Mẹo tải video/audio từ hàng ngàn website

KeepVid.com là website hỗ trợ tải video/audio nhanh chóng và đơn giản, cho phép bạn dễ dàng tải các tập tin media từ nhiều nguồn khác nhau chỉ với 1 cú click chuột.

Ngày nay, các trang mạng xã hội ngày càng lớn mạnh và thu hút một lượng lớn người truy cập để xem và chia sẻ video/âm thanh hàng ngày. Tuy nhiên làm thế nào để có thể nhanh chóng tải các file media này trên website về máy tính lại không hề đơn giản. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm hỗ trợ tải video/audio, điển hình như Internet Download Manager, nhưng phần mềm này lại chỉ cho bạn dùng thử trong vòng 30 ngày, khi hết hạn bạn sẽ phải mua phần mềm này với giá rất cao.

Trong khi đó với website KeepVid.com bạn có thể thoái mái tải file mà không cần phải cài đặt các phần mềm, điều có thể làm máy tính chạy chậm hơn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là dán URL website vào trường thông tin cho sẵn và chọn nút Download (Tải về).

Sau khi click chọn nút Download, KeepVid sẽ hiển thị thông tin cơ bản về video mà bạn muốn tải về như tên, định dạng, thời lượng, dung lượng file. Điều đáng chú ý là KeepVid hỗ trợ khá nhiều định dạng file tải về, bao gồm MP4 với nhiều mức chất lượng (có đi kèm dung lượng để người dùng dễ lựa chọn), M4A, 3PG hay thậm chí cả WEBM. Tính năng tải dưới định dạng MP3 và M4A sẽ giúp bạn dễ dàng lấy phần tiếng từ các video ca nhạc mà mình yêu thích.

Giao diện KeepVid.com

Website này cho phép tải video từ YouTube và hơn 10.000 trang web chia sẻ video khác, bao gồm cả Facebook, Instagram, Vimeo, Dailymotion, Hulu, Break, Metacafe, BlipTV, Vimeo, AOL, Lynda, MegaVideo, Veoh, TV.com, Veevr, Adobe TV… Nhìn chung thì các nền tảng ứng dụng phổ biến và thường được dùng đều có mặt trong KeepVid. Như vậy là chỉ với một trình duyệt và kết nối Internet, bạn đã có thể dễ dàng tải video về máy tính với website này.

Điều đầu tiên là bạn cần truy cập vào địa chỉ KeepVid.com. Website có giao diện người dùng khá đơn giản, thân thiện, hỗ trợ 24 ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt. Cài đặt ngôn ngữ cho trang web này tại KeepVid.com/sites

KeepVid hỗ trợ cả tiếng Việt

Tiếp đó, bạn copy link video muốn tải về máy, rồi quay lại website KeepVid. Bạn dán link này vào ô có dòng chữ "Enter the link of the video you want to download" và click chuột vào nút Download.

Ngay sau đó sẽ xuất hiện giao diện một trang chứa đầy đủ các định dạng để bạn lựa chọn định dạng muốn tải về. Bạn có thể tải về video với định dạng MP4, 3GP, WEBM với chất lượng 1080p (dùng KeepVid Pro), 720p, 480p, 240p, 360p, 240p và 144p. Bạn có thể chọn 720p để thưởng thức video chất lượng cao hoặc 240p để tiết kiệm không gian lưu trữ trên các thiết bị di động.

Với lựa chọn chỉ tải video, bạn chỉ có thể tải về định dạng MP4 với chất lượng 1440p hoặc 1080p. Trong khi đó nếu cần trích xuất âm thanh từ video, bạn được lựa chọn giữa định dạng MP3 và M4A với chất lượng 128 kbps, nếu muốn tải file âm thanh với chất lượng 256 kbps thì bạn cần cài đặt KeepVid Music.

Sau khi lựa chọn xong chất lượng và định dạng file, bạn click chuột để tải về tập tin media mình muốn. Một cửa sổ xuất hiện sẽ yêu cầu bạn tìm đường dẫn đến thư mục lưu trữ và chọn Save để lưu lại file. Tùy từng định dạng và chất lượng file mà thời gian Download sẽ khác nhau.

Trên là hướng dẫn cách tải các tập tin media mà không cần dùng đến phần mềm, chúc các bạn thành công với KeepVid.com.

Mai Huyền