9 điểm vượt trội của Surface Laptop so với Macbook

Biên tập viên của LaptopMag đã ngạc nhiên khi trông thấy chiếc Surface Laptop trong một sự kiện hôm 2/5. Anh cho rằng sản phẩm mới này dường như đã bắt kịp ngay phía sau chiếc Macbook của Apple.

Sau một thời gian trải nghiệm chiếc laptop 13.5 inch mới, Henry cho rằng sự "trỗi dậy" của Surface thậm chí có thể đánh bại dòng Macbook để trở thành người bạn đồng hành cùng sinh viên và học sinh đến trường với những điểm vượt trội như sau:

1. Trải nghiệm bàn phím tuyệt vời

Gõ chữ trên bàn phím của Surface cho trải nghiệm tốt hơn hẳn so với trên Macbook. Điều này chính là do thiết kế các phím bấm trên Surface laptop cao hơn gấp 3 lần (theo thông số Microsoft công bố là 1.5mm so với 0.5mm) trên Macbook. Điều này cho cảm giác gõ phím thoải mái hơn, nhưng lại không gây ra tiếng ồn, như là các phím bấm di chuyển thật sự, có độ nẩy tốt hơn, không nằm dính sát như trên Macbook.

2. Sử dụng vi xử lý thế hệ mới nhất của Intel

Không giống như bất kỳ chiếc Macbook nào bạn có thể mua lúc này, Surface Laptop được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 7 - Kaby Lake, mới nhất của Intel. Kể cả nếu so sánh thêm thì dòng sản phẩm Macbook Pro được Apple giới thiệu vào năm ngoái cũng chỉ được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 6 mà thôi.

3. Bàn phím sử dụng chất liệu Alcantara

Microsoft đã không đi "con đường cũ" khi phủ lên phần đặt cổ tay và bàn phím chiếc Surface Laptop chất liệu Alcantara, không tạo cảm giác lạnh tay khi sử dụng như trên Macbook (hay nhiều mẫu laptop khác hiện đang có trên thị trường). Microsoft cho biết người dùng cũng không phải lo lắng vì hãng đã trang bị cho bàn phím của Surface Laptop khả năng chống tràn và chống bụi bẩn.

4. Thời lượng pin (trên lý thuyết) tốt hơn

Thiết bị mới của gã khổng lồ xứ Redmond được công bố có thời lượng pin ấn tượng: 14,5 giờ. Cao hơn so với hầu hết tất cả các mẫu Macbook mới mà Apple từng cho ra mắt trước đây: từ mẫu 12-inch (9 giờ 36 phút) cho tới mẫu 13 inch (8 giờ 48 phút) và mẫu Macbook Pro 15 inch (10 giờ 32 phút).

Trước đây, những thông tin Microsoft công bố khá chính xác. Với Surface Book, hãng công bố thời gian sử dụng là 12 giờ, nhưng thiết bị do LaptopMag sử dụng đạt đến 12,5 giờ trong thử nghiệm lướt web.

5. Giá tốt

Apple vẫn đang bán Macbook Air với mức giá thấp nhất khoảng 999 USD. Tuy nhiên, không thể so sánh với Surface Laptop bởi nó có màn hình độ phân giải thấp hơn cũng như cấu hình dường như đã lỗi thời. Những chiếc Macbook 12 inch cũng có giá 1299 USD, hay Macbook Pro không có thanh cảm ứng (TouchBar) cũng đã 1499 USD. Phiên bản Macbook Pro mới nhất với TouchBar cũng có giá lên đến 1799 USD.

Trong khi đó, dòng Surface Laptop của Microsoft khởi điểm với 999 USD sẽ mang đến cho bạn vi xử lý Core i5, bộ nhớ RAM 4GB và dung lượng lưu trữ 128GB thể rắn (SSD). Nếu muốn có bộ nhớ RAM 8GB, nó cũng có một mức giá cũng khá hợp lý là 1299 USD.

Tuy nhiên có một điều cần lưu ý, Surface Laptop với các màu sắc khác nhau ở các mức giá khác nhau. Bạn cần phải bỏ ra ít nhất 1299 USD để sở hữu một trong 3 màu: đỏ Burgundy thời thượng, xanh cô ban (Cobalt Blue) hoặc vàng than chì (Graphite Gold).

6. Màn hình cảm ứng

TouchBar trên Macbook Pro khá gọn gàng, nhưng nó không là gì nếu đem ra so sánh với màn hình cảnh ứng đầy đủ trên Surface Laptop. Người dùng sản phẩm của Apple sẽ thấy vui vẻ khi "tiết kiệm" một cú click, để chạm vào TouchBar nhằm thực hiện một lệnh nào đó, nhưng sản phẩm của Microsoft lại cho phép bạn có thể chạm vào bất kỳ đâu trên một màn hình 13.5 inch, cho dù bạn đang duyệt web hay xem ảnh. Thêm vào đó, Surface Laptop hỗ trợ bút cảm ứng Surface Pen, cho phép bạn vẽ hoặc ghi chú nội dung trực tiếp lên trên màn hình.

7. Nhiều lựa chọn về màu sắc

Những màu sắc Apple trang bị cho sản phẩm của mình: vàng hồng (Rose Gold), xám không gian (Space Gray), vàng (Gold) và bạc (Silver), nhưng dường như đã cũ. Trong một bước đi gây nhiều ngạc nhiên, Microsoft đã vượt qua Apple để mang đến cho người dùng những màu sắc mới, hiện đại và hết sức ấn tượng: săc đỏ Burgundy thời thượng, xanh cô Ban (Cobalt Blue) huyền bí hoặc vàng than chì (Graphite Gold) và Bạch kim (Platinum). Những màu sắc này cũng "tông xoẹt tông" với màu sắc trên chuột Surface Arc là một điểm cộng cho bộ đôi sản phẩm của Microsoft.

Cũng lưu ý rằng không phải tất cả những chiếc Surface Laptop đều được trang bị đầy đủ những màu sắc nói trên, bạn cần phải trang bị ít nhất 1299 USD (hay cao hơn) để có được sự lựa chọn đầu đủ về màu sắc.

8. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Surface Laptop cho phép bạn đăng nhập vào máy tính thông qua nhận dạng khuôn mặt (dùng hệ thống xác thực Windows Hello của Microsoft) giúp dễ dàng đăng nhập vào máy tính hơn so với đăng nhập trên Macbook. Trừ phi là bạn có một chiếc điện thoại thông minh của Apple hoặc mua một chiếc Macbook với TouchBar để có thể đăng nhập vào Macbook thông qua Apple ID, ngược lại, bạn phải nhập vào mật mã để đăng nhập.

9. Không dùng cổng USB-Type C

Bạn sẽ không cần đầu tư thêm bộ chuyển từ cổng USB-Type C sang cổng USB thường (USB-Type A 3.0) để sử dụng như trên những chiếc Macbook của Apple. Việc chỉ trang bị cổng USB-Type C dường như là dành cho tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ điều đó là còn quá sớm.

Thanh Long