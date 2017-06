Vì sao không nên mua MacBook Air mới ở thời điểm này?

Apple đã ra mắt phiên bản MacBook Air 2017 tại hội nghị WWDC vừa qua, nhưng có một số điều bạn cần cân nhắc trước khi quyết định "móc hầu bao".

Chiếc MacBook Air 2017 của Apple (ảnh: BusinessInsider)

Ở tùy chọn thấp nhất, chiếc MacBook Air 2017 sẽ có vi xử lý với xung nhịp 1.8 GHz. Con số này ở phiên bản tiền nhiệm là 1.6 GHz. Ít nhiều, đó cũng là một sự "nâng cấp" đến từ Apple.

Nhưng tất cả chỉ có vậy. Bạn sẽ không nhận ra điều này ở trang web của Apple, nhưng vi xử lý trên chiếc MacBook Air mới sẽ vẫn chỉ dừng lại ở dòng chip thế hệ thứ 5 của Intel, được biết đến với cái tên Broadwell. Ở thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều laptop sử dụng chip thế hệ thứ 7, hay còn gọi là Kaby Lake.

Tuy Kaby Lake không phải là bước đột phá so với phiên bản trước (Skylake), nó vẫn nhanh hơn, mạnh hơn và hơn hết là tiết kiệm năng lượng hơn so với phiên bản mà MacBook Air 2017 sử dụng. Đó cũng là lí do vì sao Apple đã nâng cấp hai dòng laptop MacBook và MacBook Pro của mình.

Đừng để giá thành của MacBook Air đánh lừa bạn (ảnh: Apple)

Quan trọng hơn, nó cũng khó có thể theo kịp với thời đại. Mua một chiếc laptop là một khoản đầu tư mang tính lâu dài. Có thể chiếc MacBook Air 2017 sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng ở thời điểm hiện tại, nhưng trong tương lai gần, nó sẽ dần lộ ra những điểm yếu của mình. Ngoài ra, bạn cũng không thể nào nâng cấp linh kiện cho chiếc laptop của mình vì chính sách nghiêm ngặt mà Apple áp dụng lên các sản phẩm của mình.

Bạn có thể thấy chiếc MacBook Air có ngoại hình bắt mắt. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Các dòng Mac của Apple luôn được biết đến với chất lượng vượt trội của mình, và Air là dòng laptop duy nhất có giá khởi điểm dưới 1000 USD (hơn 22 triệu đồng).

Nhưng liệu chiếc MacBook Air có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không? Ngoại trừ vi xử lý, tất cả những chi tiết khác đều không có gì thay đổi. Phân tích của chuyên trang Business Insider sẽ chỉ ra cho bạn thấy rằng tại sao việc đầu tư vào chiếc MacBook Air mới lại là một ý kiến tồi:

1. Độ phân giải màn hình.

Chiếc MacBook Air chỉ có độ phân giải 1440x900, nghĩa là bạn sẽ không được "tận hưởng" sự sắc nét đến từ các video full HD (độ phân giải 1920x1080), ngoài ra không gian làm việc cũng sẽ không đủ rộng để có thể thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc. Có rất nhiều laptop khác có độ phân giải cao hơn mà giá thành chỉ bằng một nửa so với chiếc MacBook Air.

2. Tấm nền màn hình

MacBook Air sử dụng tấm nền TN. Tuy có chất lượng không đến nỗi quá tệ, nhưng tấm nền TN không thể mang lại màu sắc rực rỡ và khả năng hiển thị ở mọi góc độ so với những công nghệ IPS khác. Nếu đặt cạnh hai dòng laptop cao cấp hơn là MacBook và MacBook Pro, những sản phẩm được trang bị tấm nền IPS, chắc hẳn MacBook Air sẽ không thể nào so bì được về chất lượng hiển thị.

3. Không có cổng USB type C

USB type C nhanh hơn, tiện lợi hơn và đang dần đánh chiếm vị thế của các cổng USB truyền thống. Quan trọng hơn, nó cũng là thứ mà phần lớn các smartphone, laptop và các thiết bị khác đang hướng đến.

4. Thiết kế không thay đổi

Những chiếc laptop cùng tầm giá của MacBook Air đang ngày càng mỏng hơn và nhẹ hơn, khiến cho bạn phải cân nhắc xem chữ "Air" trong tên gọi của nó có còn đúng hay không. Ngoài ra, những thiết bị như chiếc XPS 13 của Dell cũng có viền màn hình mỏng hơn, giúp bạn nhìn thấy nhiều hơn mà không phải đánh đổi bằng kích thước của máy.

Tôi cũng cần phải làm rõ rằng chiếc MacBook Air không phải là một sản phẩm tồi. Nó có một thiết kế chắc chắn, chất lượng bàn phím tuyệt hảo, thời lượng pin tốt và trackpad độc quyền của Apple. Nếu bạn thực sự thích macOS, bạn cũng có thể cân nhắc mua nó.

Tuy nhiên, với số tiền phải bỏ ra để có một chiếc MacBook Air với tùy chọn cấu hình "chấp nhận được" – ít nhất là 1200 USD (hơn 27 triệu đồng) để sở hữu bộ nhớ 256GB – bạn có thể có được nhiều hơn thế. MacOS cũng không giống với iOS; nó tốt và được nhiều người ưa thích, nhưng không có quá nhiều thứ mà macOS làm được còn Windows 10 thì không. Nếu bạn có nhu cầu giải trí như chơi game, Windows cũng là nền tảng đáng cân nhắc hơn.

Hơn hết, có vẻ như Apple cũng đang "gợi ý" rằng bạn nên mua thứ khác thì hơn:

- Họ đã "khai tử" MacBook Air 11-inch

- Chiếc MacBook 12-inch nhẹ hơn và mỏng hơn

- Apple đã giảm giá khởi điểm của phiên bản MacBook Pro không có Touch Bar xuống còn mức giá rất cạnh tranh: 1300 USD (gần 30 triệu đồng).

- Apple cũng đã công bố các bản nâng cấp cho dòng iPad Pro của mình, và iOS 11 sẽ biến nó giống như một chiếc Mac thu nhỏ. Dường như iPad Pro mới là sản phẩm mà Apple hướng đến để dành cho những người dùng không đủ điều kiện để chi trả cho MacBook và MacBook Pro.

- MacBook Air không được đánh dấu là "new" ở trang sản phẩm của mình mặc dù mới được nâng cấp.

MacBook Air vẫn là một laptop có cấu hình của năm 2015 và thiết kế của năm 2010. Nó đã là một sản phẩm tuyệt vời cho người tiêu dùng trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng khi thời gian cứ trôi đi thì nó vẫn dậm chân tại chỗ. Dường như Apple đã sẵn sàng để từ biệt MacBook Air, và bạn cũng nên như vậy. Nếu bạn không có đủ khả năng để mua MacBook hay MacBook Pro, hãy cân nhắc những sản phẩm tuyệt vời khác như chiếc Spectre x360 của HP hay chiếc Yoga 910 của Lenovo.

Văn Hoàn