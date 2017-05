HDMI, DisplayPort và DVI: bạn nên ưu tiên cổng nào khi mua laptop mới?

Trong những năm gần đây, chuẩn kết nối hình ảnh HDMI, DisplayPort và DVI đang dần phổ biến với nhiều ưu điểm hơn so với VGA đã lâu đời. Vậy nếu đang chọn mua một chiếc laptop mới thì bạn nên ưu tiên lựa chọn chuẩn kết nối nào?

Trước hết, có thể nói rằng VGA đã "biến mất" trên những mẫu laptop phổ thông, ngoại trừ một số dòng đặc biệt hoặc dành cho doanh nghiệp, vậy nên việc VGA bị thay thế chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Một số lựa chọn mới hơn VGA có thể kể đến như HDMI, DisplayPort và DVI, nhưng không gian chật chội trên laptop chỉ cho phép sự xuất hiện của một "đại diện" tiêu biểu nhất mà thôi.

HDMI

Trong số 3 chuẩn này, HDMI (High Definition Multimedia Interface) được sử dụng rộng rãi nhất do đây là chuẩn kết nối hình ảnh độ phân giải cao dành cho bất cứ thiết bị nào kết nối với TV. Vì quá phổ biến, HDMI còn được tích hợp trên hầu hết những mẫu màn hình máy tính và laptop trong vài năm gần đây, trừ một số mẫu không có vì quá mỏng nhỏ nên không đủ chỗ chứa.

HDMI bắt đầu phổ biến từ những năm 2000. Trải qua nhiều bản nâng cấp, chuẩn HDMI 2.1 mới nhất có thể xuất hình ảnh ở độ phân giải lên tới 10K (hơn 10 ngàn điểm ảnh theo chiều ngang) ở tần số 120Hz. Trong khi HDMI 2.1 chỉ mới xuất hiện trên những thiết bị điện tử cao cấp, hầu hết các mẫu laptop mới hiện nay sử dụng HDMI 2.0b, xuất hình ảnh 4K@60fps cùng khả năng hỗ trợ dải tương phản động rộng (HDR).

Lợi thế lớn nhất của HDMI so với DVI (cũng sẽ xuất hiện trong bài viết này) là khả năng truyền tải tín hiệu âm thanh, người dùng có thể dùng 1 sợi dây HDMI duy nhất để truyền cả hình lẫn tiếng cho TV hoặc màn hình máy tính có tích hợp loa. Tuy nhiên, nếu màn hình có HDMI nhưng không có loa thì bạn vẫn phải dùng jack 3.5mm thông thường cắm vào laptop hoặc thùng máy.

Ngoài ra, một số mẫu máy chiếu hiện nay vẫn dùng cổng VGA cũ, vì vậy nếu muốn sử dụng buộc bạn phải mua thêm adapter chuyển từ HDMI sang VGA được bán khá nhiều trên thị trường.

HDMI có 3 kích thước: chuẩn, Mini và Micro, theo kích thước từ lớn đến nhỏ. Ngoài những thiết bị di động (như smartphone, tablet, máy ảnh) dùng Micro và Mini HDMI, laptop thông thường hầu hết đều dùng HDMI kích thước chuẩn. Sự phổ biến của HDMI trên TV và màn hình giúp nó trở thành chuẩn kết nối hình ảnh tiện lợi nhất hiện nay với phạm vi sử dụng rộng lớn.

DisplayPort

Chân cắm DisplayPort có khác đôi chút so với HDMI và nó cũng mới hơn HDMI. Theo How-To Geek, dù ra đời để cạnh tranh với HDMI nhưng DisplayPort có rất nhiều điểm giống HDMI, đặc biệt là khả năng truyền tải cả hình ảnh và âm thanh. Phiên bản mới nhất của DisplayPort hỗ trợ xuất hình ảnh 8K@60fps và cũng có HDR, dự kiến bản nâng cấp tiếp theo sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Những người thường xuyên làm việc trên một màn hình chuyên nghiệp có một lý do rất đặc biệt để thích DisplayPort, với một tính năng độc đáo tên là Daisy Chain. Với tính năng này, người dùng có thể cắm 1 sợi dây DisplayPort từ máy tính sang màn hình thứ nhất, 1 sợi cắm từ màn hình thứ nhất sang thứ hai, 1 sợi từ màn hình thứ hai sang thứ ba và cứ như thế. Daisy Chain cho phép kết nối nhiều màn hình cùng lúc mà không cần cắm nhiều sợi cáp vào các cổng DisplayPort trên máy tính nguồn, song chỉ có một số mẫu màn hình cao cấp mới có tính năng này.



Mini DisplayPort và DisplayPort

DisplayPort cũng có kích thước chuẩn và kích thước "Mini" xuất hiện lần đầu trên những mẫu laptop của Apple. Khác với Mini hay Micro HDMI, Mini DisplayPort khá phổ biến trên những thiết bị cao cấp. Với kích thước nhỏ, nhà sản xuất có thể dễ dàng trang bị nhiều cổng Mini DisplayPort hoặc làm thiết bị của mình nhỏ gọn, mỏng nhẹ hơn, tuy vậy người dùng cần có adapter chuyển sang DisplayPort dạng chuẩn trong trường hợp cần thiết.

DVI

Ra đời từ năm 1999, đây là chuẩn kết nối lâu đời nhất trong số 3 chuẩn kết nối trong bài viết. Dù đã xuất hiện từ lâu nhưng DVI (Digital Visual Interface) vẫn được sử dụng và trang bị trên những mẫu màn hình máy tính, laptop và card đồ họa mới hiện nay. Do sử dụng công nghệ cũ nên DVI có nhiều hạn chế so với HDMI hay DisplayPort. Chân cắm DVI cũng to hơn, đòi hỏi người dùng cẩn thận nếu không muốn làm gãy các chân cắm nhỏ, 2 bên chân cắm cũng có vít vặn cố định giống với VGA.

Phiên bản đầu tiên của DVI là DVI Single-link dường như không còn được sử dụng nữa, vì vậy nếu laptop của bạn có cổng DVI thì rất có thể đây là DVI Dual-link, với khả năng xuất hình ảnh độ phân giải 2560x1600 pixel ở 60Hz. Như vậy, DVI không tương thích với những mẫu màn hình hay TV mới có độ phân giải 4K (dù trên lý thuyết, DVI có thể xử lý số lượng điểm ảnh nhiều hơn với mức fps giảm đi 33 khung hình). Một số loại card đồ họa chuyên nghiệp có cổng DVI-D có thể xuất âm thanh và tương thích với adapter HDMI, song phần lớn cổng DVI còn lại chỉ có thể xuất hình ảnh.

Với công nghệ cũ, không có nhiều ưu điểm so với HDMI và DisplayPort nên DVI không còn được sử dụng rộng rãi. Bạn chỉ nên mua laptop có DVI nếu cần dùng nó với màn hình cũ (còn chất lượng cao), nếu không thì HDMI hay DisplayPort là những lựa chọn hợp lý hơn.

Bạn có thể dùng adapter, nhưng chúng thường không ổn định

Adapter chuyển từ Mini DisplayPort sang HDMI

Có rất nhiều loại adapter chuyển từ chuẩn này sang chuẩn khác trên thị trường. Như đã nói ở trên, hầu hết máy chiếu hiện nay vẫn dùng VGA, và bạn cần adapter chuyển từ HDMI sang VGA cho máy tính mới nếu muốn dùng nó với máy chiếu, song việc chuyển đổi tín hiệu hình ảnh và âm thanh từ chuẩn này sang chuẩn khác có thể gặp vấn đề. Chuyển đổi giữa các chuẩn tín hiệu số (và giữa tín hiệu số với tín hiệu tương tự) nghĩa là sử dụng độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa ở mức thấp nhất giữa 2 chuẩn, và âm thanh có thể không chuyển đổi được.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi giữa các chuẩn hình ảnh kỹ thuật số có thể phá vỡ chuẩn mã hóa nội dung HDCP, buộc một số nguồn video hiển thị ở độ phân giải thấp hơn hoặc không hiển thị. Do đó, hãy nên sử dụng chung 1 chuẩn kết nối ở cả nguồn phát lẫn nguồn thu tín hiệu để cho chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt nhất.

USB Type-C

Một số mẫu laptop cao cấp trong năm qua thường được trang bị chuẩn kết nối Thunderbolt dựa trên cổng USB Type-C. Thunderbolt hay USB Type-C có thể truyền tải dữ liệu, sạc điện, hình ảnh và âm thanh trong cùng 1 lúc. Dù vẫn còn rất hiếm trên màn hình máy tính, nhưng với những điểm tiện lợi, tính năng đa dạng và kích thước nhỏ, USB-C chắc chắn sẽ phổ biến, thậm chí là thay thế tất cả các chuẩn hình ảnh trên trong tương lai. Nếu có một thiết bị dùng USB-C lúc này, có lẽ bạn cần dùng thêm adapter để việc sử dụng được thuận tiện và thoải mái hơn.

Phúc Thịnh