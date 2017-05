Wndows 10 S không cho phép đổi trình duyệt mặc định

Bên cạnh trình duyệt Edge, Bing cũng sẽ là công cụ tìm kiếm mặc định duy nhất trên Windows 10 S.

Cùng với việc chỉ cài được ứng dụng từ Windows Store, phiên bản Windows 10 S cũng sẽ bị "dính chặt" với trình duyệt Edge và công cụ tìm kiếm Bing làm mặc định, không thể thay đổi.

Theo The Next Web, điều khoản này được The Verge phát hiện trong trang hỏi đáp (FAQ) của Microsoft dành cho Windows 10 S.

Microsoft cho biết nếu không thích, bạn vẫn có thể sử dụng trình duyệt khác miễn là nó được phát hành trên Windows Store, nhưng Edge vẫn luôn là trình duyệt mặc định. Điều đó nghĩa là bất cứ lúc nào bạn mở một file .htm hoặc truy cập đường dẫn trong các ứng dụng từ bên thứ ba, chúng luôn được mở bằng Edge và sẽ không có tùy chọn nào để bạn thay đổi nó.

Cũng tương tự, khi lướt web bằng Edge hay Internet Explorer, Microsoft sẽ bắt bạn dùng Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định, không thể đổi sang Google hay bất cứ bộ máy nào khác.

Dù các trình duyệt bên thứ ba trên Windows Store vẫn cho phép thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định, nhưng việc bắt buộc thiết lập Edge và Bing của Microsoft làm mặc định trên Windows 10 S sẽ gây không ít phiền toái cho người dùng.

Nếu có ý định mua một chiếc laptop chạy Windows 10 S nhưng lại ghét Edge và Bing, có lẽ bạn nên tìm mua một mẫu máy khác chạy Windows 10, hoặc bỏ ra 49 USD (1,1 triệu đồng) để nâng cấp từ Windows 10 S lên Windows 10 Pro (riêng với Surface Laptop vừa ra mắt, Microsoft cho phép nâng cấp miễn phí lên Windows 10 Pro trong năm đầu tiên bán ra).

Windows 10 S là bản rút gọn của Windows 10, cạnh tranh trực tiếp với Chrome OS và được Microsoft nhắm đến những chiếc laptop giá rẻ.

Phúc Thịnh