File "hiberfil.sys" là gì? Có nên xóa không?

Bạn bỗng dưng phát hiện một file có tên hiberfil.sys chiếm đến hàng GB xuất hiện trong ổ C và đang bối rối suy nghĩ xem có nên xóa nó hay không?

Hiberfil.sys là gì?

Tùy vào phiên bản Windows đang sử dụng, người dùng có nhiều tùy chọn khác nhau giúp tiết kiệm năng lượng cho máy tính khi không dùng đến.

Rõ ràng, tắt máy là lựa chọn nhanh chóng nhất. Tuy vậy, bạn có thể đưa nó về trạng thái ngủ (Sleep) hoặc ngủ đông (Hibernate), 2 chế độ giúp máy tiêu thụ ít năng lượng hơn nhưng vẫn sẵn sàng để sử dụng ngay khi cần. Trong khi Sleep chỉ sử dụng năng lượng để duy trì thông tin trong bộ nhớ RAM, thì Hibernate sẽ ghi chúng ra ổ cứng rồi tắt máy hoàn toàn. Hibernate có thể giữ nguyên trạng thái, các ứng dụng đang mở trước khi tắt và bạn không cần bật lại chúng sau khi mở máy.

Như vậy, hiberfil.sys chính là file lưu giữ thông tin từ bộ nhớ được Windows sử dụng cho chế độ Hibernate.

Trước đây, VnReview từng có bài viết nêu rõ lợi ích của Sleep và Hibernate so với Shut down nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau từ bạn đọc, kể cả những ý kiến cho rằng Shut Down vẫn tốt hơn. Với trường hợp này, Sleep vẫn khiến máy tính tiêu thụ năng lượng, còn ổ cứng của bạn phải dành một không gian cho file hiberfil.sys nếu sử dụng Hibernate, do đó vô hiệu hóa Hibernate có thể giải phóng dung lượng ổ cứng trên máy, đặc biệt đối với ổ cứng SSD dung lượng thấp được rất nhiều bạn đọc sử dụng. Dung lượng của hiberfil.sys tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ RAM trên máy. Trong bài viết gốc do How-To Geek đăng tải, dung lượng của hiberfil.sys lên đến 13GB.

Như vậy, nếu muốn lấy lại một chút không gian lưu trữ trên máy và đang bật Hibernate, thực sự bạn nên tắt nó đi.

Cách tắt Hibernate dưới đây dành cho Windows Vista trở lên, bằng cách sử dụng Command Prompt dưới quyền quản trị. Vô hiệu hóa Hibernate cũng sẽ xóa file hiberfil.sys khỏi hệ thống.

Sau khi kích hoạt Command Prompt dưới quyền quản trị, nhập đoạn mã powercfg -h off rồi nhấn Enter.

Chế độ Hibernate sẽ bị tắt đi và nó không còn xuất hiện trong tùy chọn Shut down nữa. Nếu vào lại ổ C, bạn sẽ thấy file hiberfil.sys cũng biến mất, trả lại vài GB không gian lưu trữ cho ổ cứng.

Nếu muốn mở lại Hibernate, nhập đoạn mã sau trong Command Prompt với quyền quản trị: powercfg -h on, sau đó nhấn Enter.

Nếu đang dùng Windows XP, bạn có thể tắt Hibernate bằng cách vào Control Panel -> Power Options. Trong cửa sổ Power Options, chuyển sang tab Hibernate rồi bỏ chọn dấu tick ở phần Enable Hibernate là xong.

Sau khi nhấn OK, khởi động lại máy và bạn có thể truy cập ổ C để xóa file hiberfil.sys, tùy chọn Hibernate cũng bị vô hiệu trong phần Turn Off Computer.

Phúc Thịnh