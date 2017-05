Biến nút Nguồn máy tính thành nút Tắt màn hình trên Windows 10

Nếu bạn đã nâng cấp máy tính lên Windows 10 Creators Update, bạn có thể làm được nhiều thứ mà trước đó bạn không làm được. Chẳng hạn như bạn có thể thiết lập để biến nút nguồn máy tính thành nút tắt màn hình máy tính khi không dùng đến.Cách thiết lập như sau:

Đầu tiên, click vào nút Start, gõ vào Power Options rồi click vào mục Edit Power Plan.

Trong cửa sổ Edit Power Plan Settings, click vào liên kết Change advanced power settings.

Cửa sổ Power Options hiện lên, trong danh sách bên dưới tìm đến mục Power buttons and lid, click vào dấu cộng (+) đằng trước nó để mở rộng. Bên dưới nó có mục Power button action, click vào dấu cộng (+) đằng trước nó để mở rộng, trong danh sách các tùy chọn sau chữ Settings, bạn chọn vào mục Turn off the display.

Click OK để lưu lại các tùy chọn và mọi thứ bạn thiết lập đã xong.

Bây giờ, bạn thử bấm vào nút Nguồn trên máy tính và thử xem kết quả. Lúc này, chỉ có màn hình máy tính của bạn sẽ bị tắt, ngoài ra, các chương trình, các tác vụ tải dữ liệu và máy tính vẫn hoạt động bình thường. Nếu máy tính của bạn có kết nối nhiều màn hình, thì thiết lập trên sẽ tắt tất cả các màn hình cùng một lúc.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản Windows 10 cũ hơn phiên bản Creators Update, có thể bạn sẽ không thể thấy được tùy chọn như trên.

Thanh Long