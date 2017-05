Cách vô hiệu hóa và gỡ OneDrive trên Windows 10

Trên Windows 10, Microsoft tích hợp OneDrive vào khá sâu bên trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn thấy và sử dụng nó, hãy tham khảo một số cách sau đây của HowToGeek để vô hiệu hóa và xóa OneDrive khỏi File Explorer.

Đối với Windows 10 Home: Gỡ OneDrive trong Control Panel

Với bản cập nhật Windows 10 Creators, bạn có thể dễ dàng gỡ cài đặt OneDrive như một phần mềm thông thường. Chỉ có người dùng Windows 10 Home mới có thể làm được điều này. Nếu bạn sử dụng Windows 10 Professional, Enterprise hay Education, hãy bỏ qua bước này và sử dụng phương pháp Group Policy Editor bên dưới.

Bạn hãy truy cập vào Control Panel > Programs > Uninstall a Program or Settings > Apps > Apps & features. Bạn sẽ thấy một chương trình có tên là Microsoft OneDrive. Để gỡ, bạn chỉ cần nhấp vào chúng và nhấn vào nút Uninstall hoặc click chuột phải vào nó, chọn Uninstall.

Windows sẽ ngay lập tức gỡ OneDrive và biểu tượng OneDrive sẽ biến mất trên khu vực thông báo.

Nếu bạn muốn cài đặt lại OneDrive, hãy tuy cập vào C:\Windows\SysWOW64\ (đối với Windows 64-bit) hoặc C:\Windows\System32 (đối với Windows 32-bit) và nhấp đúp vào file OneDriveSetup.exe, Windows sẽ tự động cài lại OneDrive cho bạn.

Có một vấn đề với cách gỡ này, đó là thư mục OneDrive vẫn sẽ hiện trên thanh sidebar của File Explorer. Nếu bạn an phận với nó, hãy dừng tại đây. OneDrive đã được xóa và sẽ không thực hiện bất cứ thao tác nào. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa hẳn thư mục này, hãy sử dụng cách phía dưới

Đối với Windows 10 Home: Xóa thư mục OneDrive trên File Explorer bằng cách sửa Registry

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Home, bạn sẽ phải chỉnh sửa Windows Registry để xóa thư mục OneDrive nằm trên thanh sidebar bên trái File Explorer. Bạn có thể làm cách này đối với cả Windows Pro hay Enterprise, tuy nhiên, phương pháp Group Policy Editor vẫn là cách tốt nhất để vô hiệu hóa hoàn toàn OneDrive.

Cảnh báo: Registry Editor là một công cụ mạnh mẽ và việc lạm dụng nó có thể làm cho hệ thống hoạt động không ổn định hoặc thậm chí là không thể hoạt động. hãy theo dõi hướng dẫn cẩn thận. Ngoài ra, nếu chắc chắn, hãy sao lựu lại Registry để đề phòng bất trắc.

Bắt đầu, bạn hãy mở Registry Editor bằng cách nhấn nút Start (hoặc mở hộp thoại Run) và gõ "regedit". Sau đó nhấn Enter để mở Registry Editor. Một hộp thoại của Windows xuất hiện xác nhận cho phép nó có thể chỉnh sửa hệ thống, bạn hãy nhấn Yes.

Trong Regedit Editor, hãy nhìn sang thanh sidebar nằm bên trái và truy cập đến đường dẫn này. Trên bản cập nhận Creators, bạn có thể sao chép đường dẫn này và dán chúng trên thanh địa chỉ của Registry Editor.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\

Sau đó nhấn đúp vào System.IsPinnedToNameSpaceTree nằm bên khung bên phải. Nhập giá trị 0 vào ô Value data và nhấn OK.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 64-bit, hãy truy cập vào đường dẫn này

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6\

Và nhấn đúp vào System.IsPinnedToNameSpaceTree, nhập 0 và nhấn OK.

Thư mục OneDrive sẽ mau chóng bị xóa bỏ khỏi File Explorer. Néu nó vẫn xuất hiện, hãy thử khởi động lại máy.

Tải về Registry có sẵn của HowToGeek

Nếu bạn không muốn dài dòng, hãy tải các file reg do HowToGeek tạo ra sẵn tại đây. Trong này có các file dành cho cả 64-bit lẫn 32-bit. Ngoài ra, họ cũng bao gồm cả file để phục hồi lại OneDrive. Bạn cần kiểm tra Windows đang sử dụng là 32-bit hay 64-bit để sử dụng cho đúng.

Khi tải về, bạn hãy nhấp đúp vào file cần sử dụng, sau đó, một hộp thoại xuất hiện, hãy nhấn Yes. Vậy là xong.

Đối với Windows 10 Pro và Enterprise: Vô hiệu hóa OneDrive bằng Local Group Policy Editor

Trên Windows 10 Professional, Enterprise hoặc Education, cách dễ dàng nhất để vô hiệu hóa và ẩn OneDrive đi là sử dụng Local Goup Policy Editor. Đây là một công cụ mạnh mẽ mà Microsoft đã bỏ nó đi trên Windows 10 Home.

Trên Windows 10 Pro hoặc Enterprise, bạn hãy nhấn nút Start và gõ "gpedit.msc" sau đó nhấn Enter.

Trong panel bên trái của Local Group Policy, bạn hãy kéo xuống và truy cập vào đường dẫn Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive. Sau đó nhấp đúp vào cài đặt Prevent the usage of OneDrive for file storage nằm bên panel bên phải và chọn Enable, sau đó nhấn Ok.

Cách này sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa OneDrive. Thư mục OneDrive cũng sẽ bị xóa đi trên File Explorer và người dùng không thể truy cập vào nó. Thậm chí từ các ứng dụng Windows Store hay tính năng tải ảnh lên từ Camera Roll.

Với cách này, bạn sẽ không cần thiết gỡ OneDrive trong Control Panel hay Setting. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ tiếp tục thấy thư mục OneDrive trong File Explore. Nếu bạn vẫn thấy thư mục OneDrive trong File Explorer sau khi sử dụng phương pháp Local Group Policy Editor, hãy cài đặt lại OneDrive từ thư mục của Windows và làm lại một lần nữa.

Để khôi phục lại, bạn chỉ cần vào lại đường dẫn trên của Local Group Policy Editor và chọn mục Not Configured.

Ngoài ra, vì OneDrive thường đồng bộ các file có trong thư mục OneDrive với máy chủ, điều này sẽ khiến bạn tốn dung lượng trên ổ cứng. Để giải phóng, bạn hãy truy cập vào thư mục C:\Users\"Tên người dùng"\OneDrive và xóa chúng đi. OneDrive sẽ không tự động xóa các file đó trên máy chủ khi bạn xóa trong thư mục OneDrive khi bạn không liên kết và tắt đồng bộ.

Chúc các bạn thành công.

Minh Hùng