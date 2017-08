Lúc này có phải là thời điểm thích hợp để mua card đồ họa NVIDIA hay AMD mới không?

Một vài năm trước, người ta đã dự báo về cái chết của game trên nền tảng PC. Nhưng không, PC vẫn đang vươn lên hết sức mạnh mẽ và là một trong những nền tảng chủ lực của ngành công nghiệp game trên toàn thế giới.

Cùng với đó là sự thịnh vượng của thị trường phần cứng gaming mà điển hình là card đồ họa (VGA), một thứ mà mọi game thủ đều nhắm đến đầu tiên khi nâng cấp dàn máy tính của họ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu lúc này có phải là thời điểm thích hợp để mua VGA?

Theo HowToGeek thì câu trả lời ngắn gọn và đơn giản là "KHÔNG đối với các dòng card cao cấp và CÓ đối với các dòng card trung cấp hay bình dân". Bởi hiện tại, dòng card cao cấp đời tiếp theo của NVIDIA còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, trong khi các dòng card cao cấp của AMD thì lại quá đắt đỏ và khan hàng. Do đó, trang công nghệ này khuyên người dùng nếu có nhu cầu "lên đời" các dòng card cao cấp thì nên đợi giá card Radeon hạ nhiệt một chút trong khi nhà cung cấp sản xuất đủ hàng để cung ứng ra thị trường, cũng như NVIDIA tung ra con át chủ bài tiếp theo để có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, với những game thủ đang có trong tay tầm từ 100-300 USD (khoảng 2,5-7,5 triệu) thì không nên chần chừ vì rõ ràng phân khúc này đang có rất nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Dòng NVIDIA GTX 900 và AMD RX 400/500 có hiệu năng rất tốt

GTX 900 được NVIDIA giới thiệu vào cuối năm 2014, với những nâng cấp đáng kể về tốc độ xử lý và bộ nhớ hệ thống, mang lại hiệu suất cao hơn khi hiển thị hình ảnh ở độ phân giải 4K trở lên và khi sử dụng các ứng dụng thực tế ảo (dành cho HTC Vive và Oculus Rift).

Dòng GPU 900 gồm 6 loại card khác nhau, với hiệu năng cũng như giá cả từ rẻ đến đắt: GTX 950, 960, 970, 980, 980 Ti và TITAN X. Trong số này, GTX 970 đáng được nhắc đến nhất bởi thiết kế memory bus "kỳ quặc" của nó khiến 4GB bộ nhớ không thể cùng được truy cập ở tốc độ cao nhất (224-bit bus speed). Điều này làm các khách hàng của NVIDIA rất không hài lòng, nhưng không hiểu sao GTX 970 lại được bán rất chạy và luôn là một trong những lựa chọn mà các game thủ nhắm đến.

Đối thủ của NVIDIA GTX 900 là dòng AMD Radeon R 300, được tung ra vào cuối năm 2015, với giá cả rất cạnh tranh. AMD, dù đứng thứ 2 trong thế giới card đồ hoạ, nhưng bị tụt lại khá xa so với NVIDIA, do đó những card đồ hoạ mới của họ có giá khá mềm, tương đồng với giá các card cũ hơn của NVIDIA nhằm cạnh tranh tốt hơn. Bản nâng cấp của R 300 là RX 400, bán vào cuối năm 2016 với hiệu suất ngang ngửa GTX 900 nhưng rẻ hơn rất nhiều so với "ông bạn đồng nghiệp".

NVIDIA và AMD đang cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc cao cấp

Dòng card GTX 1000 được tung ra vào tháng 5/2016, mở đầu với GTX 1080, hỗ trợ các tính năng mới liên quan CUDA, chuẩn giao tiếp DisplayPort 1.4 và HDMI 2.0b, bộ nhớ nhanh hơn, và hệ thống cân bằng tải động. Vi kiến trúc được sử dụng trên GTX 1000 là Pascal, được nâng cấp đáng kể so với Maxwell của GTX 900.

Dòng GTX 1000 gồm 7 card là: GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, 1080 Ti và Titan XP. Trong số này, 1050 và 1060 được xếp vào phân khúc bình dân (các card có số hiệu X50 và X60), 1070 và 1080 được xếp vào phân khúc cao cấp (X70 và X80), và 1080 Ti được xếp vào phân khúc siêu cấp (X80 Ti trở lên). Nói là bình dân những thực ra 1050 và 1060 đã quá đủ để "chiến" hầu hết các game mới nhất ở độ phân giải 1080p, 60 khung hình trên giây. Những chiếc card cao cấp hơn chỉ dành cho các game thủ có nhu cầu thưởng thức đồ hoạ game "siêu đỉnh" ở độ phân giải 2K hoặc 4K, hoặc sử dụng các thiết bị thực tế ảo.

AMD RX Vega là một dòng card mới được AMD tung ra vào đầu tháng 8/2017 để cạnh tranh với GTX 1000. Đây là dòng card được trang bị GPU 14nm, gồm 3 mẫu là Vega 56, 64 và 64 Liquid (chính là mẫu 64 với hệ thống tản nhiệt chất lỏng được gắn sẵn ngay từ khi xuất xưởng). Giá lần lượt của 3 mẫu này là 400, 500 và 600 USD.

Theo những đánh giá ban đầu, Vega 56 và 64 có hiệu suất ngang ngửa GTX 1080 và 1070, vượt mặt cả ông anh Radeon Fury; tuy nhiên Vega 64 Liquid thì lại không được như mong đợi khi không thể đọ lại với GTX 1080 Ti. Có thể trong thời gian đến AMD sẽ phải tung ra một mẫu Vega mạnh hơn nữa mang mác Fury để lấp khoảng trống này.

Cần lưu ý là tuy có giá rẻ hơn dòng GTX 1000 của NVIDIA khoảng 150-200 USD, nhưng dòng RX Vega của AMD lại ngốn điện hơn, tức là nếu bạn đầu tư mua Vega để dùng trong khoảng từ 2-4 năm thì số tiền điện bạn phải trả nhiều khi cũng ngang ngửa với số tiền tiết kiệm được ở trên, chưa kể trong trường hợp xui xẻo bạn còn phải nâng cấp PSU để "gánh" những chiếc card màn hình này.

Quan trọng hơn là hiện nay, AMD đang dần tung ra những đối thủ thực sự cạnh tranh với NVIDIA, thì giá card đồ hoạ trên thị trường sẽ dần bớt chênh lệch. Bởi lẽ, với nhu cầu thị trường đang tăng cao, AMD sẽ phải mất vài tháng mới sản xuất đủ card để đáp ứng; còn NVIDIA cũng chỉ có chừng đó thời gian để tìm giải pháp cạnh tranh không để mất thị phần vào tay đối thủ. Việc nhanh chóng tung ra một thế hệ card mới là điều không phải một sớm một chiều thực hiện được, nên NVIDIA sẽ buộc phải hạ giá sản phẩm để cạnh tranh với AMD.

Đó là lý do vì sao game thủ mong muốn nâng cấp lên dòng card cao cấp nên chờ đến cuối quý IV năm nay để tiết kiệm chi phí.

Dòng AMD RX 400 và 500 rất đáng để đầu tư

Trong khi NVIDIA và AMD cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc 200 USD trở lên thì phân khúc bình dân lại do AMD nắm giữ. Dòng card RX 460 và 550/560 với giá khởi điểm chỉ dưới 100 USD và tối đa là 200 USD về cơ bản có thể chiến được các game mới ở độ phân giải 1080p, với một số tuỳ chỉnh đồ hoạ được tắt bớt. Đây là những lựa chọn rất đáng giá đối với các game thủ không có điều kiện nhưng vẫn muốn một dàn máy chiến game tương đối tốt.

Radeon RX 460 với giá chỉ dưới 100 USD là lựa chọn khá tốt cho game thủ bình dân

Phân khúc trung cấp thì là một bãi chiến trường, với AMD RX 570 và 580 đối đầu với GTX 1060 hay các đàn anh NVIDIA khác. Cuộc chiến tại phân khúc này phụ thuộc khá nhiều vào các nhà phân phối, bởi chỉ cần một thay đổi nhỏ họ làm trên card của mình như OC lên một chút, hoặc nâng bộ nhớ lên GDDR5 cũng đã có thể làm cục diện đảo chiều. Tuy nhiên, dù là card của hãng nào thì trong phân khúc này, chúng vẫn có thể chiến hầu hết các game ở độ phân giải 1080p hoặc cao hơn là 2560p.

Như đã nói ở đầu bài viết, đây là lúc rất thích hợp để sắm một chiếc card đồ hoạ tầm trung!

NVIDIA Volta - "kẻ huỷ diệt" đang chờ xuất hiện

Với tên mã Volta (hoặc GTX 20X0), vi kiến trúc GPU mới của NVIDIA đang được khá nhiều game thủ trông ngóng. Tuy nhiên, với việc NVIDIA chỉ mới giới thiệu một con chip dành cho server, người dùng thông thường sẽ phải đợi từ 4-5 tháng là ít để mua được Volta. Và theo thông lệ, NVIDIA sẽ ra mắt các mẫu cao cấp 70 và 80 trước, với số lượng rất hạn chế để đợi các nhà máy sản xuất chip kịp sản xuất đủ số lượng cần thiết, khiến các mẫu card này sẽ có giá "trên trời" ngay từ khi ra mắt. Và cũng phải mất vài tháng sau đó, khi GTX 2000 đủ cung trên thị trường thì dòng GTX 1000 hiện tại mới bắt đầu giảm giá.

Volta tất nhiên sẽ có hiệu suất rất cao trên mọi phương diện nhờ sử dụng chip 12nm. Trong khi đó, việc AMD vẫn sử dụng chip 14nm sẽ là một điều bất lợi, khiến họ phải dựa vào chiến lược "giá rẻ" một lần nữa để cạnh tranh. Khi Volta ra mắt, các game thủ "con nhà giàu" sẽ không ngần ngại vung tay, còn các game thủ bình dân sẽ có thể sắm một chiếc card AMD Vega với giá không thể tốt hơn.

Chốt lại, nếu bạn có thể chờ thêm vài tháng để có thêm lựa chọn ở phân khúc cao cấp, và có giá tốt hơn ở các phân khúc khác, thì bạn nên chờ. Còn nếu thời gian không cho phép, bạn cứ nâng cấp những gì bạn muốn, nhưng đừng ngạc nhiên nếu sau đó không lâu chiếc card bạn mới tậu rớt giá một cách không ngờ. Không lâu ở đây là cuối 2017, hoặc muộn nhất là đầu 2018. Do đó, hãy suy xét kỹ nhé. Card đồ hoạ không phải là một thứ gì đó tối cần thiết như smartphone, nên hãy kiên nhẫn!

Tấn Minh