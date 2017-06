Windows 10 chạy trên chip ARM là gì? Nó khác gì Windows RT?

Một phiên bản Windows 10 tương thích với phần cứng dùng kiến trúc ARM mang tên Windows 10 on ARM đang được Microsoft phát triển. Cùng là Windows cho chip vốn dành cho di động, vậy Windows 10 on ARM có gì khác so với Windows RT?

Câu trả lời là khác. Với một lớp ảo hóa cho phép chạy ứng dụng x86 trên kiến trúc ARM từ bất cứ nguồn nào (không nhất thiết phải là Windows Store), Windows 10 on ARM khác hoàn toàn so với Windows RT, một phiên bản của Windows 8 (từng được cài đặt trên Surface RT, Surface 2 và một số mẫu tablet khác) nhưng chỉ cho chạy ứng dụng tải về từ Windows Store.

Tại sao Microsoft lại phát triển Windows 10 cho chip ARM?

Chip xử lý ARM có nhiều lợi thế hơn so với x86 của Intel hay AMD. Chúng được tích hợp sẵn modem LTE, thường có tuổi thọ pin tốt hơn, giá thành cung ứng cho nhà sản xuất cũng rẻ hơn.

Theo How-To Geek, việc Microsoft muốn Windows 10 tương thích với ARM cũng chính vì những lý do đó. Tất nhiên, bạn sẽ chưa thể tận tay trải nghiệm những mẫu máy tính đồ sộ dùng chip ARM trong tương lai gần, nhưng ARM lại là lựa chọn tuyệt vời dành cho tablet, thiết bị "lai" và cả những mẫu ultrabook, laptop mỏng nhẹ.

Như vậy, thay vì tạo ra một bản rút gọn của Windows dành cho ARM, Microsoft quyết định đem toàn bộ Windows 10 đầy đủ lên ARM, với khả năng chạy tất cả các ứng dụng x86 mà chúng ta vẫn thường dùng trên máy tính mỗi ngày.

Vào cuối năm ngoái, hãng cũng bắt đầu hợp tác với Qualcomm, một trong những nhà sản xuất chip ARM nổi tiếng để tạo ra Windows on ARM.

Khả năng chạy ứng dụng x86

Windows RT không cho phép chạy ứng dụng desktop truyền thống, và nó cũng cấm lập trình viên viết ứng dụng desktop của họ dựa trên ARM và cung cấp cho người dùng. Windows RT chỉ cho chạy ứng dụng được tải từ gian hàng Windows Store của Windows 8.

Microsoft Surface RT chạy Windows RT

Ngược lại, Windows 10 on ARM mang đến một trải nghiệm Windows đầy đủ. Microsoft đã phát triển một lớp ảo hóa đặc biệt giúp các ứng dụng 32-bit desktop truyền thống chạy trên ARM. Lớp ảo hóa này cũng tương tự cách mà Microsoft làm với công nghệ WoW (Windows on Windows) để chạy ứng dụng 32-bit trên Windows 64-bit. Tuy nhiên, lớp ảo hóa x86 trên ARM hoàn toàn chạy trên phần mềm. Trong phần giới thiệu của mình, Microsoft khẳng định tất cả các tính năng của Windows 10 đều có thể sử dụng hoàn toàn bình thường và đầy đủ.

Tuy nhiên, lớp ảo hóa cũng có mặt trái. Dù Microsoft đã trình diễn chạy Photoshop cực kỳ mượt mà trong Windows 10 on ARM với chip xử lý Snapdragon 835 của Qualcomm, nhưng nhiều người cho rằng hiệu năng và tốc độ xử lý sẽ không thể bằng những con chip x86 từ Intel hay AMD. Chúng ta chỉ có thể biết chính xác thông qua các bài đánh giá benchmark khi Windows 10 on ARM được phát hành.

Song, bạn cũng đừng lo lắng bởi nhân (kernel), driver phần cứng và tất cả các ứng dụng cài sẵn trên Windows 10 on ARM đều dùng mã ARM gốc. Các ứng dụng Universal trên Windows Store cũng là ứng dụng ARM, lớp ảo hóa chỉ hoạt động khi chạy ứng dụng desktop dùng mã x86 mà thôi.

Nếu quan tâm về Windows 10 on ARM, bạn đọc có thể xem thêm video trình diễn Windows 10 on ARM của Microsoft tại hội nghị Build 2017.

Vấn đề hỗ trợ các thiết bị phần cứng cũ

Trong khi Windows 10 on ARM có thể chạy ứng dụng desktop x86 truyền thống, nó không thể cài đặt driver phần cứng viết cho nền tảng Windows x86 hoặc x64. Nó cần một driver dành riêng cho kiến trúc ARM từ nhà sản xuất phần cứng để hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau.

Nhưng Microsoft hứa rằng Windows 10 on ARM có thể tương thích với hầu hết các thiết bị ngoại vi dùng cổng USB với driver tích hợp sẵn. Vậy là hầu hết các thiết bị ngoại vi dùng USB đều dùng được với Windows 10 on ARM, nhưng hãy chú ý: Các thiết bị không được hỗ trợ bởi driver có sẵn sẽ không hoạt động. Vì vậy, máy in và một số thiết bị khác có thể không hoạt động được, đó cũng là vấn đề với việc dùng máy tính ARM chạy Windows 10 với các thiết bị phần cứng phức tạp hoặc đời cũ.

Windows 10 S mới chính là "hậu bối" của Windows RT

Không quan trọng loại chip nào, bạn sẽ có trải nghiệm Windows đầy đủ với Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro với Windows on ARM.

Trước Windows 10 on ARM, Microsoft có công bố Windows 10 S, đây mới là phiên bản rút gọn của Windows 10 và chỉ chạy ứng dụng tải từ Windows Store giống Windows RT của quá khứ. Tuy vậy, Windows 10 S vẫn là phiên bản x86 của Windows 10, và cấu hình tiêu chuẩn đều yêu cầu chip xử lý x86 từ Intel hay AMD.

Microsoft không đồng thời đề cập đến Windows 10 on ARM và Windows 10 S, có lẽ để tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên, nếu Microsoft có mang Windows 10 S lên chip xử lý ARM thì bạn vẫn có thể trả tiền để lên Windows 10 Pro (lúc này là Windows 10 on ARM), giống với Windows 10 S trên chip xử lý Intel hay AMD.

Nói cách khác: Với Windows 10 on ARM, ARM chỉ là nền tảng phần cứng có thể hoạt động, xử lý giống x86 thông qua một lớp ảo hóa, còn Windows 10 S là bản rút gọn của Windows 10 có thể chạy trên bất kỳ phần cứng nào.

Ngày ra mắt của Windows 10 on ARM?

Microsoft cho biết các thiết bị ARM đầu tiên chạy Windows 10 sẽ ra mắt vào cuối năm nay, Qualcomm cho biết laptop chạy chip ARM cũng sẽ bắt đầu xuất hiện từ quý 4 với chip xử lý Snapdragon 835.

