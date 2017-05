Mời tải về bản cập nhật ngày 25/05 của Windows 10 Creators Update

Bản cập nhật mới cho Windows 10 Creators Update với một số cải thiện nhỏ và sửa 12 lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Theo Microsoft, các bản vá lỗi có sẵn trong bản cập nhật KB4020102, Build 15063.332, cho Windows 10 phiên bản 1703, hay còn được gọi là Creators Update. Đây là bản cập nhật thứ 5 kể từ khi Creators Update xuất hiện trên PC vào đầu tháng Tư. Microsoft đã bắt đầu cải tiến và chú trọng giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Bản cập nhật bao gồm các bản vá lỗi sau đây:

+ Lỗi dịch vụ xác thực máy khách – chủ trên Windows (NTLM), phát sinh khi tính năng Credential Guard (hay CredGuard) được bật, dịch vụ NTLMv2 được sử dụng, không thể tạo ra các tin phản hồi, và máy chủ không thể cung cấp thông tin về đích đến cho máy khách;

+ Lỗi trình duyệt Internet Explorer không thể phản hồi chính sách "Gửi tất cả các trang web không bao gồm trong danh sách các trang web ở chế độ Enterprise sang trình duyệt Microsoft Edge" khi mở danh sách trang web yêu thích;

+ Lỗi trình duyệt Internet Explorer 11 trên các user không phải user quản trị không thể cài đặt trình điều khiển ActiveX;

+ Lỗi sau khi khởi động chế độ Split View (chế độ chạy đa nhiệm chia đôi màn hình) một số ứng dụng như trình duyệt Edge, Hub, Cortana… không nhận thông tin đầu vào khi chế độ đa màn hình đang được sử dụng;

+ Lỗi thanh trượt không cần thiết xuất hiện trong hộp thoại thông tin đăng nhập, sẽ chặn người dùng sử dụng các trường thông tin khác khi hộp thoại có nhiều trường thông tin;

+ Lỗi xuất khiện trong quá trình khởi động lại máy ảo, máy ảo chạy ở chế độ Phân trang cấp hai (SLP) mặc dù vẫn còn đủ dung lượng bộ nhớ trống trên máy chủ;

+ Lỗi "phông" chữ xuất hiện khi một số phông chữ không phải Unicode(như: Courier, MS Sans Serif,…) không hiển thị các kí tự chính xác trên những nơi hệ thống sử dụng hệ single-byte, hay non-Latin. Lúc này, người dùng sẽ thấy sọc ngang màu đen hoặc các đối tượng lạ thay vì các kí tự;

+ Lỗi ngừng đột ngột ứng dụng SMS/các ứng dụng tin nhắn khi người dùng xóa tin nhắn;

+ Lỗi âm thâm ngõ ra (audio output) qua bộ giải mã bên ngoài không hoạt động sau khi cài đặt Creator Update;

+ Lỗi shell IoT không thể duy trì các ứng dụng chạy nền hoạt động;

+ Lỗi bị giật (lag) khi sử dụng UWP (Universal Windows Platform) MIDI API;

+ Lỗi cài đặt thất bại máy in khi sử dụng phần mềm của nhà cung cấp máy in cài đặt trực tiếp trên các máy có RAM ít hơn 4GB, và chỉ có thể cài đặt được trong thiết lập ứng dụng (app Settings) hoặc từ Devices and Printer trong trình quản lý Control Panel;

+ Lỗi tiến trình PrintBRM thất bại khi khôi phục Cấu hình hàng đợi in (Print Queue Configurations) khi tên máy in giống nhau và một cổng được thiết lập không có giá trị "FILE:"

+ Lỗi mỗi thiết lập proxy trên các user khác nhau không chuyển thành thiết lập proxy trên máy;

Bản cập nhật sẽ được tải và cài đặt tự động thông qua trình cập nhật của Windows hoặc tải bản cài đặt cập nhật theo đường link tại đây.

Minh Hiếu