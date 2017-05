Cách kết nối nhiều màn hình vào một máy tính

Cho dù bạn là chuyên gia máy tính hay đơn thuần chỉ là người dùng muốn nâng cao hiệu quả công việc, chức năng đa màn hình trên Windows đều có thể hữu ích với bạn. Tại sao chỉ sử dụng một màn hình trong khi bạn có thể sử dụng hai hay nhiều hơn thế?

Các màn hình bổ sung sẽ cho phép bạn mở rộng màn hình Desktop của mình, mang đến không gian làm việc rộng hơn để bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng. Với Windows, việc cài đặt nhiều màn hình trở nên hết sức dễ dàng, và máy tính của bạn hầu như chắc chắn có đủ các cổng (port) cần thiết để phục vụ cho việc này.

Tại sao cần sử dụng nhiều màn hình?

Theo How To Geek, nhiều màn hình hơn cũng đồng nghĩa với việc bạn có không gian làm việc rộng hơn. Khi bạn kết nối nhiều màn hình vào một máy tính, bạn có thể di chuyển con trỏ chuột qua lại giữa chúng, kéo các cửa sổ ứng dụng giữa các màn hình, như thể bạn có thêm một máy tính.

Bằng cách đó, thay vì phải nhấn tổ hợp phím Alt + Tab để chuyển đổi sang một cửa sổ tác vụ khác, bạn chỉ cần liếc mắt sang màn hình bên cạnh và sau đó nhanh chóng quay lại phần mềm bạn đang làm việc.

Một số trường hợp điển hình cần sử dụng chế độ đa màn hình:

- Những lập trình viên (coder) có thể viết mã (coding) trên một màn hình và màn hình còn lại dùng để xem các tài liệu tham khảo cần thiết. Khi cần, họ chỉ cần liếc mắt xem tài liệu và quay lại tiếp tục công việc chính.

- Những người cần xem gì đó trong khi đang làm việc: lướt web trong khi viết email, tham khảo tài liệu trong khi viết một tài liệu khác, hoặc làm việc với hai bảng tính Excel lớn và muốn cả hai cùng hiển thị đồng thời.

- Những người cần liên tục cập nhật thông tin, cho dù đó là email hay các thống kê mới nhất, trong khi làm việc.

- Những game thủ muốn có không gian trò chơi rộng hơn.

- Những tín đồ muốn xem video trên một màn hình trong khi đang làm việc gì đó trên một màn hình khác.

Nếu bạn chỉ có một màn hình duy nhất, bạn có thể sử dụng tính năng Chia đôi màn hình (Snap) để nhanh chóng sắp xếp các cửa sổ ứng dụng trên Windows. Tuy nhiên chức năng này hữu ích đến đâu còn tuỳ thuộc vào kích thước và độ phân giải màn hình của bạn. Nếu bạn có một màn hình lớn, độ phân giải cao, nó sẽ cho phép bạn xem nhiều thứ hơn. Ngược lại, với hầu hết các màn hình (đặc biệt là màn hình laptop), không gian làm việc của bạn sẽ trở nên khá tù túng. Đó là lúc bạn cần sử dụng nhiều màn hình.

Cách kết nối nhiều màn hình vào một máy tính

Thao tác kết nối các màn hình bổ sung vào một máy tính rất đơn giản. Hầu hết các máy tính desktop mới đều được trang bị các cổng kết nối màn hình như DisplayPort, DVI, HDMI, hoặc VGA. Một số máy tính thậm chí còn được tặng kèm cáp chia (splitter cable) cho phép bạn kết nối nhiều màn hình vào cùng một cổng.

Đa số các dòng laptop hiện nay cũng được tích hợp các cổng cho phép bạn kết nối thêm một màn hình. Hãy cắm màn hình vào cổng DisplayPort, DVI, HDMI của laptop và Windows sẽ cho phép bạn sử dụng cả hai màn hình bao gồm màn hình được tích hợp trên lapotp và màn hình ngoài cùng lúc.

Việc kết nối thêm màn hình vào máy tính tuỳ thuộc vào loại cổng kết nối máy tính của bạn có và cách bạn kết nối các màn hình của mình. Nếu bạn có một màn hình cũ sử dụng cổng VGA nằm ở đâu đó trong nhà và bạn có một laptop mới chỉ hỗ trợ các chuẩn kết nối DVI hay HDMI, bạn sẽ cần một bộ chuyển cho phép bạn cắm cáp VGA của màn hình của bạn vào cổng DVI hay HDMI. Do đó, bạn hãy chắc chắn mình đã kiểm tra loại cổng máy tính của bạn hỗ trợ trước khi mua thêm một màn hình cho nó.

Cách sử dụng nhiều màn hình trên Windows

Hệ điều hành Windows giúp cho việc sử dụng nhiều màn hình trở nên rất dễ dàng. Bạn chỉ cần cắm màn hình vào cổng tương thích trên máy tính, và Windows sẽ tự động mở rộng màn hình Desktop của bạn sang màn hình đó. Bây giờ, bạn chỉ cần kéo và thả các cửa sổ ứng dụng qua lại giữa các màn hình.

Trường hợp, Windows không tự động mở rộng màn hình, thay vào đó nó lại phản chiếu (mirror) Desktop của bạn, bạn có thể chọn lại chế độ hiển thị cho nó.

Để nhanh chóng chọn một chế độ hiển thị trên Windows 8 và Windows 10, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + P từ bàn phím.

Một trình đơn có tên Project sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình và bạn có thể nhanh chóng chọn cho mình một chế độ hiển thị mới.

Nếu bạn muốn có không gian làm việc rộng hơn, tuỳ chọn Extend chắc chắn sẽ lựa chọn phù hợp với bạn. Tuy vậy, tuỳ chọn này sẽ không thích hợp nếu bạn muốn trình diễn một bài thuyết trình. Sau đây là tất cả những tuỳ chọn ở đây và cách chúng hoạt động:

- PC screen only: Windows sẽ chỉ sử dụng màn hình chính (màn hình của máy tính) của bạn, và không hiển thị hình ảnh trên các màn hình bổ sung.

- Duplicate: Windows sẽ ánh xạ hình ảnh trên màn hình chính sang tất cả các màn hình phụ. Tuỳ chọn này hữu ích khi bạn cần trình diễn bài thuyết trình và muốn hình ảnh trên các màn hình phụ giống y hệt như hình ảnh trên màn hình chính.

- Extend: Windows sẽ mở rộng màn hình Desktop của bạn sang các màn hình bổ sung, mang đến cho bạn thêm một hay nhiều màn hình Desktop để làm việc. Tuỳ chọn này phù hợp khi bạn muốn có không gian làm việc rộng hơn.

- Second screen only: Windows sẽ tắt màn hình hiển thị chính (màn hình của máy tính) của bạn và chỉ hiển thị hình ảnh trên các màn hình phụ.

Để sắp xếp thứ tự các màn hình hiển thị trên Windows 10, bạn nhấp chuột phải lên màn hình Desktop và chọn Display Settings hoặc truy cập theo đường dẫn Settings > System > Display.

Nhấn nút Identify để xem số thứ tự của các màn hình, sau đó kéo và thả chúng để Windows hiểu chúng được bạn sắp đặt vật lý như thế nào. Màn hình hiện số 1 là màn hình hiển thị chính của bạn. Nhấn nút Apply để lưu lại các thay đổi bạn đã thực hiện.

Nếu Windows không tự động nhận diện tất cả các màn hình đã được kết nối vào máy tính, bạn hãy nhấn nút Detect cũng nằm trên cửa sổ này.

Bạn có thể chọn một màn hình hiển thị bằng cách nhấp chuột lên nó và chọn tỷ lệ co giãn (scale) thích hợp cho màn hình đó tại mục Scale and layout và Resolution. Việc này hữu ích khi một trong những màn hình hiển thị của bạn có độ phân giải cao hơn các màn hình còn lại.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn hướng xoay riêng biệt cho từng màn hình – chẳng hạn, bạn muốn đặt một trong các màn hình của mình xoay theo chiều dọc, lúc đó bạn cần phải chọn hướng hiển thị của nó là Portrait (Nằm dọc) thay vì Landscape (Nằm ngang) tại mục Orientation.

Bên dưới mục Multiple displays, bạn có thể chọn chế độ hiển thị bạn muốn. Những tuỳ chọn ở đây về cơ bản chính là những tuỳ chọn bạn gặp khi nhấn tổ hợp phím tắt Windows + P.

Cũng tại đây, bạn có thể chọn màn hình nào là màn hình hiển thị chính của bạn. Bạn chỉ cần chọn màn hình hiển thị bạn muốn làm màn hình chính ở trên cùng của cửa sổ này và sau đó chọn tuỳ chọn Make this my main display nằm bên dưới mục Multiple displays.

Ngoài ra, Windows 8 và Windows 10 còn cho phép bạn mở rộng thanh tác vụ (Taskbar) ra tất cả các màn hình bổ sung. Để kích hoạt chức năng này trên Windows 10 bạn truy cập Settings > Personalization > Taskbar và kích hoạt tuỳ chọn Show taskbar on all displays. Trên Windows 8, bạn nhấp chuột phải lên Taskbar và chọn Properties. Sau đó, kích hoạt tuỳ chọn Show taskbar on all displays.

Bạn cũng có thể chọn cách bạn muốn các nút bấm xuất hiện. Ví dụ, bạn có thể chọn liệu các nút bấm của một cửa sổ sẽ chỉ xuất hiện trên Taskbar trên màn hình hiển thị của cửa sổ đó hoặc trên tất cả các màn hình hiển thị tại mục Show taskbar buttons on.

Trên Windows 7, bạn nhấp chuột phải lên màn hình Desktop của Windows và chọn Screen resolution. Nhấn nút Identify để xác định màn hình nào là màn hình nào, sau đó kéo và thả để sắp xếp chúng trên cửa sổ này để Windows hiểu bạn sắp đặt vật lý chúng như thế nào.

Chọn một tuỳ chọn từ hộp Multiple displays. Tuỳ chọn Extend sẽ mở rộng màn hình Desktop của bạn sang các màn hình bổ sung, trong khi các tuỳ chọn còn lại chủ yếu thích hợp khi bạn cần sử dụng các màn hình phụ cho việc thuyết trình.

Windows 7 không có chức năng Taskbar đa màn hình như Windows 8 và Windows 10. Màn hình thứ hai của bạn sẽ không có Taskbar. Để mở rộng Taskbar của bạn sang các màn hình phụ, bạn sẽ cần cài thêm một tiện ích bên thứ ba chẳng hạn như tiện ích miễn phí, mã nguồn mở có tên Dual Monitor Taskbar.

Tuỳ biến nhiều hơn với DisplayFusion

Rõ ràng, việc có nhiều màn hình giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn – nhưng bạn không nhất thiết chỉ dừng lại ở đó. Bạn có thể đặt hình nền khác nhau cho mỗi màn hình sử dụng công cụ bên thứ ba như DisplayFusion (phiên bản miễn phí).

DisplayFusion cũng cung cấp các nút tuỳ biến và các phím tắt để bạn di chuyển các cửa sổ giữa các màn hình, có khả năng Snap các cửa sổ vào cạnh của các màn hình, và rất nhiều các tuỳ biến khác. Nếu bạn đang sử dụng nhiều màn hình, đây là phần mềm nhất định phải có.

