Cách vô hiệu hóa tính năng chuyển đổi giữa các tài khoản trên Windows 10

Chuyển đổi nhanh giữa các tài khoản (Fast User Switching) là một tính năng cho phép nhiều người dùng cùng đăng nhập vào một máy tính với các tài khoản người dùng khác nhau.

Nhưng lưu ý là tính năng này không giúp mọi người có thể cùng làm việc cùng một lúc được, mà đơn giản là họ có thể chia sẻ máy tính để dùng chung mà không phải đăng xuất tài khoản của mình ra. Tính năng này được giới thiệu lần đầu tiên trên Windows XP và tiếp tục có mặt trên Windows 10.

Trên Windows 10 Creators Update, khi click vào nút Start rồi click vào hình đại diện của người dùng, bạn sẽ thấy tùy chọn "Switch Account" và danh sách những người dùng đã đăng nhập vào máy tính mà chưa đăng xuất ra trước đó.

Đây là một tính năng khá hữu ích, tuy nhiên, nó cũng gây ra hiện tượng nặng máy, làm giảm hiệu năng sử dụng của bạn - mặc dù tại một thời điểm chỉ có 1 người sử dụng máy tính, trong trường hợp này người đó là bạn chẳng hạn. Trong trường hợp bạn muốn vô hiệu hóa tính năng này, dưới đây là cách mà trang NextOfWindows chia sẻ:

Vô hiệu hóa thông qua Group Policy Editor

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Pro hoặc Enterprise, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này thông qua Group Policy - công cụ quản lý các quy định, chính sách trên Windows, công cụ này có giao diện người dùng sẽ giúp chúng ta sẽ dàng tùy chỉnh.

Đầu tiên, bạn bấm tổ hợp phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run. Trong hộp thoại hiện lên, bạn gõ vào gpedit.msc rồi nhấn Enter.

Trong cửa sổ Local Group Policy Editor (công cụ chỉnh sửa Group Policy) tìm đến nhánh sau ở khung bên trái:

Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon

Lúc này, ở khung bên phải, bạn tìm đến dòng có ghi "Hide entry points for Fast User Switching" (ẩn đi tùy chọn Fast User Switching). Nhấp đúp vào dòng này và trong hộp thoại hiện lên, bạn nhấp vào mục Enabled để cho phép ẩn đi mục Switch Account mà bạn đã thấy ở trên.

Click OK để lưu lại thiết lập bạn vừa chọn và thay đổi bạn vừa tạo ra đã được áp dụng trên máy tính của bạn. Tính năng mà bạn vừa cho phép ở trên sẽ ẩn đi lệnh Switch Account ở màn hình đăng nhập, trên menu Start và ở Task Manager.

Vô hiệu hóa thông qua Registry Editor

Nếu bạn sử dụng Windows 10 Home, bạn không thể sử dụng cách ở trên, mà phải vào Registry để chỉnh sửa. Cách làm này cũng có thể làm trên Windows 10 Pro và Enterprise ở trên, nhưng không có giao diện dễ dàng như ở trên.

Đầu tiên, bạn bấm tổ hợp phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run. Trong hộp thoại hiện lên, bạn gõ vào regedit rồi nhấn Enter.

Trong cửa sổ Registry Editor hiện ra, bạn tìm đến khóa sau ở khung bên trái:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Bây giờ ở khung bên phải, tìm xem có mục nào ghi "HideFastUserSwitching" không? Nếu chưa có, click phải chuột lên chỗ trống bất kỳ, chọn New > DWORD (32-bit) Value. Trên khung hiện ra một dòng mới ở cuối, có ghi "New Value #1". Bạn xóa dòng này đi, thay bằng "HideFastUserSwitching".

Nhấp đúp vào mục vừa mới tạo ở trên, trong ô Value, điền vào số 1. Nghĩa là bạn sẽ bật, hiệu lực hóa việc ẩn đi lệnh Switch Account trên hệ thống.

Vậy là xong. Sau này, nếu người khác muốn dùng máy tính của bạn, bạn phải đăng xuất tài khoản ra (Sign out) rồi người khác đăng nhập vào (Sign in) thì mới sử dụng được.

Thanh Long