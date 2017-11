Tắt tính năng tự bật lại ứng dụng đã mở khi khởi động lại Windows 10 Fall Creators Update

Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update mang đến khá nhiều thay đổi. Dù không thay đổi toàn bộ hệ điều hành nhưng Microsoft lại tinh chỉnh những thứ quen thuộc mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy.

Một trong số đó là khả năng tự động bật lại ứng dụng cuối cùng đã mở trong lần tắt máy gần nhất cho lần bật tiếp theo. Các phiên bản cũ của Windows đều khởi động mà không có bất cứ ứng dụng nào được mở sẵn (trừ khi chúng là phần mềm startup, khởi động cùng hệ thống).

Nếu không thích tính năng này, giải pháp của Microsoft là hãy đóng hết ứng dụng trước khi tắt máy, tuy nhiên vẫn có cách vô hiệu hóa tốt hơn.

Theo MakeUseOf, đó là dùng 2 cách tắt máy sau thay vì tắt bằng lệnh Shut down trong Start Menu, đó là:

- Cách 1: Nhấn Windows + D để trở về desktop, sau đó nhấn Alt + F4 để mở hộp thoại Shut down, chọn Shut down → OK để xác nhận.

- Cách 2: Bật Command Prompt rồi dùng 1 trong 2 lệnh sau:

shutdown /r /t 0 để tắt máy

shutdown /s /t 0 để khởi động lại

Lưu ý cách tắt này không thể chặn Windows tự động cài bản cập nhật mới, nó cũng không liên quan đến tính năng Pick up where I left off.

Phúc Thịnh