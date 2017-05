Vì sao Windows 10 hầu như "miễn nhiễm" mã độc WannaCry?

WannaCryđang dần trở thành ransomware lây nhiễm lớn nhất lịch sử sau khi càn quét qua Châu Âu và Mỹ. Nhưng Microsoft cho biết, những người dùng Windows 10 được cập nhật thường xuyên sẽ không phải lo trước cơn đại dịch này.

Hôm qua Microsoft tung ra bản vá mới nhất cho lỗ hổng các hệ điều hành Windows XP, Windows 7, Windows 8 nhằm chống lại mã độc tống tiền WannaCry. Một số bạn đọc có hỏi VnReview.vn vì sao không có bản vá cho Windows 10? Và dưới đây là nguyên nhân.

Microsoft cho biết, người dùng Windows 10 có thể yên tâm vì phiên bản này gần như miễn nhiễm trước WannaCry do đã được vá sẵn từ vài tháng trước, đó cũng là lý do mà danh sách bản vá của Microsoft tung ra hôm qua không có Windows 10. Ngoài ra, có thể một phần do việc cập nhật Windows 10 gần như tự động và diễn ra liên tục, nên có thể hệ điều này này ít gặp phải các nguy cơ "tổn thương" từ các mã độc mới như WannaCry hơn.

Tương tự, Microsoft cũng cho biết, người dùng Windows (dù là phiên bản Windows nào, miễn là vẫn nằm trong diện được hỗ trợ như Windows 7, 8.1 hoặc Windows 10) nếu đã cập nhật các bản vá mới nhất (tháng 5/2017) và sử dụng bản cơ sở dữ liệu virus mới nhất cho Windows Defender mới nhất thì không dễ bị tổn thương bởi các loại hình mã độc tống tiền (ransomware) mới này.

Trước đó, mã độc tống tiền WannaCry đã lây nhiễm phần lớn các trung tâm đầu não của Châu Âu, bao gồm cả Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) và một loạt tổ chức khác ở Tây Ban nha.

WannaCry là mã độc tống tiền (ransomware) lợi dụng lỗ hổng của các hệ điều hành do Cơ quan tình báo NSA (Mỹ) khai thác để xem lén thông tin và đã bị rò rỉ trên mạng từ tháng trước do Shadow Brokers phát hiện. Sau khi lây nhiễm, mã độc này sẽ mã hóa dữ liệu của người dùng và đưa ra yêu sách với nạn nhân, thường là một khoản tiền chuộc lên đến 300 USD và phải trả bằng loại tiền tệ Bitcoin, vốn rất khó truy xuất nguồn gốc.

