vào dòng có ghi "PROMPT_ON_DELETE".

Một hộp thoại hiện lên, trong ô "Value data" đang có số 0, bạn thay số 0 thành số 1. Sau đó click nút OK.

Bước 4: Bây giờ bạn đóng cửa sổ Registry Editor lại. Mở lại Sticky Notes, thử tạo một ghi chú và xóa để xem hộp thoại xác nhận xóa ghi chú đã quay trở lại chưa nhé.

Cách 2: Reset lại ứng dụng Sticky Notes

Phạm vi áp dụng: Windows 10

Bước 1: Sao lưu tất cả các ghi chú hiện có bằng cách chép tất cả các ghi chú hiện có sang một tập tin Word hay Notepad rồi lưu lại, vì tiến trình này sẽ xóa hết tất cả các ghi chú hiện có trên ứng dụng.

Bước 2: Click vào nút Start chọn Settings. Sau đó click vào mục Apps.

Bước 3: Trong cửa sổ hiện lên, mục Apps & features đang được chọn, bên khung phải, cuộn xuống dưới và click vào ứng dụng Sticky Notes.

Bước 4: Click vào chữ Advanced options. Trong màn hình hiện ra. Click vào nút Reset, một hộp thoại nhỏ hiện lên để xác nhận việc bạn muốn khôi phục cho ứng dụng này, click nút Reset thêm lần nữa để tiến hành khôi phục ứng dụng về trạng thái ban đầu (như lúc vừa cài máy).

Bước 5: Sau khi reset xong, bên cạnh nút Reset sẽ có 1 dấu check để xác nhận đã reset thành công. Bây giờ, bạn thử mở lại ứng dụng Sticky Notes và tạo một ghi chú, sau đó thử xóa xem có hiện ra hộp thoại xác nhận như bạn cần không? Sau khi đã hoàn tất, bạn tạo và sao chép lại các ghi chú mà bạn đã sao lưu ở bước 1 ở trên.

Thanh Long